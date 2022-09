Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 12 al 18 settembre 2022: le previsioni per Capricorno

Oroscopo dal 12 al 18 settembre Capricorno

Capricorno (nato tra il 22 dicembre e il 20 gennaio): è importante analizzare attentamente ogni segno, perché oltre a leggere il segno solare, è consigliabile leggere anche il segno lunare e l’ascendente; e i possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale.

Lunedì 12 è un giorno importante per gettare le basi per nuove iniziative e traguardi. Potenziali con le tue abilità. Mostra sentimentalmente i tuoi sentimenti.

Martedì 13 siete in una giornata in cui le vostre idee saranno alla base delle vostre iniziative. Dovresti calcolare tutto in base alle persone coinvolte. Evita di prendere l’iniziativa perché è bene essere d’accordo su tutto.

Mercoledì 14 sei in una giornata in cui dovrai organizzare le basi sindacali negli accordi che hai con le persone coinvolte. Sarai in grado di mantenere i piani con le persone di cui ti fidi e creare qualcosa di speciale insieme.

Giovedì 15 sei in una giornata importante per occuparti di mettere in moto i tuoi obiettivi originali e mantenere serene le tue emozioni. La chiave sarà la tua simpatia e il tuo modo piacevole di essere.

Venerdì 16, sei in una giornata in cui la tua originalità e le tue emozioni equilibrate saranno la chiave delle tue conversazioni e le basi dei tuoi sogni perché questi diventino realtà.

Sabato 17 sei in una giornata per poter organizzare in modo stabile e metodico quel piccolo viaggio che dovevi fare tanto tempo fa con i tuoi cari. Con la positività i tuoi desideri possono diventare realtà.

Domenica 18, sei in un momento in cui devi nutrire le tue speranze in modo positivo per avvicinarti ai benefici e alla gioia di ottenere ciò che desideri. Gli affari dovrebbero essere equilibrati.