Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 12 al 18 settembre 2022: le previsioni per Bilancia

Oroscopo dal 12 al 18 settembre Ariete

Bilancia (nata tra il 23 settembre e il 22 ottobre): È importante analizzare attentamente ogni segno, perché oltre a leggere il segno solare, è consigliabile leggere anche il segno lunare e l’ascendente; e i possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale.

Lunedì 12, la tua grande missione sarà quella di guidarti verso nuove iniziative e accordi armoniosi con persone che la pensano allo stesso modo. Dovresti prestare attenzione ad alcune persone vicine che hanno bisogno del tuo sostegno.

Martedì 13, oggi è un giorno per incoraggiarti a risolvere i problemi in sospeso. Il tuo dinamismo ti aiuterà e ti lascerai alle spalle anche problemi familiari di incompatibilità. La tua grande gioia si muoverà per sviluppare piani comuni.

Mercoledì 14 noterai che è un giorno in cui il tuo intuito ti aiuterà ad avvicinarti alle persone che hanno bisogno di te. le tue relazioni saranno generose ed equilibrate con gli altri. Sarai in grado di risolvere i problemi scaduti.

Giovedì 15, oggi è un giorno in cui dovresti evitare confronti e mantenere aggiornati i tuoi problemi per evitare di tornarci più tardi. La tua empatia con gli altri sarà la chiave.

Venerdì 16, oggi è una giornata in cui devi usare il tuo pragmatismo e la tua responsabilità in materia di amicizie e progetti comuni. È necessario risolvere i problemi scaduti ed evitare la fatica accumulata.

Sabato 17, oggi è una giornata in cui la tua sensibilità e il tuo modo di essere pratico ti aiuteranno a gettare le basi per organizzare con grande percezione i beni comuni con le persone coinvolte.

Domenica 18, oggi è un giorno per bilanciare il tuo aiuto agli altri e la risoluzione dei problemi scaduti. È importante raggiungere accordi vantaggiosi per tutti ed evitare un cattivo ambiente nei progetti.