Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 1 all’8 dicembre 2022, le previsioni

ARIETE

È un momento speciale per adattarsi con precisione al momento attuale e cambiare i piani in modo deciso e rapido, non senza generosità e incredibili risorse per i tuoi progetti. SENTIMENTI: il dinamismo sarà quello che ti mantiene nella tua pienezza per essere entusiasta dei tuoi nuovi obiettivi. AZIONE: sfrutta l’agilità e la velocità della giornata che ti aiuteranno a raggiungere i trionfi che tanto ami. FORTUNA: devi bilanciare ciò che offri agli altri e il tempo che dedichi diverso dalle tue attività personali.Le fondamenta della tua vita e ciò che devi dare agli altri.

TORO

Dovresti mettere più enfasi sul tuo modo di parlare e sul modo in cui insegui i tuoi sogni, quindi non devi solo adattarti ai cambiamenti ma anche alle persone e alle mutevoli situazioni di oggi. SENTIMENTI: la cosa più consigliabile è che il tuo benessere proliferi e tu possa espanderlo intorno a te. AZIONE: i progetti con persone vicine e amici fidati saranno brillanti e positivi. FORTUNA: è importante mantenere l’affetto per le persone che lo meritano. In questo modo riceverai cambiamenti completi nella tua vita.

GEMELLI

Evita le precipitazioni, ma non la fiducia e la sicurezza nelle tue azioni. poiché è un momento in cui puoi sfruttare le tue doti di simpatia e ingegno per risolvere tutto. SENTIMENTI: la tua gioia interiore dovrebbe essere usata per approfondire e conoscere meglio gli altri. AZIONE: è il momento di sentirsi realizzati nelle proprie azioni e nel modo caritatevole di aiutare gli altri. FORTUNA: la cosa più importante sarà definire il tempo di attività e il tempo necessario per accudire la famiglia.

CANCRO

Hai l’incredibile forza e vitalità per promuovere le azioni e i progetti che hai voluto realizzare. La fortuna ti accompagnerà e potrai aiutare molte persone che hanno bisogno di te SENTIMENTI: è il momento ideale per incontrare nuove persone che si adatteranno alla tua vita. AZIONE: hai bisogno di goderti la gioia della giornata e dei momenti in cui i tuoi sentimenti si uniscono a quelli delle altre persone. FORTUNA: È un momento speciale per tenere a bada pensieri consci e inconsci.

LEONE

Ti sentirai molto forte e vitale, il che aiuterà il tuo umore e la tua predisposizione ad essere migliore di altre volte. Goditi questo momento e tutte le azioni che puoi eseguire. SENTIMENTI: la giornata è importante per aiutare gli altri con la tua rinnovata e piena generosità. AZIONE: potresti prenderti cura della famiglia e delle formule precise per sentirti più unito. FORTUNA: è importante che tu tenga d’occhio le tue risorse e i guadagni extra che ricevi per bilanciarle.

VERGINE

Devi essere una persona produttiva e usare la tua grande intuizione. Ti sentirai molto energico e desideroso di realizzare i tuoi nuovi progetti, cerca di calmarti e fai tutto con molta pazienza e calma.SENTIMENTI: è importante che tu mantenga l’unione con le persone che ami e con il tuo partner in particolare. AZIONE: conti in questo giorno con grande gioia da irradiare agli altri. Approfittane e divertiti. FORTUNA: E’ un giorno in cui le vostre vicende personali devono essere bilanciate con quelle degli altri.

BILANCIA

È un momento speciale per approfittare della giornata armoniosa e produttiva che puoi avere in questioni legate a strette amicizie e con l’organizzazione di nuovi progetti animati, in cui la simpatia sarà la chiave principale.SENTIMENTI: potrai organizzare le basi dei nuovi tempi e sentirti più vicino alla famiglia. AZIONE: la tua innata simpatia ti aiuterà a diffondere l’amore tra le persone a te vicine. FORTUNA: è il momento di essere prudenti e di aiutare gli altri in modo semplice e sincero.

SCORPIONE

Non dovresti affrettare i tempi, poiché l’affetto e l’affetto che le persone che ti amano ti accompagnano. Quell’amore perfetto che stai cercando arriverà il giorno meno atteso in cui il tuo equilibrio sarà armonioso.SENTIMENTI: la cosa più importante è che tu possa parlare con sicurezza e in un ambiente rilassato.AZIONE: in questo giorno sarai in grado di razionalizzare le tue azioni e mantenere alta la tua intelligenza. FORTUNE: La cosa principale in questo momento è che tu risolva i tuoi vecchi problemi che sono rimasti incustoditi per molto tempo.

SAGITTARIO

Sei in un giorno speciale molto armonioso e gioioso per realizzare i tuoi piani e renderli fruttuosi. La cosa più importante è che il benessere ti accompagni e potrai anche aiutare tante persone a te vicine.SENTIMENTI: saprai organizzare in modo efficace le tue risorse professionali e i tuoi guadagni.AZIONE: dovresti imparare a sentirti più vicino agli altri condividendo momenti e affetto.FORTUNA: In questo momento la cosa più importante sarà concentrarsi sui propri progetti con l’aiuto degli altri.

CAPRICORNO

Lo slancio segnerà le cause a cui ti dedichi è oggi, e questi erano importanti soprattutto nelle risorse e nei guadagni che acquisisci. Poiché la tua missione principale oggi sarà quella di gettare basi che ti affermino sul terreno.SENTIMENTI: devi abbinare il tuo slancio e avviare le iniziative dei sogni con precisione e consegna.AZIONE: i tuoi progetti saranno fruttuosi grazie alla tua serenità e al tempo che dedicherai a tutte le tue azioni. FORTUNA: è molto importante che i tuoi obiettivi siano coerenti con le persone che ami di più.

ACQUARIO

Avrai una grande vitalità in questo giorno per tutte le opzioni che farai. Bisogna però essere sereni e sapersi chiarire le idee per vedere tra tutte quali sono le migliori e a cosa ti dedicherai.SENTIMENTI: potrai sistemare questioni del passato in modo definitivo e originale.AZIONE: la cosa più importante sarà che tu risolva problemi in sospeso e problemi di molto tempo fa. FORTUNA: bisogna occuparsi di chiarire certe questioni che erano nell’aria e che andavano risolte.

PESCI

La tua grande sensibilità è quella che modifica i tuoi piani perché altera la percezione che hai delle cose e molte volte percepisci che la tua azione deve essere in un modo quando devi usare proprio il contrario. SENTIMENTI: è necessario che tu realizzi i tuoi progetti con persone vicine e fidate. AZIONE: La cosa più importante è proiettare con grandezza ciò che farai d’ora in poi con persone fidate. FORTUNA: il tuo più grande successo sarà imparare a dividere i benefici tra le persone che se ne prendono cura in modo equilibrato.