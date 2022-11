Programmi Tv Stasera domenica 20 novembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 20.30 Austria-Italia Mentre In Qatar prendono il via i Mondiali

di calcio con la partita inaugurale che vede

impegnati i padroni di casa e l’Ecuador, l’Italia

del commissario tecnico Roberto Mancini

(57) scende in campo all’Ernst Happel

Stadion di Vienna per affrontare in una gara

amichevole la formazione austriaca.

Stasera su Rai 2 alle 21.00 NCIS: Los Angeles «A regola d’arte» Mentre Sam (LL Cool J,

54) e la squadra attendono un mandato per

perquisire la camera blindata di Katya Miranova,

il deposito d’arte Crusciel & Crusciel

viene svaligiato da un ladro travestito da

corriere. Intanto, Kensi e Deeks cercano di

risolvere una delicata questione personale.

Stasera su Rai Tre alle 20.00 Che tempo che fa Un calibrato mix di attualità e spettacolo,

con interviste ai protagonisti della scena italiana

e internazionale: a proporlo anche

stasera è Fabio Fazio (57), con la collaborazione

di Filippa Lagerback e dell’incontenibile

“Lucianina“ Littizzetto. Per concludere, non

può mancare l’appuntamento col Tavolo.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Zona bianca Le prime uscite internazionali di Giorgia Meloni

e le polemiche sulla gestione del dramma

dei migranti, ma anche le novità della

scena americana dopo i risultati delle elezioni

di metà mandato: di questi e degli altri

temi che riscuotono l’interesse generale si

parla nello studio di Giuseppe Brindisi (60).

Stasera su Canale 5 all 21.20 Titanic Inghilterra, 10 aprile 1912: sta per salpare

per il suo viaggio inaugurale il transatlantico

Titanic. A bordo si incontrano l’artista spiantato

Jack (Leonardo Di Caprio, 47) e una

17enne dell’alta società, Rose (Kate Winslet,

47). Fra i due scoppia l’amore, nonostante

Rose sia in viaggio col suo ricco fidanzato.

Stasera su Italia 1 alle 20.30 Le Iene presentano: Inside Nuovo appuntamento con gli speciali realizzatidalle «Iene». Gaetano Pecoraro approfondisce

il tema del lavoro: dalla decisione

di alcune aziende di spostare la produzione

in altre nazioni allo sfruttamento dei braccianti

nelle filiere agricole, passando per la

mancanza di lavoratori stagionali.

Staser su La 7 alle 21.15 NON È L’ARENA

Dopo aver festeggiato il quinto

compleanno del suo programma

(in onda dal 12 novembre

2017), Massimo Giletti

torna su temi caldi come

alcune scelte divisive del

nuovo governo e le elezioni di

metà mandato negli Usa.

Stasera su TV 8 alle 21.30 I LOVE SHOPPING (Usa ‘08) di

Paul John Hogan con Isla Fisher,

Krysten Ritter

La giornalista Rebecca Bloomwood

adora fare acquisti

e per questo ha il conto sempre

in rosso. Ma, ironia della

sorte, è titolare di una rubrica

di consigli per i risparmiatori.

Stasera su Nove alle 21.25 IL CONTADINO CERCA MOGLIE

Si conclude la ricerca dell’anima

gemella per i cinque contadini

single. Dopo aver testato

durante le scorse settimane

lo spirito di adattamento

delle ragazze, stasera i concorrenti

devono svelare a Gabriele

Corsi le loro scelte.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 CODICE: SWORDFISH (Usa

‘01) di Dominic Sena con John

Travolta, Halle Berry

Per finanziare un gruppo patriottico

estremista, l’ex agente

governativo Shear progetta

una clamorosa rapina. Per

attuarla chiede aiuto all’hacker

Stanley Jobson.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 PAGAN PEAK – NEL MIRINO DEL KILLER (2ª st., ep. 1) «Ritorno al passato» con Julia Jentsch

Un anno dopo gli eventi del

caso Krampus, la giovane

agente di polizia Yela Antic si

ritrova a lavorare sotto la guida

di Ellie Stocker. Seguono

altri due episodi.

Stasera su Iris alle 21.00 QUEL TRENO PER YUMA

(Usa 2007) di James Mangold

con Russell Crowe

Per riscattare la famiglia dalla

povertà, Dan Evans, reduce

della Guerra Civile, si offre per

un difficile incarico: scortare il

bandito Ben Wade fino al treno

che lo condurrà in carcere.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 LADIES IN BLACK (Austr. ‘18)

di Bruce Beresford con Angourie

Rice, Julia Ormond

La timida studentessa Lisa trova

lavoro nel più prestigioso

grande magazzino di Sydney.

Lì, però, la sua vita cambia per

sempre quando incontra delle

donne molto particolari.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 YOUNG SHELDON (2ª st., ep.

18) «Un punteggio perfetto e

un Marshmallow cotto al Becco

Bunsen» con Iain Armitage

Ottenuto un punteggio strabiliante

ai test attitudinali, Sheldon

viene richiesto da tante

università, per la felicità del

padre e la tristezza della madre.

Stasera su La 5 alle 21.10 FAMILY FOR CHRISTMAS

(Can./Usa ‘15) di Amanda Tapping

con Lacey Chabert

Un mattina la reporter Hannah

si sveglia e si ritrova sposata

col suo primo amore e

madre di due bambine. All’inizio

è confusa e non capisce

cosa sia successo, poi…

Stasera su Cine 34 alle 21.00 DI CHE SEGNO SEI? (It. ‘75) di

Sergio Corbucci con Adriano Celentano,

Paolo Villaggio

Il tema astrologico è il filo

conduttore dei quattro episodi.

I protagonisti sono un pilota,

un muratore innamorato,

un patito della danza e una

goffa guardia del corpo.

Stasera su Rai 5 alle 21. 15 DI LÀ DAL FIUME E TRA GLI ALBERI «Spedizione lupo»

Secondo episodio dedicato alle

ricerche condotte dai biologi sui

lupi selvatici avvistati sulle montagne

degli Stati Uniti occidentali.

Cosa succede quando i lupi

incontrano l’uomo? Segue

«L’inverno di Lampedusa».

Stasera su Rai Premium alle 21.20 BALLANDO CON LE STELLE

Anche stasera i Vip in gara

sono pronti a scendere in pista.

Al timone, come sempre,

Milly Carlucci. Sul sito ballandoconlestelle.

rai.it è possibile

trovare informazioni sui concorrenti,

sui maestri, sulla

giuria e sulle singole puntate.

Stasera su Real Time alle 20.50 IL CASTELLO DELLE CERIMONIE

Tra matrimoni sontuosi, battesimi,

diciottesimi e comunioni,

al castello delle cerimonie di

Donna Imma e Matteo non si

smette mai di far festa. Oggi,

per esempio, è la volta delle

nozze di Pasqualina e Giuseppe.

Stasera su Giallo alle 21.10 I MISTERI DI BROKENWOOD

(8ª st., ep. 3) «Spark to a Flame»

con Neill Rea, Fern Sutherland

In un villaggio isolato, situato

nei pressi della spiaggia, una

donna viene trovata morta.

La vittima è stata colpita con

un oggetto e chiusa a chiave

in una casa non sua…

Stasera su Top Crime alle 21.10 IL RITORNO DI COLOMBO

(10ª st., ep. 2) «Nuoce gravemente

alla salute» con Peter Falk

Wade Anders, conduttore di

un noto programma televisivo,

decide di eliminare un

collega che lo ricattava. Il suo

piano è astuto, ma riuscirà a

ingannare il tenete Colombo?

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 FIRESTARTER (Usa 2022) di

Keith Thomas con Ryan Kiera

Armstrong, Zac Efron

La piccola Charlie ha il potere di

generare il fuoco con la forza del

pensiero. La famiglia è così costretta

a fuggire da chi al governo

vuole sottarla ai genitori per

studiarla e sfruttarla.

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 THE DANISH GIRL (G.B. 2015)

con Eddie Redmayne, Alicia Vikander,

Amber Heard

Il pittore Einar accetta di posare

per la moglie Gerda in abiti

da donna. Da quel momento,

scopre una nuova identità

che lo porterà a trasformarsi

nell’affascinante Lili Elbe.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 GHOSTHUNTERS – GLI ACCHIAPPAFANTASMI

Irl. ‘15) con M. Parker

Il piccolo Tom stringe amicizia

con un fantasma, fuggito dal

castello dove abitava a causa di

uno spirito malvagio. Per aiutarlo,

il ragazzo chiede aiuto

all’acchiappafantasmi Hetty…

Stasera su Sky Cinrma Action alle 21.00 SPECIAL FORCES – LIBERATE L’OSTAGGIO (Fr. ‘11) di S. Rybojad

con Diane Kruger

Afghanistan. La giornalista

francese Elsa Casanova viene

fatta prigioniera dai talebani.

Sei militari delle forze speciali

vengono inviati sul posto nel

disperato tentativo di salvarla.

Stasera su Sky Cinema suspense alle 21.00 GIOCHI DI POTERE (Usa ‘18) di

Per Fly con Theo James, Ben

Kingsley, Jacqueline Bisset

Michael, giovane programmatore

e coordinatore, ottiene un

lavoro presso le Nazioni Unite.

Sotto l’ala protettiva del suo

mentore, Michael agguanta il

successo: ma ben presto…

Stasera su Sky Uno alle 21.15 QUATTRO MATRIMONI IN ITALIA

Costantino della Gherardesca

mette alla prova 4 spose determinate

a sbaragliare le rivali per

aggiudicarsi la crociera in palio.

Ma scopriranno chi è la vincitrice

solo a fine puntata con l’arrivo

del suo sposo in limousine.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 IL GRANDE GIOCO «Fuorigioco

» con Francesco Montanari

Screditato da false accuse, Corso

Manni è passato dall’essere

il golden boy degli agenti della

ISG a venire emarginato dal

mondo calcistico. Intanto il

russo Sasha Kirillov mira ai

vertici. Segue «Sostituzione».

Stasera su Sky Serie alle 21.15 CHICAGO P.D. (10ª st., ep. 1)

«Indagine mortale» con Jason

Beghe, Jesse Lee Soffer

Voight e la sua squadra sono

sulle tracce di uno spacciatore

colombiano, che è soprannominato

il Pulpo. Lindsay e

Halstead decidono di fare un

sopralluogo, ma ben presto…

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 LAW & ORDER – I DUE VOLTI

DELLA GIUSTIZIA (21ª st., ep. 3)

«Filtered Life» con A. Anderson

I detective Kevin Bernard e

Frank Cosgrove indagano sulla

scomparsa di una star dei

social media il cui caso è diventato

virale su Internet.

Segue ep. 4 «Fault Lines».

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 MCLAREN (N.Z. 2017) di Roger

Donaldson

La storia del pilota e progettista

di auto da corsa neozelandese

Bruce McLaren (1937-1970). Dal

nulla creò la McLaren, una delle

scuderie vincenti della F1.

Scomparve a soli 32 anni testando

una vettura M8D CanAm.

