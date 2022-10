Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 19 al 26 ottobre 2022, le previsioni segno per segno al top

Ariete

Nuove preoccupazioni professionali emergeranno in te che ti porteranno a cercare di espandere i tuoi orizzonti. Un amico può essere di grande aiuto. Nella tua vita sociale raggiungerai il successo.

Toro

Svolgere il suo lavoro sarà molto in salita oggi. Tuttavia, i suoi risultati saranno superiori al previsto. Giornata propizia per trascorrere il tempo libero tranquillamente, godendo in piena comprensione della compagnia dei propri parenti.

Gemelli

Non abusare della tua persuasività e non costringere nessuno ad agire contro la tua volontà. Ci sarà qualche tensione familiare, ma sarà facile per te dissiparla. Potresti ricevere cattive notizie riguardanti un amico. Felicità nell’amore.

Cancro

Dal punto di vista professionale qualcosa potrebbe non andare come pensavi, ma il tuo buon umore ti aiuterà ad accettarlo con la migliore disposizione. I rapporti con gli amici saranno buoni e a livello familiare ci sarà molta comunicazione e grande comprensione.

Leone

Giornata particolarmente favorevole alle attività creative. Il suo alto grado di iniziativa gli permetterà di fare progressi soddisfacenti e importanti nel suo lavoro. Potrebbe esserci un problema con una persona che apprezzi davvero. A livello sentimentale tutto sarà soddisfacente.

Vergine

Un’indisposizione potrebbe non permettergli di realizzare ciò che aveva proposto. Dimentica tutto e concentrati sul tornare in buona forma. In compenso, la fortuna ti sorriderà in qualche gioco d’azzardo.

Bilancia

È del tutto possibile che la tua estroversione ti porti a fare commenti inopportuni nel tuo ambiente di lavoro. Cerca di morderti la lingua, poiché le tue opinioni potrebbero essere mal accolte. A livello familiare, la giornata sarà ricca di compensazioni.

Scorpione

Le tue opinioni su argomenti professionali saranno accurate e molto prese in considerazione. Forse c’è qualcosa che devi correggere, per il quale troverai cooperazione. Nel campo amico la comprensione brillerà e in quello sentimentale tutto andrà liscio.

Sagittario

Cooperazione totale nel loro ambiente di lavoro, in un clima di comprensione e armonia. A livello sentimentale, possono sorgere disaccordi con il tuo partner per motivi economici. Fai uno sforzo per capire il loro punto di vista e non rinchiuderti nella loro posizione.

Capricorno

Giornata di grandi traguardi in campo professionale, in cui tutto sarà positivo e con notevoli miglioramenti economici. La tua euforia avrà bisogno di una valvola di sfogo, ma dovresti essere moderato e fuggire dagli eccessi. Sul piano affettivo, la comunicazione regnerà.

Acquario

Raggiungerai i tuoi obiettivi professionali anche se con il lavoro. Godrai di un ottimo umore, con la tendenza ad esagerare. Buone relazioni affettive. Guarda la tua gola.

Pesci

In una trattativa professionale, cerca di non mostrare le tue carte in anticipo e lasciati guidare dal tuo intuito, che ti aiuterà a coronarlo con successo. Buona relazione sentimentale, ma non dare tutto per scontato e mettere un po ‘da parte tua.