Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 12 al 18 settembre 2022: le previsioni per Acquario

Oroscopo dal 12 al 18 settembre Acquario

Acquario (nato tra il 21 gennaio e il 19 febbraio): è importante analizzare attentamente ogni segno, perché oltre a leggere il segno solare, è consigliabile leggere anche il segno lunare e l’ascendente; e i possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale.

Lunedì 12, oggi è una giornata per affrontare questioni importanti nella professione e nella famiglia. Sarai in grado di risolvere problemi del passato. È importante concordare obiettivi per mantenere il sostegno familiare.

Martedì 13, oggi è necessario prestare attenzione alla distribuzione della proprietà della comunità e risolvere problemi pendenti di vecchia data. La buona atmosfera dipende dal tuo modo di essere dolce e piacevole.

Mercoledì 14, oggi è un giorno per mantenere l’unità con le persone che ami di più e con le quali vivi. Devi aiutare alcuni di loro che hanno bisogno del tuo supporto e della tua azienda.

Giovedì 15, oggi potrai mantenere il tuo carattere armonioso ed empatico con gli altri, che sarà di grande aiuto di fronte alla competitività che manterrai con le altre persone. La tua chiave sarà aiutare le persone che hanno bisogno del tuo supporto.

Venerdì 16 è il momento in cui si dovranno raggiungere accordi vantaggiosi per le persone che mantengono accordi in comune. È importante evitare malintesi dovuti alle cifre.

Sabato 17, oggi è una giornata in cui usare il tuo intuito per portare a termine i tuoi accordi originali, attraverso obiettivi stabili e ben organizzati, grazie al tuo ingegno e ottimismo.

Domenica 18, oggi è il momento di usare le tue capacità innate e imparare ad essere altruisti nei tuoi rapporti. La calma e l’impegno ti aiuteranno ad essere più paziente con gli altri.