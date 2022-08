Oroscopo Paolo Fox domani 6 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 6 agosto Leone

AMORE/LAVORO: Mercurio nel segno invita alle comunicazioni, agli spostamenti. Ciò che è rimasto fermo trova uno sbocco. Anche i giovani alla ricerca di un impiego possono contare sul favore delle stelle e ottenere così grandi opportunità per cominciare esperienze nuove. Ottima la settimana per la coppia che intende progettare: viaggi, o trasferimenti sono favoriti.

Oroscopo Paolo Fox 6 agosto Vergine

AMORE/LAVORO: momento entusiasmante per i nativi del segno che possono contare su un trigono dinamico diMarte conduttore di incontri carnali emovida, e un adeguato sostegno di venere dal segno amico del cancro. L’amore sarà all’ordine del giorno e anche la possibilità di divertimento non mancheranno affatto. Bene il lavoratore autonomo con guadagni sorpresa.

Oroscopo Paolo Fox 6 agosto Bilancia

AMORE/LAVORO: la presenza di Venere dal segno del cancro non aiuta l’equilibrio di coppia e potrebbe in concorso aMercurio dal leone condurre a facili battibecchi e possibili allontanamenti. Il sesso appagante, condotto daMarte, sarà un toccasana per alleggerire momenti pesanti nel lavoro, con ritardi, contrattempi e rallentamenti, specie se lavorate in autonomia.

Oroscopo Paolo Fox 6 agosto Scorpione

AMORE/LAVORO: interessante la presenza di Venere al trigono del vostro Sole. Siete un fiume in piena di emozioni nell’ambito cuore e intransigenti organizzatori nel lavoro. Se state pensando di organizzare una vacanza di piacere, Mercurio non è dalla vostra parte. Meglio attendere la settimana prossima, quando anche il pianeta del divertimento sarà a vostro completo favore.