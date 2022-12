Oroscopo Paolo Fox Natale 2022: come vivrete le festività secondo il vostro segno

Il Natale è una delle date più speciali dell’anno e ogni persona ha un modo diverso di trascorrerlo . Ecco perché oggi vi raccontiamo come vivrete l’arrivo del Dio bambino secondo il vostro segno zodiacale .

Ariete

Tendono ad essere austeri a Natale e pongono un limite ai regali e ad altre spese che possono sorgere poiché preferiscono uscire con la famiglia in viaggio giorni dopo. A loro piace cogliere l’occasione per incontrare i propri cari che non vedono in un buon momento. Un Ariete deve vestire di rosso il suo Natale . È la tonalità tradizionale del Natale. Nasconde tutta la forza di questa festa e non c’è gamma cromatica che ci faccia sentire più nello spirito natalizio di questa.

Toro

Vivono il Natale in modo speciale e con grande entusiasmo. Spendono tutto il necessario per le decorazioni, oltre che per la lista dei regali. Amano cucinare con ricette speciali fatte da loro stessi. Il colore marrone è la scelta migliore. Nasce dal tronco degli alberi e, oltre ad aggiungere il tocco natalizio alla casa, permette alla natura di oltrepassare il confine che ci separa.

Gemelli

Tendono ad essere molto smemorati e lasceranno tutto all’ultimo minuto, come la lista dei regali o il cibo, ma vivono anche lo spirito natalizio con grande entusiasmo affinché i loro cari siano felici. Simbolo della luce. Per questo sostiene di voler illuminare la propria casa nel modo più puro possibile. Scegli il bianco come tuo principale alleato e lascia che il sole entri dalla finestra e che i suoi raggi raggiungano le pareti.

Cancro

Sono molto preoccupati che la famiglia si senta contenta in queste date, quindi non lesineranno nel festeggiarlo in grande stile. Anche se molte volte iniziano con i preparativi in ​​ritardo. Usa il giallo nel suo senso più minimalista. Dai toni tenui e sfumature più vicine al colore pastello, permette di evidenziare i dettagli più importanti del luogo grazie alla sua decorazione.

Leone

Hanno un grande spirito natalizio. Sono molto dettagliati con regali e amano catturare il momento con foto e video. In casa non mancano una buona decorazione, così come una bevanda speciale risparmiata. Il suo colore deriva dal tono della pelle dell’animale che rappresenta. Scommetti sull’arancia come segno distintivo e simbolo di coraggio e coraggio. Il suo ruggito è muto nella tua casa, ma i suoi effetti sono potenti.

Vergine

A loro piace anticipare la situazione. È probabile che da due mesi prima abbiano già tutto organizzato come la lista dei regali, le decorazioni e il cibo per la cena di Natale, e pianifichino anche un’uscita il giorno dopo per stare con la famiglia. Scommetti sul colore grigio . È un segnale che ti connette con la natura. Un simbolo che pausa e calma sono nel suo sangue. Che sono i più piccoli dettagli a fare la differenza e ad evidenziare una personalità.

Bilancia

Contribuiscono con idee per l’organizzazione del Natale perché realizzarle rende pigri. Amano i canti natalizi, il buon cibo e sono eccentrici quando si tratta di decorazioni e regali. Una personalità equilibrata deve sostenere una tonalità in quanto tale. Il colore rosa rappresenta gli stessi valori posseduti dalle persone che sono nate sotto questo simbolo zodiacale.

Scorpione

Di solito trascorrono il Natale in modo sereno e pacifico, ma nel rispetto delle tradizioni. Viziate i bambini con i regali e al pranzo di Natale preferiscono il pesce o un pasto povero di grassi. Sono intensi per natura e questo è contagioso nel colore che li rappresenta. Il blu intenso, elettrico e brillante è la loro bandiera e sprigiona l’energia che custodiscono dentro di sé. È contagioso.

Sagittario

Amano il Natale e tutto ciò che riguarda questa data. Dal trascorrerlo con la famiglia, mangiare cibo squisito, regali e decorazioni. Sono dettagliati con i regali che daranno a ciascun membro e sono entusiasti di vedere nuove decorazioni Il verde intenso calmerà l’eccitazione con cui vivono sempre. Fa parte della tua energia vitale. Questo ti porterà uno sguardo al futuro e quella sensazione di una storia che emanano nelle loro vite.

Capricorno

Sebbene a loro piaccia il Natale, di solito non collaborano alla decorazione della casa poiché li rende pigri. Tuttavia, amano i lussi e le eccentricità nella decorazione, così come nel cibo e nei regali che fanno. Il suo colore è il nero . Rappresenta l’eleganza e il rispetto. è simbolo di classe, stile e signoria. Pertanto, useranno questi toni come contrasto con la luce nel resto del luogo e approfitteranno dell’oscurità per non guardare nessuno da sopra le spalle.

Acquario

Amano il Natale. È il momento ideale per riunirsi con tutta la famiglia. A loro piace sempre innovare nella decorazione e vedere i piatti che prepareranno per questa data speciale. A loro piace compiacere i loro cari. Tutto ciò che non è toni turchesi sarà estraneo alla sua persona. Qualsiasi altro colore non si adatterà alla tela che è la tua casa.

Pesci

Questo segno ama trascorrere il Natale in modo tradizionale in compagnia della propria famiglia e dei propri cari. Amano le ghirlande e la decorazione della tavola secondo le date festive. Quest’anno riceveranno molti regali. L’ultimo simbolo dello zodiaco trova nei toni del viola il suo alter ego. È il colore dell’indipendenza, quello che serve per passare completamente inosservati.