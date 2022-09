Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 5 all’11 settembre 2022, le previsioni

Oroscopo Paolo Fox settimanale Ariete

Potresti aver attraversato un lutto, una rottura, una delusione o qualche cambiamento molto difficile nella tua vita. Questa settimana vi invita a prendervi del tempo per riflettere e riposare. Colore fortunato: rosso.

Oroscopo Paolo Fox settimanale del Toro

Ti aspettano giorni di stabilità e successo. È probabile che vedrai i risultati di un lavoro o riceverai un aiuto finanziario extra. È un ottimo momento per avviare progetti. È tempo che tu lasci andare una relazione o un legame del passato in modo che tutto ciò che di nuovo ti aspetta possa arrivare. Colore fortunato: bianco.

Oroscopo Paolo Fox settimanale Gemelli

Si avvicinano i giorni ideali per apportare cambiamenti, siano essi piccoli, come rinnovare una stanza o sbarazzarsi di cose vecchie, o grandi, come prendere una decisione importante. Questo rinnovamento ti aiuterà a ritrovare la motivazione e a sentirti più leggero. Colore fortunato: verde.

Oroscopo Paolo Fox settimanale Leone

Si avvicinano nuove opportunità di lavoro, proposte e inviti ad eventi sociali. Per quanto riguarda l’amore, potresti attraversare un momento difficile, come una distanza nella tua relazione o un problema di comunicazione. Colore fortunato: blu.

Oroscopo Paolo Fox settimanale della Vergine

Si avvicinano i giorni ideali per ricaricare le batterie andando all’aria aperta e trascorrendo del tempo con la famiglia e gli amici. È possibile che un problema che ti aveva molto preoccupato venga risolto. Colore fortunato: rosa.

Oroscopo Paolo Fox settimanale Bilancia

Sta arrivando una settimana in cui ti sentirai pieno di energia, ottimista e desideroso di intraprendere nuove cose. Questa stabilità ti aiuterà a risignificare molte situazioni del passato e ad avere la forza per affrontare il futuro. Colore fortunato: giallo.

Oroscopo Paolo Fox settimanale Scorpione

Si avvicina una settimana in cui ti sentirai molto in pace con te stesso. È anche possibile che tu abbia un momento romantico, come un primo appuntamento o una riunione con un legame del passato che sarà molto positivo. Colore fortunato: turchese.

Oroscopo Paolo Fox settimanale Sagittario

Potresti sentirti sopraffatto da una situazione o da un legame o sentirti indeciso su una persona. È importante che tu comunichi questo in modo da poter prendere una sana distanza senza ferire l’altra persona ed evitare di prendere decisioni affrettate. Colore fortunato: nero.

Oroscopo Paolo Fox settimanale Capricorno

Questa settimana sentirai la tranquillità che cercavi da tanto tempo. Questo momento di pausa e armonia ti aiuterà ad abbassare i decibel e la domanda personale. Questo senso di calma si rifletterà in tutti gli aspetti della tua vita se riesci ad esercitarlo. Colore fortunato: arancione.

Oroscopo Paolo Fox settimanale Acquario

Potresti esserti sentito disinteressato, stagnante o senza obiettivi futuri. A poco a poco recupererai la tua motivazione per poter agire. Potresti aver bisogno di aiuto o supporto da una persona cara, non aver paura di chiederlo. Colore fortunato: marrone.

Oroscopo Paolo Fox settimanale Pesci

È probabile che tu abbia attraversato giorni molto difficili durante il mese di agosto. Questa nuova settimana vedrai come le cose cominceranno a sistemarsi. Si avvicina una nuova opportunità o un nuovo legame. Colore fortunato: viola.