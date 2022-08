Oroscopo Paolo Fox domani 7 agosto 2022: Hai letto? Incredibile su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 7 agosto LEONE

Cercherai ora di gettare le basi per la tua sicurezza economica presente e futura. Investirai saggiamente i tuoi soldi. Una relazione recente diventerà qualcosa di più serio, dando un approccio diverso alla tua vita amorosa. Saprai chi è a tuo favore e chi è per interesse o beneficio.

PAROLA SANTA: Realtà

NUMERI FORTUNATI: 39, 29, 6

Oroscopo Paolo Fox 7 agosto VERGINE

Sarà estremamente difficile oggi per loro ingannarti. Lascia andare ciò che ti trattiene. Stai molto attento in materia di amore. Non far parte dei triangoli amorosi. Stai fuori dal gioco per non farti male. Non devi condividere i tuoi sentimenti con qualcuno che non ti rispetta.

PAROLA SANTA: Realtà

NUMERI FORTUNATI: 39, 29, 6

Oroscopo Paolo Fox 7 agosto BILANCIA

Sarai coinvolto nei problemi di coloro che dipendono da te o che vivono vicino a te. La tua capacità di pensare e risolvere i problemi sarà ora ammirevole. Mantieni la calma prima di una confessione di qualcuno che sarà in qualche modo sorprendente e inaspettata.

PAROLA SANTA: Risolvi

NUMERI FORTUNATI: 23, 22, 9

Oroscopo Paolo Fox 7 agosto SCORPIONE

Il mistero ti circonda oggi. Le coincidenze e gli eventi che non hanno alcun senso ti faranno entrare in uno stato di cautela e vigilanza. Chiedi ai tuoi esseri di luce guida e protezione. Fai della preghiera il tuo miglior scudo o protezione. Stai lontano da coloro che ti condannano o ti criticano.