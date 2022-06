Petra Magoni e Frida Bollani Magoni, mamma e figlia due geni della musica. Il loro successo al Premiato Circo Volante del Barone Rosso

Petra Magoni e Frida Bollani sono mamma e figlia e sono considerate esattamente due geni della musica live. La ragazza ha fatto il suo debutto nel mondo della musica ormai diversi anni fa ed ha conquistato tutti con il suo grande talento.

Frida Bollani la conosciamo tutti per essere la figlia di Stefano Bollani e di Petra Magoni. Figlia d’arte visto che lui è un grande artista e lei una cantante unica nel suo stile. Frida è diventata una cantante ma soprattutto una musicista e pianista, la quale ha letteralmente fatto impazzire tutti con il suo grande da letto.

Frida Bollani e la mamma Petra Magoni

Frida e la mamma hanno preso parte insieme a diversi progetti e qualche anno fa sono anche apparse al Festival di Sanremo debuttando sul tanto ambito palco dell’Ariston. Adesso si stanno occupando di un nuovo progetto e sono venuta insieme al Premiato circo volante del Barone Rosso. Petra ha presentato uno dei suoi più grandi progetti ovvero Musica in bianco e nero insieme al pianista Andrea Dindo con il quale fa musiche dii Kurt Weill e Gershwin. Ad ogni modo in questi ultimi tempi si è dedicata a tanti altri progetti musicali come Musica Nuda con Ferruccio Spinetti e uno dedicato a David Bowie col trombettista Paolo Fresu.

I progetti di Petra e Frida

Frida invece si è esibita con Jimmy Brixton e con Tao. Mamma e figlia si sono poi esibite in“Cosa sono le nuvole”, brano scritto da Domenico Modugno con Pierpaolo Pasolini. E poi ancora Perfect Day di Lou Reed e una versione particolare di Smoke on the water dei Deep Purple. Adesso mamma e figlia sembra siano in giro per l’Europa e come tappa ci sarebbe proprio la città di Londra. Non si sa quando faranno il loro ritorno in Italia.

Cosa sappiamo della figlia di Stefano e Petra

Frida Bollani è la figlia di Petra Magoni e Stefano Bollani. Ha 18 anni e da quando aveva 2 anni che si dedica alla musica e alla studio del pianoforte. Abbiamo avuto modo di conoscerla Un po’ di tempo fa quando ha preso parte al programma condotto dal padre e intitolato Via dei matti numero zero. Il programma in questione è stato condotto proprio dal padre e dalla sua attuale moglie Valentina Cenni. È nata nel 2004 e dalla storia d’amore tra Stefano Bollani e Petra Magoni oggi vive a Pisa ed ha dimostrato tutto il mondo il suo grande talento nel campo musicale.