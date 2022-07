Pensavano che fosse morto, ma era solo un vecchio che meditava in un canale di scolo.

Alcune persone hanno pensato che il corpo del defunto che galleggiava in un canale di Bangkok fosse un’illusione quando hanno visto questo anziano meditare nell’acqua. Il suo corpo sembrava galleggiare senza vita, con gli occhi chiusi e immobile, nonostante le grida della gente. Con un incidente così tragico e un luogo insolito, non sorprende che la meditazione in acqua risulti strana a molti.

Un agente di polizia è stato informato che un uomo anziano giaceva in un canale e aveva bisogno di aiuto. L’individuo che aveva allertato la polizia si è calato nel canale nel tentativo di salvare l’uomo, nonostante la sua avversione per l’acqua sporca. Con grande stupore, l’uomo si è svegliato e sembrava vivo. “Pensavamo fosse morto”, ha riferito un testimone, “ma non si muoveva. Poi, quando qualcuno ha cercato di tirarlo fuori, improvvisamente ha iniziato a parlare. Ha detto che stava solo meditando”.

Un’ambulanza ha portato l’anziano all’ospedale per un controllo dopo averlo salvato dal canale. I medici hanno constatato che era in buona salute e lo hanno rimandato a casa con il consiglio di cercare, la prossima volta, un luogo migliore per la meditazione.