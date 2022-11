Oroscopo Paolo Fox domani 8 novembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 8 novembre Leone

La nuova settimana inizia per te con ottime prospettive sul lavoro e negli affari mondiali in generale, tuttavia sarai assalito da preoccupazioni e preoccupazioni in relazione alla famiglia, alla casa o ai bambini, e ciò renderà per te una giornata agrodolce, almeno in i suoi inizi. Fortunatamente, tutto finirà bene alla fine.

Oroscopo Paolo Fox 8 novembre Vergine

In questo momento i pianeti ti inviano le loro migliori influenze ed è tempo che tu riceva una ricompensa per i tuoi sacrifici e sforzi, o semplicemente perché il tuo lavoro porti i frutti che ti aspetti e meriti. Questa può essere una settimana abbastanza buona in cui devi dare tutto, inoltre riceverai aiuto o protezione inaspettati.

Oroscopo Paolo Fox 8 novembre Bilancia

In questi giorni devi prendere una decisione relativa alla tua vita intima, sia in amore che in qualche importante questione familiare. Il tuo più grande desiderio è sempre quello di cercare la concordia e promuovere l’armonia, tuttavia, questa volta non è possibile e l’armonia verrà ripristinata solo quando prenderai una decisione difficile e dolorosa.

Oroscopo Paolo Fox 8 novembre Scorpione

Il Sole e altri pianeti stanno attualmente attraversando il tuo segno e ti porteranno fortuna e risultati. Questo è qualcosa che questa settimana potrai verificare, soprattutto nel tuo lavoro, dove potresti avere un successo importante o addirittura una promozione o un riconoscimento. Questa potrebbe essere una settimana di speranze realizzate.