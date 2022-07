Oroscopo Paolo Fox domani 8 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 8 luglio Leone

Le questioni d’amore diventano difficili. Cerca di vedere dove devi cambiare o migliorare la tua relazione attuale. Non prendere decisioni alla leggera, aspetta di vedere le cose più chiaramente. Anche se hai ragione, imporre la tua volontà senza dare una possibilità ti porterà a perdere.

PAROLA SACRA: Migliorare

NUMERI FORTUNATI: 2, 17, 6

Oroscopo Paolo Fox 8 luglio Vergine

Non sprofondare nella depressione. Alzati, solleva il tuo cuore e difendi la conquista. Costruisci nuove fondamenta in cima a ciò che rimane e vedrai come sarai in grado di costruire una torre forte e migliore. Ci sono molti che vi sostengono e solo ora dovete chiedere e fidarvi dei vostri esseri di luce.

PAROLA SACRA: Ascensore

NUMERI FORTUNATI: 3, 26, 13

Oroscopo Paolo Fox 8 luglio Bilancia

Non perdere le buone opportunità, ma prima di decidere di studiare, chiedi e impara, in modo da poter prendere una decisione saggia. Ci sono persone che sono disposte ad aiutarti. Partecipa di più a eventi o riunioni con la tua famiglia. Promuove l’unità familiare.

PAROLA SACRA: Partecipare

Partecipare NUMERI FORTUNATI: 5, 17, 9

Oroscopo Paolo Fox 8 luglio Scorpione

Penserai molto bene ai tuoi passi da compiere, prima di prendere qualsiasi decisione. Conferma e rivedi i tuoi appuntamenti in modo da non essere in ritardo o potrebbero sorgere malintesi che potrebbero portarti problemi. Ritrova l’equilibrio delle tue finanze e rimani aggiornato con le tue spese e i tuoi investimenti.