Oroscopo settimanale Nicholas Campion, previsioni fino a venerdì 23 settembre

Ariete

La posizione che adotterai in questo momento sarà importante nel campo professionale. Evita di correre rischi economici e sii molto prudente con i tuoi soldi. A livello familiare ci sarà affetto e gioia.

Toro

Sorgeranno problemi nel lavoro derivato da un eccesso di esso. Accetta un invito che allevierà la tua tensione e ti farà trascorrere quei piacevoli momenti di cui hai bisogno. Clima familiare e sentimentale nelle ore di punta.

Gemelli

Il tuo tono vitale non sarà in un buon momento, quindi ti costerà un enorme sforzo per compiere la tua missione. Cerca di riposare e circondati di persone la cui compagnia trovi stimolante. In campo affettivo non ci sarà motivo di lamentarsi.

Cancro

Il lavoro sembrerà di routine e poco gratificante oggi. Forse dovresti intensificare la tua vita sociale aumentando il grado di comunicazione con le persone che ti circondano. Buona atmosfera familiare.

Leone

Il tuo lavoro richiederà più tempo del solito, ma ti sentirai soddisfatto del progresso dei tuoi affari. Alti e bassi molto marcati nella sua vita familiare. Cerca di controllare gli eccessi, perché oggi ti sentirai molto predisposto a loro.

Vergine

A livello professionale, la fortuna bussa alla tua porta con insistenza, non lasciare che ti sfugga di mano. Ci saranno notevoli miglioramenti nell’aspetto economico. Buone relazioni affettive e rapporto totale con il tuo partner.

Bilancia

Un eccesso di impazienza da parte loro potrebbe essere negativo in negoziati importanti. Giorno propizio per fare vita sociale, dal momento che potrai rilassarti e goderti la compagnia di qualche persona davvero interessante.

Scorpione

Dimentica i problemi personali nel tuo lavoro, poiché oggi dovrai essere pienamente impiegato, ma i risultati che otterrai supereranno le tue previsioni. Un amico ti fornirà un eccellente supporto morale. Buone relazioni affettive e vita sentimentale nelle ore alte.

Sagittario

Nel tuo lavoro potresti essere costretto a risolvere una questione in sospeso prima di andare avanti. Sul terreno amichevole cerca di non esagerare con le tue battute. Giorno per condividerlo con le persone della tua intimità.

Capricorno

Dovrai prendere un’importante decisione professionale. Anche se ti senti sotto pressione, prenditi il tempo di cui hai bisogno e non agire finché non sei al sicuro. In serata avrà l’opportunità di ratificare il suo parere.

Acquario

Se lo analizzi in profondità avrai una migliore conoscenza della tua prospettiva professionale. A livello familiare, può sorgere un disaccordo che lo esaspererà. Cerca di essere conciliante, ma non permettere a nessuno di invadere la tua terra.

Pesci

Il lavoro sarà notevole, ma anche le soddisfazioni che otterrete saranno importanti. Ci saranno cambiamenti di idee con i tuoi colleghi, che saranno molto costruttivi. La notte si annuncia romantica e piena di tenerezza.