Oroscopo Paolo Fox weekend 29 e 30 ottobre 2022, le previsioni complete

Oroscopo Paolo Fox 29-30 ottobre Ariete



Il suo fuoco interno inizia a bruciare più intensamente a favore di questioni collettive, umanitarie, ecologiche, sociali o di tutto ciò che è alternativo, tecnologico o innovativo. Anche se questo terreno ti ha presentato delle difficoltà, ora avrai molta forza di volontà per contribuire. Rinnovamento emotivo e strutturale per dare il tuo contributo ai processi collettivi.

Oroscopo Paolo Fox 29-30 ottobre Toro



Ora c’è un focus più intenso sul rinnovamento delle strutture della tua vita, sul miglioramento della tua carriera, sulla risignificazione del tuo ruolo di autorità e/o genitoriale. Il tuo duro lavoro tende a dare i suoi frutti e dovresti concentrarti molto sull’eccellenza professionale combinata con l’innovazione. Le trasformazioni riguardanti la direzione in campo materiale e professionale tendono ad esprimersi maggiormente.

Oroscopo Paolo Fox 29-30 ottobre Gemelli



Il tuo fuoco interiore ora brucia più intensamente per la tua fede, possibilità future, espansione, viaggio, principi e tutto ciò che porta crescita. Ti sei concentrato più seriamente su questo settore e ora intensifichi la ricerca di significato e scopo. Rinnovo degli obiettivi. Prova a rivalutare le tue possibilità e vai avanti.

Oroscopo Paolo Fox 29-30 ottobre Cancro



La tua attenzione su questioni emotive profonde, condivisione, sessualità e trasformazione sarà piuttosto intensa. Questo settore ti ha chiesto di maturare e sei stato all’avanguardia. Ora avrai una forza ancora maggiore per trasformare profondamente le tue strutture emotive. Anche la Luna, la tua sovrana, passa attraverso il fuoco purificatore, chiedendoti più distacco e obiettività emotiva.

Oroscopo Paolo Fox 29-30 ottobre Leone



Il tuo fuoco interiore brucia ora più intensamente verso le relazioni, le collaborazioni e l’amore romantico, ricordandoti di non isolarti, ma di essere generoso e condividere di più con le persone. Anche quando ci sono sfide e difficoltà nelle relazioni, credi nel potere del cambiamento. Anche le emozioni nella condivisione sono ora levigate e trasformate.

Oroscopo Paolo Fox 29-30 ottobre Vergine



Il tuo fuoco interiore ora brucia più intensamente per la vita materiale, il lavoro, le routine, la salute e la funzionalità. Tutto questo è stato fatto da voi con serietà e impegno negli ultimi tempi. Ora è un ottimo momento per rinnovare queste strutture, cambiare abitudini, trasformare la tua salute e portare più qualità di vita e possibilità materiali.

Oroscopo Paolo Fox 29-30 ottobre Bilancia



La tua attenzione sarà ora più forte su te stesso, sul tuo potere personale, sulla creatività e sull’espressione. Hai avuto un maggiore impegno in quest’area e ora avrai molta forza di volontà e centralità al centro. La sua espressione invita alla trasformazione, assumendo maggiori responsabilità per le sue posizioni e l’uso del suo potere personale.

Oroscopo Paolo Fox 29-30 ottobre Scorpione



Il tuo fuoco interiore brucia più intensamente ora nella tua vita personale e intima, nei campi familiari, emotivi e passati. Anche se tali domande ti stanno sfidando, entri in processi depurativi benefici in questo settore. Rassegna nel rapporto con figure e strutture paterne del passato. Deve trasmutare e lasciar andare il male in queste strutture passate, ma anche onorare il meglio.

Oroscopo Paolo Fox 29-30 ottobre Sagittario



Ora ci sarà maggiore intensità nel campo mentale. Forte debug di idee e concetti, qualcosa che è già stato impegnativo e ora sarà facilitato. Possibilità di cambiamento nel rapporto con fratelli, parenti, vicini, ecc. Cerca di comunicare con maturità ed esprimere ciò che muove la tua fede. Sii aperto a nuove idee, sii flessibile e vedi il nuovo.

Oroscopo Paolo Fox 29-30 ottobre Capricorno



Il tuo fuoco interiore intensifica il bruciore verso i piaceri materiali, le finanze, i guadagni, i talenti e le risorse. Hai lavorato duramente in questo settore e ora tendono a verificarsi cambiamenti positivi. Grande attenzione per rigenerare, prendersi cura e far crescere i propri valori. Vecchie abitudini e credenze legate al materiale e alla finanza vengono trasformate in meglio.

Oroscopo Paolo Fox 29-30 ottobre Acquario



Vesta torna a dirigere il movimento nel tuo segno (sole o sorgere), portandoti una grande concentrazione su te stesso e sulle tue possibilità. Saturno qui ha richiesto maturazione e ora questo fuoco interiore facilita la purificazione personale e rende più impegno il tuo processo personale. Lascia andare i vecchi concetti su te stesso e apriti al rinnovamento.

Oroscopo Paolo Fox 29-30 ottobre Pesci



Ci sarà ora un’intensa concentrazione sull’esperienza della spiritualità, della vita emotiva, delle energie, dei problemi psicologici e/o subconsci. Questo settore ha richiesto impegno e dedizione. Ora esegui debug vantaggiosi a questo proposito. Devi essere aperto alla guarigione spirituale, psicologica e/o sottile, rendendoti disponibile internamente, meditando, pregando e fluendo.