Programmi Tv Stasera domani 1 maggio 2022: Film live prima e seconda serata

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Felicia Impastato Sicilia: dopo la morte del giornalista Peppino Impastato, ucciso da Cosa Nostra il 9 maggio 1978, la madre Felicia (Lunetta Savino, 64) decide di rompere la tradizione dell’omertà denunciando la matrice mafiosa dell’omicidio. L’incontro col magistrato Rocco Chinnici (Antonio Catania) si rivelerà determinante.

Stasera su Rai 2 alle 21.00 The Rookie «Lista nera» Mentre Cray si sta recando in tribunale per testimoniare contro un potente mafioso, una donna viene uccisa in auto e un uomo muore avvelenato alla stazione. Entrambe le vittime erano testimoni nello stesso processo di Cray. John Nolan (Nathan Fillion, 51) e i suoi colleghi cercano di fermare il killer.

Stasera su Rai Tre alle 20.00 Concerto 1° Maggio

L’evento musicale torna dopo due anni in piazza San Giovanni a Roma. Sul palco, tra gli altri, il cast del musical «Notre Dame de Paris», con una performance speciale per festeggiare i 20 anni dell spettacolo. Si esibiscono anche La Rappresentante di Lista, Coez, Ariete, Tommaso Paradiso e Mr. Rain.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Zona Bianca Non è facile affrontare un tema come quello della guerra in Ucraina, senza cedere all’emotività o alla rabbia; Giuseppe Brindisi (59) invece sceglie di usare toni pacati, senza per questo togliere autorevolezza al suo programma che, settimana dopo settimana, informa i telespettatori sulle novità del conflitto.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Gli eredi della Terra «Veleno» Hugo (Yon Gonzàlez, 34) scopre che Mercé è figlia di sua sorella Arsenda. Anche Bernal apprende la verità e ripudia sua moglie per sposare Marta Destorrent. Hugo capisce che Regina è responsabile della scomparsa di Mercé, ma Caterina gli rivela dove si trova la bimba. A seguire, «Redenzione».

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Tre uomini e una gamba Aldo (Aldo Baglio, 63) e Giovanni (Giovanni Storti, 65) accompagnano l’amico Giacomo (Giacomo Poretti, 65) in Puglia, dove l’aspetta la futura sposa Giuliana (Luciana Littizzet-to). I tre trasportano anche una preziosa scultura di legno acquistata dal futuro suocero, il cavalier Cecconi (Carlo Croccolo).

Stasera su La 7 alle 21.15 NON È L’ARENA Dagli Studios International di via Tiburtina, a Roma, Massimo Diletti accende come sua abitudine i riflettori sui temi più caldi dell’attualità politica ed economica. A partire inevitabilmente dalle ultime notizie sulla guerra.

Stasera su Tv 8 alle 21.20 HONESTTHIEF (Usa ’20) di Mark Williams con Liam Neeson, Kate Walsh Tom, famoso rapinatore di banche, s’innamoro e decide di patteggiare con l’Fbi per cambiare vita. Ma due federali corrotti mirano ai suoi soldi e iniziano a braccarlo.

Stasera su Nove alle 21.25 APOCALYPSE- SECONDA GUERRA MONDIALE Secondo e ultimo appuntamento con il documentario inedito dedicato olla Secondo Guerra Mondiale, realizzato con materiale d’archivio restaurato e interviste a chi la guerra l’ho vissuto in primo persona.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.00 DOA: DEAD OR ALIVE (Ger./ G.B. ’06) di Corey Yuen con Jai-me Pressly, Sarah Carter ** Sedici combattenti partecipano al torneo di arti marziali organizzato dal perfido Dono-van. Tra loro ci sono anche Tina, una wrestler, una principessa ninja e una ladra.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 GODSEND (Usa 2003) di Nick Hamm con Rebecca Romijn-Stamos, Greg Kinnear Jessie e Paul Duncan, distrutti dalla morte del figlio, danno il via libera a un esperto di genetica che ha promesso loro di clonare il bambino, prelevando il Dna dal suo cadavere. Ma…

Stasera su Iris alle 21.00 È COMPLICATO (Usa 2009) di Nancy Meyers con Meryl Stre-ep, Alee Baldwin Divorziati da 10 anni e coi figli adulti, Jane e Jake si ritrovano. Lui, alle prese con una nuova e giovane moglie, fa di tutto per riconquistare Jane, che ha un nuovo spasimante.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 I TRE MOSCHETTIERI (Ger. ’11) di Paul W.S. Anderson con Logan Lerman Porthos, Athos e Aramis prendono D’Artagnan sotto la loro ala protettrice. Insieme devono affrontare una pericolosa missione: sventare un complotto che minaccia il sovrano…

Stasera su Italia 2 alle 21.15 MOM (6S st., ep. 18) «Istinto materno» con Anna Faris Christy si ammala e Bonnie si chiude in casa con lei per tre giorni per starle accanto. Nel frattempo, le altre ragazze riflettono sull’importanza di ognuna all’interno del gruppo. Seguono quattro episodi.

Stasera su La 5 alle 21.10 CAMBIARE PER AMORE (Usa 2016) con Keegan Alien, Ambyr Childers Olivia, giovane designer che lavoro a New York, viene licenziato. Decide così di ritornare a lavorare con il padre nello loro azienda di traslochi. Qui fa la conoscenza di Scott e…

Stasera su Cine 34 alle 21.00 GRAND HOTEL EXCELSIOR (Italia 1982) con Enrico Montesano, Adriano Celentano Nell’albergo dell’eccentrico Taddeus, s’intrecciano le storie di vari personaggi, tra cui quelle di un mago capace di ogni previsione e di un cameriere nei pasticci.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 DI LÀ DAL FIUME E TRA GLI ALBERI «Vita segreta dei cani» L’ultimo documentario dedicato ai cani è intitolato «Da lupi a compagni di vita»: cosa condividono i cani con il lupo grigio e quali caratteristiche li distinguono? Segue il reportage «Torino tra i Murazzi e l’America».

Stasera su Rai Premium alle 21.20 THE BAND Prosegue la gara tra i gruppi musicali protagonisti del nuovo talent condotto da Carlo Conti. Ogni band è guidata da un tutor, che la segue in tutto il percorso. Tra loro, Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Federico Zampaglione e Marco Masini.

Stasera su Real Time alle 21.25 TI SPEDISCO IN CONVENTO Durante il mese di convivenza, le ragazze devono rispettare scrupolosamente le regole del convento e vengono coinvolte in attività di volontariato: tra queste, la consegna dei pacchi alle famiglie in difficoltà e l’assistenza agli anziani.

Stasera su Giallo alle 21.10 VERA (6- st., ep. 3) «The Moth Catcher» con Brenda Blethyn Vera si mette sulle tracce del pirata della strada che ha investito una giovane donna, dandosi poi alla fuga. L’incidente è avvenuto in una zona abbastanza isolata della Northumberland Volley.

Stasera su Top Crime alle 21.10 COLOMBO (7- st., ep. 2) «Vino d’annata» con Peter Falk Un celebre critico gastronomi-co ricatta alcuni ristoratori chiedendo denaro in cambio di recensioni positive. Quando il proprietario di un locale italiano viene trovato morto, Colombo avia le indagini.

Programmi Tv su Rai 1

6.00 A SUA IMMAGINE

6.30 UNOMATTINA IN FAMIGLIA

9.40 PAESI CHE VAI… LUOGHI, DETTI, COMUNI

10.30 A SUA IMMAGINE

10.55 SANTA MESSA

12.00 RECITA REGINA COELI

12.25 LINEA VERDE

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.00 DOMENICA IN

17.15 TGI TELEGIORNALE

17.20 DA NOI… A RUOTA UBERA

18.45 L’EREDITÀ WEEKEND

20.00TG1 TELEGIORNALE

20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO

21.25 FELICIA IMPASTATO

23.35 SPECIALE TGI

0.45 RAINEWS24

Programmi Tv su Rai Due

6.40 NEWTON – L’UNIVERSO ESPLOSIVO

7.10 ARCTIC AIR

7.55 PROTESTANTESIMO

8.25 SULLA VIA DI DAMASCO

8.55 0 ANCHE NO

9.30 PUNTO EUROPA

10.00 TG2 – DOSSIER

10.55 CELEBRAZIONE DELLA FESTA DEL LAVORO

12.00 CITOFONARE RAI 2

13.00 TG2 GIORNO/13.3O TG2 MOTORI

14.00 MÓMPRACEM – L’ISOLA DEI DOCUMENTARI

15.40 MYSTERY

17.10 SQUADRA SPECIALE STOCCARDA

18.05 TG SPORT DELLA DOMENICA

18.25 90° MINUTO

19.40 NCIS: LOS ANGELES

20.30 TG2 TELEGIORNALE

21.00 THE ROOKIE

21.50 BLUE BLOODS

22.40 LA DOMENICA SPORTIVA

0.30 L’ALTRA DS

1.05 CHECK UP

Programmi Tv su Rai Tre

6.30 RAINEWS24

8.00 AGORÀ WEEKEND

9.00 MI MANDA RAITRE

10.30 TGR SPECIALE EUROFLORA

11.00 TGR ESTÒVEST

11.25 TGR REGIONEUROPA

12.00 TG3 TELEGIORNALE/12.2O TG3 FUORI LINEA

12.25 TGR MEDITERRANEO

13.00 RADICI, L’ALTRA FACCIA DELL’IMMIGRAZIONE

14.00 TG REGIONE/14.15 TG3 TELEGIORNALE

14.30 MEZZ’ORA IN PIÙ

15.10 MEZZ’ORA IN PIÙ NEL MONDO CHE VERRÀ

15.30 CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.3O TG REGIONE

20.00CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO

0.20 TG3 MONDO TELEGIORNALE

Programmi Tv su Rete 4

6.25 TG4 L’ULTIMA ORA MARINA

6.45 CONTROCORRENTE

7.35 SUPER PARTES

9.55 CASA VIANELLO

8.50 EVOLUTIONOF DEVIL

10.55 DALLA PARTE DEGLI ANIMALI

11.55 TG4 TELEGIORNALE

12.20 LUOGHI DI MAGNIFICA ITALIA

12.35 MAI DIRE MAI

15.30 SPECIALE TG4 – DIARIO DI GUERRA

17.00 I FUORILEGGE DELLA VALLE SOLITARIA

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 CONTROCORRENTE

21.20 ZONA BIANCA

0.50 THE DISASTER ARTIST

Programmi Tv su Canale 5

6.00 TG5 PRIMA PAGINA TELEGIORNALE

8.00 TG5 MATTINA TELEGIORNALE

8.45 DOCUMENTARIO DA DEFINIRE

10.00 SANTA MESSA

10.50 LE STORIE DI MELAVERDE

12.00 MELAVERDE

13.00 TG5 TELEGIORNALE

13.40 L’ARCA DI NOÈ

14.00 BEAUTIFUL

14.20 SCENE DA UN MATRIMONIO

16.00 UNA VITA

16.30 VERISSIMO – LE STORIE

18.45 AVANTI UN ALTRO!

20.00TG5 TELEGIORNALE/METEO 5

20.40 PAPERISSIMA SPRINT

21.20 GLI EREDI DELLA TERRA

Programmi Tv su Italia 1

7.00 SUPER PARTES

8.00 A SPASSO COL PANDA

9.40 UNA MAMMA PER AMICA

12.25 STUDIO APERTO

13.00 SPORT MEDIASET – XXL

14.00 E-PLANET Green economy

14.30 PICCOLA PESTE TORNA A FAR DANNI

16.25 PICCOLA PESTE SI INNAMORA

18.20 STUDIO APERTO LIVE

18.55 STUDIO APERTO MAG

19.30 CSI: MIAMI

20.20 NCIS

21.20 TRE UOMINI E UNA GAMBA

23.35 PRESSING

Programmi Tv su La 7

7.00 OMNIBUS NEWS

7.30 TG LA7 TELEGIORNALE

8.00 OMNIBUS DIBATTITO

9.40 UOZZAP

10.35 CAMERA CON VISTA

11.00 L’INGREDIENTE PERFETTO

11.45 LA7 DOC

12.50 A TE LE CHIAVI

13.30 TGLA7 TELEGIORNALE 14.00 PRE FINALE

14.30 FINAL SIX DI SERIE A

17.00 SPECIALE TG LA7

20.00TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 IN ONDA

21.15 NON È L’ARENA

1.00 TGLA7 TELEGIORNALE

1.10 IN ONDA

Programmi TV su TV 8

6.00 TG24 TELEGIORNALE

8.30 BRUNO BARBIERI-4 HOTEL

9.45 TG24 TELEGIORNALE

10.00 TV8 SPORT Tg

11.05 G.P. DI SPAGNA

13.00 TV8 SPORT Tg

15.00 ZONA ROSSA Motori

15.30 G.P. DI SPAGNA

16.00 MIA MOGLIE PER FINTA

18.00 QUATTRO MATRIMONI

19.15 ALESSADRO BORGHESE -4 RISTORANTI

21.30 HONESTTHIEF

23.15 I DELITTI DEL BARLUME-LA BATTAGLIA NAVALE

Programmi Tv su Nove

6.00 COME FANNO GLI ANIMALI

7.00 WILDEST MIDDLE EAST

8.00 WILD WILD COLUMBIA

11.00 WILDEST INDIA

14.00 SQUALI ALIENI: PRIMO CONTATTO

14.55 PARKER

16.55 SE SCAPPI TI SPOSO

18.55 IL CONTADINO CERCA MOGLIE

20.00 LITTLE BIG ITALY

21.25 APOCALYPSE – SECONDA GUERRA MONDIALE Doc.

23.35 STARS

1.35 DONNE MORTALI

Programmi TV su Mediaset 20

6.10 SHOW REEL SERIE

6.20 FREQUENCY

7.00 MARATONA THE FLASH

19.00 MR. NICE GUY

21.00 DOA: DEAD OR ALIVE

23.00 LONE SURVIVOR

1.20 FREQUENCY

Programmi Tv su Rai 4

6.25 FLASHPOINT

10.05 WONDERLAND

10.35 CRIMINAL MINDS

14.10 CHIUDI GLI OCCHI

16.00 RUNAWAYS

17.40 JUST FOR LAUGHS

17.50 PETER PAN

19.40 THE PERFECT GUY

21.20 GODSEND

23.05 THE ROOM-LA STANZA DEL DESIDERIO

0.50 UNFAITHFUL – L’AMORE INFEDELE (Usa 2002)