Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 18 al 25 novembre 2022, le previsioni complete

ARIETE



Alcune ferite possono essere mobilizzate ora. Sarà necessario riconoscerli perché ci sia guarigione. Potresti esserti sentito privo di individualità o potere personale, quindi devi rafforzarti in questo senso. Potrebbe anche aver fatto ricorso alla reattività egoica in questa ricerca, che richiede anche una rivalutazione. Trova la vera sicurezza emotiva nell’essere chi sei veramente.

TORO



Alcuni problemi subconsci, psicologici ed emotivi richiedono la guarigione. Se hai soppresso la tua individualità e l’hai scaricata in regioni inconsce, potresti sentire questo transito più intensamente. La vita ti invita ad affrontare a testa alta le tue ferite emotive. Non ignorare ciò che senti, ma affronta i tuoi sentimenti a testa alta, anche quelli spiacevoli. Imparare a integrarsi per guarire.

GEMELLI



Si mobilitano alcune ferite legate alla vita sociale, alle amicizie e ai gruppi. Forse è necessario un maggiore distacco da alcune di queste relazioni. Impara a non dipendere così tanto dagli altri, ma sii onesto nei tuoi posizionamenti. Non tutto ciò che il gruppo vuole o crede deve essere ciò che vuoi o credi. Sapersi relazionare essendo fedeli a se stessi.

CANCRO



La Luna, il suo sovrano, incontra Chirone. Ti trovi di fronte ai dolori emotivi della dipendenza, del mancato appagamento o della mancanza di autorità. Cerca di capire l’origine di tali sentimenti. Qui devi drenare vecchie emozioni per vedere le tue molte possibilità nel mondo materiale e anche per essere una persona indipendente e autonoma.

LEONE

Potrebbero emergere alcune ferite legate ai tuoi principi, etica, religiosità o visione del mondo. Le esagerazioni in quest’area ti chiedono di ripensare al modo migliore per affermarti, ma senza essere necessariamente aggressivi o radicali. Ti chiede anche di ripensare al futuro, rinunciando a obiettivi che non corrispondono più alla tua vita attuale. Credenze con saggezza e maturità.

VERGINE



Si attivano ferite legate a emozioni profonde. Cerca di capire dove hai smesso di essere te stesso a favore dello spirito di lavorare insieme. Anche le emozioni inespresse devono essere tirate fuori, ma in modo terapeutico. Anche i bisogni affettivi e sessuali insoddisfatti richiedono guarigione, ricordando di prendere l’iniziativa per tutto questo.

BILANCIA



Le ferite emotive nelle relazioni richiedono distacco e uno sguardo più obiettivo. Attaccarsi troppo a una relazione o allo stato sociale può essere un problema. Impara ad amare senza voler assumere l’individualità dell’altro (o perdere la tua nel processo). Ricorda di cercare la giusta misura di libertà e di esprimere le emozioni con maturità.

SCORPIONE



Le ferite legate al lavoro, alla routine e alla salute e tutto ciò che ti colpisce emotivamente in queste aree vengono mobilitate. Cerca un look alternativo e più distaccato quando le cose non vanno esattamente come avevi immaginato. Impara ad ascoltare il tuo corpo con saggezza. Usa l’amore disinteressato per portare a termine qualsiasi compito oggi.

SAGITTARIO



Possono emergere alcune ferite legate all’espressione di sé e alla sicurezza della propria personalità. Cerca di riadattare le tue emozioni e lascia andare gli eccessi egoici. Sii fedele a te stesso, ma non al punto di essere prepotente o invadente. Le emozioni fluiscono espressivamente, ma devono anche avere un tocco di maturità e obiettività.

CAPRICORNO



Le ferite emotive emergono per essere guarite. Sarà necessario vivere le istanze personali e familiari, ma con una buona dose di distacco e obiettività. Cerca di capire dove hai smesso di essere te stesso a favore dell’esperienza “tribale”. Anche la vita personale e i desideri personali sono stati lasciati da parte. Affronta tutto questo con una buona dose di maturità e uno sguardo distaccato.

ACQUARIO



Le ferite legate all’espressione e alla comunicazione delle proprie emozioni emergono per essere sanate. Può darsi che fosse aggressivo o reattivo nella comunicazione e ora ha bisogno di essere più maturo e distaccato. Capacità di esprimersi con fermezza e sincerità, ma senza dover essere esplosivi. Verbalizza saggiamente ciò che senti.

PESCI



Possono essere mobilitate alcune ferite legate alla sicurezza materiale, alle finanze, ai beni e ai valori. Cerca di comprendere con distacco e saggezza le difficoltà ei fallimenti in questo campo. Donare, lasciare andare o riciclare sono modi per fare spazio a nuove possibilità. Cerca di capire dove non è stata data sufficiente autonomia sul piano materiale e guarisci queste ferite.