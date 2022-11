Hai capito chi è Cristina Marino moglie di Luca Argentero? Età carriera e figlia

Cristina Marino, attrice e imprenditrice 30enne nota per i suoi ruoli in “Amore 14″ e nel film “Vacanze ai Caraibi”, è sposata con Luca Argentero. Insieme hanno una figlia, Nina Speranza Argentero. Ha fondato il metodo Befancyfit, che mira a creare uno stile di vita sano.Nel settembre 2022 ha annunciato di essere incinta del suo secondo figlio.

Chi è Cristina Marino?

Nome : Cristina Marino

: Cristina Marino Anno di nascita : Giugno 1991

: Giugno 1991 Età : 29 anni

: 29 anni Segno Zodiacale : Gemelli

: Gemelli Luogo di nascita : Milano

: Milano Professione: Modella, attrice

Modella, attrice Altezza : 173 cm

: 173 cm Peso : 58 kg

: 58 kg Tatuaggi : Diversi tatuaggi, tra cui un cuore sull’inguine

: Diversi tatuaggi, tra cui un cuore sull’inguine Instagram ufficiale : @cristina_marino

: Canale YouTube: Cristina Marino

Biografia

Cristina Marino è nata a Milano nel 1991. La sua infanzia non è ben documentata, ma si sa che ha frequentato l’Accademia Carcano di Milano, studiando danza. Quando è diventata maggiorenne, Marino ha sviluppato un’inclinazione per la recitazione e ha iniziato a specializzarsi frequentando uno stage. Una volta trasferitasi a Roma, la carriera di Marino è decollata come modella e attrice; ha partecipato a diverse riprese e ha ottenuto la sua prima parte nel film del 2009 “Amore 14”, tratto dall’omonimo romanzo di Federico Moccia: è stato l’inizio della sua carriera di attrice.

Figlia

Cristina Marino e Luca Argentero hanno annunciato a dicembre 2019 di essere in dolce attesa. Luca ha confidato di aver sempre desiderato diventare padre e il suo sogno si realizzerà nel maggio 2020, quando Cristina e Luca avranno la loro prima figlia. Cristina ha recentemente raccontato a Vanity Fair che le è dispiaciuto dare alla luce sua figlia nel bel mezzo di un’emergenza coronavirus, sapendo tra l’altro che lui non avrebbe potuto assistere al parto. La coppia ha dato alla luce la loro prima figlia il 20 maggio 2020.

Matrimonio con Luca Argentero

Cristina Marino ha conosciuto Luca Argentero sul set di Vacanze ai Caraibi e tra i due è stato amore a prima vista. Cristina si è ritrovata al centro del gossip perché numerose riviste hanno sostenuto che l’attore aveva una relazione con lei nonostante fosse sposato con Myriam Catania. Lo stesso Luca ha smentito categoricamente le accuse, informando che era già separato dalla moglie durante le riprese del film. La coppia si è sposata il 6 giugno 2021 a Città della Pieve, dove ha sfilato in sidecar! Nel settembre 2022 Cristina e Luca hanno annunciato di essere incinta del loro secondo figlio.

Lavoro e carriera

Cristina è un’acclamata attrice, modella, blogger e influencer. Dopo aver recitato in “Amore 14”, Cristina è diventata la protagonista della fiction “Una grande famiglia”, dove ha avuto la possibilità di recitare con l’icona italiana Stefania Sandrelli. Nel 2013 prende parte alla miniserie Rai “Casa e Bottega”. Nel 2014 è nel caso del film “Maicol Jecson” e l’anno successivo recita nel film di Neri Parenti “Vacanze ai Caraibi” insieme a Cristian De Sica.

Cristina Marino, appassionata di sport da sempre, ha iniziato a postare i suoi allenamenti su Instagram anni fa. La sua passione per il fitness è presto decollata grazie ai feedback positivi ricevuti. Questo successo l’ha portata a fondare la piattaforma e l’e-commerce Befancyfit, con corsi strutturati e un’app che aiuta le persone a mantenersi in salute e in forma. Nel luglio 2021 ha anche pubblicato con Mondadori un libro sull’argomento, intitolato Il metodo Befancyfit, una vera e propria filosofia che mira a uno stile di vita sano ed equilibrato.

Ha partecipato al talent show Dance Dance Dance con Giulio Berruti. Amante dello yoga, Marilisa ama fare la spaccata; il giorno del suo compleanno, il compagno Luca Argentero le ha dedicato la famosa canzone di John Legend, All of me, aggiungendo che era la sua canzone preferita; le neo-mamme che si sono congratulate con lei per la nascita di Nina Speranza sono state Beatrice Valli (per la terza volta), Diana Del Bufalo e Rocio Moralez; anche Costanza Caracciolo le ha inviato un messaggio.