Oroscopo Paolo Fox domani 6 agosto 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 6 agosto Ariete

AMORE/LAVORO: siete decisi col partner, avete pochi peli sulla lingua e il vostro essere diretti e pungenti vi aiuterà regalandovi quei tagli netti nelle amicizie necessarie a fare spazio. Anche l’umore altalenante vi aiuterà sul lavoro: al bando le indecisioni sarete determinati nel portare avanti i vostri progetti e chiarirvi con chi di dovere.

Oroscopo Paolo Fox 6 agosto Toro

AMORE/LAVORO: la presenza del signore della guerra nel segno vi induce a battagliare con chi vi circonda e di usare le parole in maniera tagliente. I progetti e la forza di volontà sono al massimo livello e non vi mancherà l’intraprendenza necessaria per realizzarli. Bene il rapporto di coppia con molte possibilità di vivere la carnalità con fantasia.

Oroscopo Paolo Fox 6 agosto Gemelli

AMORE/LAVORO:Mercurio vi sostiene regalandovi le giuste idee e soluzioni a problematiche di varia natura. Anche l’amore vi vede trasparenti e pronti a muovere le fila dei discorsi con il vostro partner o nelle amicizie. Il lavoro vi vede intraprendenti e se avete un’attività commerciale vostra è tempo di guadagni e buone nuove.

Oroscopo Paolo Fox 6 agosto Cancro

AMORE/LAVORO: Venere nel segno vi regala rilassatezza e quel desiderio di godervi la vita senza aspettative, che da tempo vi mancava.Marte dal segno dell’ariete vi invita caldamente a lasciare andare il passato, e vivere la vita con leggerezza. ForseMercurio dal secondo campo vi aiuterà regalandovi quella voglia di spendere il denaro per sentirvi liberi. Assecondatela!