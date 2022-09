Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 28 settembre al 4 ottobre 2022, le previsioni complete

Ariete

Le conversazioni calme degli ariani si realizzano sempre. Frena i tuoi impulsi naturali e indossa un mantello di morbidezza, che è anche rimasto. Permetti a te stesso di aspirare ad essere felice, riconosci il tuo prezioso diritto ad avere sempre benessere e amore. Momento: colore lavanda.

Toro

I toreri sentiranno di essere in un giorno glorioso. Cose inaspettate e allo stesso tempo molto desiderate ti arrivano. Presta attenzione al comportamento di coloro che desideri, ti renderai conto che i cambiamenti che uno fa influenzano positivamente l’altro. Momento: rosa perla.

Gemelli

È un giorno in cui bisogna stare attenti a non lasciarsi tentare da spese inutili. Schiva la compulsione che alcuni possono avere e analizza a cosa è dovuto quell’impulso. Benessere che verrebbe dalla revisione dei nostri fuero intime. Riconoscimento. Momento: colore rame.

Cancro

Giorno per l’eccitazione e bei momenti. Si riproducono in te sensazioni positive che ti aiutano a essere in grado di chiarire quanto sia più interessante e salutare vivere di gioia o dell’atteggiamento distante dai conflitti. Prendi decisioni per andare avanti. Momento: colore fragola.

Leone

Sentiranno disagio con le persone che li circondano, non sarebbe male pronunciare cosa succede loro. Le ripetute volte in cui si trovano i loro sentimenti consentono la proposta di voler definire ciò che vogliono per raggiungere la felicità. Momento: turchese.

Vergine

I virginiani, specialmente i virginiani, dovrebbero prestare attenzione sul piano affettivo. Cose che non li chiudono o li infastidiscono, tempo di sollevare e considerare se è necessario continuare con quei collegamenti. Cercate di liberare spazio nelle vostre menti e nei vostri cuori. Momento: castagno.

Bilancia

Ci sono momenti in cui le cose toccano i loro limiti. Portare i nativi della Bilancia sull’orlo della pazienza è difficile a causa dell’enorme capacità di comprensione che hanno. Ma dovrebbero essere in grado di cambiare quell’esitazione che non porta loro nulla di positivo. Evoluzione. Momento: color magenta.

Scorpione

Gli Scorpioni applicano oggi le loro capacità per essere in grado di chiudere la porta a monete e diretes. Personalità potenti in questo tipo di reazioni, che tra l’altro sono salutari. Ama poter dare ciò che sta aspettando da chi vuole. Momento: color perla.

Sagittario

Cerca di non tornare alle questioni che ti hanno portato più problemi nel passato affettivo. Non vacillare ed esporre davanti ai tuoi occhi i ricordi che non erano buoni. Trasformazione. Domenica per poter uscire, fare passeggiate o essere distratti a casa. Momento: giallo.

Capricorno

Sentirai alcuni condizionamenti da parte dei membri della famiglia che potrebbero non capire che hai i tuoi impegni e le tue esigenze. Esci per chiarire le cose. Ama accompagnarli e aiutarli. Protezione. Momento: rosa.

Acquario

Andiamo alla giornata con qualche impegno, magari chiamate che non vogliono fare. Pensa che succede a tutti noi a volte, c’è sempre qualcosa di buono in ogni esperienza, in ogni contatto con l’altro. L’amore può preoccuparli, ascoltare i loro partner. Momento: di colore viola.

Pesci

I Pesci buona domenica per tutto ciò che si riferisce a cambiamenti nella casa, disposizioni, movimento dei mobili, pulizia profonda. Esci in modo da poter pensare alle cose che vuoi che ti accadano e alle cose che non vuoi più. Momento: arancione.