Giampiero Mughini e la moglie Michela Pandolfi perchè non hanno avuto figli?

Giampiero Mughini è un giornalista, scrittore e conduttore italiano che vive a Roma con la moglie Michela Pandolfi e il cane Bibi. Nato a Catania il 16 aprile 1941 sotto il segno dell’Ariete, non ha mai avuto figli e non si considera portato per la genitorialità. Considera avere un figlio un compito molto difficile di cui potrebbe occuparsi solo lui, per questo ha mai voluto figli. Michela Pandolfi, sua compagna di vita dal 1986, è un’affermata costumista che ha lavorato in diversi programmi televisivi e film. È nata nel 1957 ed è sposata con Mughini da 28 anni.

Giampiero Mughini, il rapporto con la moglie Michela

Lo stesso Mughini ha dichiarato di essere innamorato della sua compagna, che è “morbida come una piuma”. Il suo rapporto è molto libero, ma anche di polemiche e di insidie: la moglie lo ha descritto come “morbido come una piuma”. Infine, lo stesso giornalista e scrittore che spesso critici molti ambiziosi (dal calcio alla politica) ha rivelato di non aver trascorso il Natale in famiglia: “Quello è il tempo della mia famiglia; mentre io lavoro: così a casa nessuno mi disturba e guadagno di più”.