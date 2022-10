Sapete chi è Eleonora Daniele? Età, biografia, marito, fratello Luigi e figlia

Eleonora Daniele è nata a Padova nel 1996, dove è cresciuta. Attualmente è la conduttrice di Storie Italiane di Rai Uno, un programma che si occupa di approfondire gli eventi di cronaca italiana. Carlotta è sua figlia, una bambina di circa un anno e mezzo.

Chi è Eleonora Daniele?

Nome: Eleonora Daniele

Eleonora Daniele Data di nascita: 20 agosto 1976

20 agosto 1976 Segno zodiacale: Leone

Leone Età: 45 anni

45 anni Professione: conduttrice televisiva, giornalista

conduttrice televisiva, giornalista Luogo di nascita: Padova

Padova Altezza: 176 cm

176 cm Peso: 66kg

66kg Tatuaggi: Nessuno

Nessuno Profilo Instagram ufficiale: @eleonora_daniele_official

Biografia

Eleonora Daniele è nata a Padova il 20 agosto 1976, del segno del Leone. La sua famiglia è composta da Iva, Antonio, Luigi (fratello affetto da autismo), Elisa e Cosetta. È madre di Iva, Antonio, Elisa e Cosetta. Il padre trasmette ai figli valori importanti, ma alla sua morte sconvolge l’equilibrio familiare. Anche Luigi, che per Eleonora era come un figlio, muore inaspettatamente nel 2015. Grazie all’influenza di un insegnante, Eleonora nutre fin da piccola una forte passione per il giornalismo. Sapeva che comunicare era la sua strada e nel 2013 ha conseguito la laurea in scienze della comunicazione alla LUMSA.

Fratello Luigi e Libro

Quando Eleonora viveva con il fratello Luigi (che era non verbale), imparava dai suoi sguardi e dai suoi silenzi cosa voleva, cosa lo feriva, ecc. Sebbene Luigi sia morto giovane, a 44 anni, ha ispirato a Eleonora Daniele la stesura di Quando ti guardo negli occhi – Storia di Luigi, mio fratello. Il romanzo sarà disponibile nelle librerie il 9 novembre ’21.

Lavoro e carriera

Professionalmente, Eleonora Daniele è giornalista, oltre che conduttrice. È giornalista dal 2016 e giornalista praticante dal 2012. Ha fatto la sua prima apparizione in televisione mentre lavorava come cassiera di banca nel 2001. In La Sai L’Ultima? è apparsa come comparsa. È stata una delle partecipanti alla seconda edizione del Grande Fratello (erano presenti anche Flavio Montrucchio e Filippo Nardi). Successivamente è stata scritturata come attrice nel film Le Barzellette di Carlo Vanzina e in La Squadra, Un Posto Al Sole.

Nel 2004 è stata scelta come conduttrice di Unomattina, ma ben presto ha capito che la sua strada era quella della conduzione piuttosto che della recitazione. Ha condotto diversi programmi, come Miss Italia Nel Mondo, Unomattina con Michele Cucuzza, Ciak..si canta! e Nino Frassica, tra gli altri. Nel 2013 le viene affidata la conduzione di Storie Vere, ribattezzato Storie Italiane. Il programma ha riscosso un enorme successo ed è stato prodotto uno spin-off, Il Sabato Italiano. Il programma originale si differenzia per la presenza di meno approfondimenti giornalistici e più interviste a personaggi del mondo dello spettacolo. Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno condotto La Vita in Diretta nel 2020, mentre Eleonora Daniele ha presentato la sua rubrica Storie Italiane. Marco Liorni l’ha sostituita durante la maternità, in occasione della nascita di Carlotta.

Marito e Figlia

Giulio Tassoni, figlio di un ex ministro e direttore marketing di una casa cinematografica, ha avuto una relazione con Nicola Maccanico, direttore marketing e figlio di un ex ministro. Nel 2002, durante una festa al Piper, Giulio Tassoni ed Eleonora Daniele si scambiano per la prima volta uno sguardo. Un mese dopo, durante una cena a casa di un amico comune, scattano le scintille. Giulio ed Eleonora si sono finalmente sposati nel settembre 2019, dopo sedici anni di fidanzamento. La coppia si è sposata a San Giovanni Battista dei Fiorentini a Roma. Al Bano ha cantato l’Ave Maria per la coppia, poiché i due erano talmente impegnati con il loro lavoro che avevano difficoltà a trovare il tempo per organizzare tutto. Alla fine la coppia si è sposata perché voleva trovare il tempo di organizzare tutto per bene e ha avuto una bambina, Carlotta Tassoni, il 25 maggio 2020. La madrina di Carlotta è Mara Venier. Il giorno del compleanno di Carlotta, Eleonora ha compiuto un anno.