Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 17 al 24 ottobre 2022, le previsioni

Ariete

Ricorda i tuoi oroscopi di ottobre 2022, se la tua relazione o con il tuo ex partner, sta complicando il tuo ambiente, approfitta del fine settimana per chiedere aiuto a un esperto o qualcuno con un’opinione parziale al riguardo.

Toro

C’è la possibilità che tu faccia un acquisto d’impulso perché sei emotivamente attratto da quell'”oggetto del desiderio”, quindi assicurati di spendere saggiamente i tuoi soldi, altrimenti potresti finire con un debito che non vuoi (o di cui hai bisogno).

Gemelli

Cerca di stare attento al modo in cui comunichi, evita di avere aspettative molto alte riguardo alla reazione che gli altri potrebbero avere alla tua dimostrazione di affetto, perché sei molto sensibile, e se qualcuno non risponde come ti aspetti, potrebbe arrivare una discussione.

Cancro

Essere a casa o circondati dalla tua famiglia ti permetterà di pensare chiaramente. Oggi puoi ricevere l’opportunità che ti aspettavi di correggere le cose che hai sbagliato l’ultima volta e fare passi più positivi per raggiungere i tuoi obiettivi.

Leone

Questo fine settimana puoi fare un breve viaggio che ti consente di risolvere un problema che era in sospeso durante il mese di agosto. Networking è la parola chiave per questo periodo, avvicinati ai tuoi amici e conoscenti che sai essere la chiave dei tuoi progetti.

Vergine

Le questioni relative alla tua professione o alle figure di autorità nel tuo ambiente sembrano guadagnare importanza questo fine settimana. È un buon giorno per parlare con tuo padre, il tuo capo o un uomo importante per il supporto.

Bilancia

Il fine settimana ti invita a partire per un’avventura, un progetto creativo o un piano che ti permetterà di espandere i tuoi confini. Vai avanti, è tempo di piantare la tua bandiera in nuovi territori.

Scorpione

Stai vivendo un periodo dell’anno in cui potresti sacrificare troppo per una relazione, guarda questa tendenza per evitare di “svuotarti”. Se c’è qualcosa che hai evitato o un problema che ti ha chiesto di andare più a fondo per le risposte, oggi è il momento di indagare.

Sagittario

In questi giorni, ammiri le persone intellettualmente avanzate e, se sei single, puoi innamorartene una. Oggi è un giorno per cercare di vedere le cose dal punto di vista dell’altro. Evita di chiedere un’opinione se non vuoi sentire la verità.

Capricorno

Potresti essere più sensibile agli animali o agli esseri viventi di altre specie, quindi è un ottimo giorno per connetterti con il tuo animale domestico, adottarne uno o controllare la salute dei tuoi animali domestici.

Acquario

È un giorno per uscire di casa e passare il tempo a fare qualcosa di divertente, che ti emoziona e rende felice il tuo cuore. Se stai iniziando una storia d’amore, è un buon fine settimana per un appuntamento romantico o una fuga.

Pesci

Non sopporti le conversazioni banali e non tolleri la superficialità, atteggiamenti disonesti ti porteranno fuori dal tuo centro. Forse vuoi davvero stare a casa, trascorrendo del tempo da solo con i tuoi pensieri o con i tuoi cari.