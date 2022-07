Paolo Belli, morta la mamma Pierina Rivi: aveva 81 anni, chi era

Si è spenta all’età di 81 anni la mamma di Paolo Belli, la signora Pierina Rivi, storica volontaria del partito Pd di Salvaterra (Reggio) e grande cuoca. Viveva a Salvaterra, dove gestiva tre attività: un panificio, un bar e una gastronomia. Lutto per Belli è la morte della madre.

A causa del declino della sua salute, è stata trasferita in ospedale, dove è poi deceduta. Per tutta la comunità era una cuoca molto amata per la sua passione e il suo talento. È ricordata con affetto perché lascia il figlio Paolo Rossi, famoso cantante, il figlio Tiziano, le nuore Deanna e Michela e i nipoti Asia, Vladik, Vittoria ed Enrico, oltre al figlio Tiziano.

Un post che ricorda la madre, che era anche la cantante del padre, è stato pubblicato su Instagram dall’artista stesso. Sul post ha scritto “Ciao mamma”, con accanto un cuore, per esprimere il suo dolore. Decine di commenti sono stati fatti sul post in risposta al dolore dell’artista.