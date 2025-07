Francis Kaufman trasferito in ospedale dopo aver accusato un malore all’arrivo a Ciampino. L’uomo è accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili

All’arrivo all’aeroporto di Ciampino, proveniente dalla Grecia, Francis Kaufman, noto anche come Rexal Ford, ha avuto un comportamento agitato che ha richiesto l’intervento delle autorità. L’uomo, arrestato per il duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, è stato trasportato in ospedale dopo aver lamentato dolori e accusato gli agenti di polizia di averlo maltrattato durante il volo.





Partito dalla Grecia nella mattinata, Kaufman è giunto in Italia per affrontare il processo che lo vede imputato per il tragico episodio avvenuto nel parco di Villa Pamphili a Roma. Secondo le accuse, avrebbe ucciso la compagna e la figlia di pochi mesi, nascondendo successivamente i corpi nel parco pubblico. Dopo essere stato rintracciato sull’isola greca di Skiathos, Kaufman era stato trasferito nel carcere di Larissa, dove aveva già dato segni di instabilità distruggendo la sua cella.

All’arrivo sul suolo italiano, Kaufman ha dichiarato: “Sono stato picchiato durante il volo”, accusando gli agenti che lo scortavano di averlo maltrattato. Poco dopo ha iniziato a lamentare dolori fisici, dichiarando di non sentirsi bene. Inizialmente previsto il suo trasferimento al reparto psichiatrico del carcere di Rebibbia, gli agenti hanno deciso di portarlo in ospedale per verificare le sue condizioni di salute e affidarlo alle cure mediche necessarie.

Il caso di Francis Kaufman ha attirato l’attenzione internazionale per la brutalità dei crimini di cui è accusato. Le vittime, Anastasia Trofimova, una giovane madre, e la figlia Andromeda, di meno di un anno, sono state trovate senza vita nel parco romano di Villa Pamphili. Gli inquirenti hanno ricostruito il presunto omicidio e l’occultamento dei cadaveri, attribuendo a Kaufman la responsabilità degli atti. L’uomo era fuggito in Grecia dopo il delitto, sperando di evitare l’arresto.

Dopo essere stato individuato sull’isola greca di Skiathos, Kaufman era stato arrestato e detenuto nel carcere di Larissa. Durante la sua permanenza, aveva mostrato segni di comportamento violento e instabile, arrivando a distruggere completamente la sua cella. Le autorità italiane avevano richiesto la sua estradizione per sottoporlo a giudizio nel nostro Paese.

Ora, in Italia, Kaufman sarà interrogato dalle autorità entro i prossimi cinque giorni per rispondere delle accuse a suo carico. Oltre al duplice omicidio, dovrà chiarire le circostanze dell’occultamento dei corpi delle vittime. La sua difesa potrebbe basarsi su problemi psichiatrici, motivo per cui era stato inizialmente destinato al reparto psichiatrico del carcere romano.

L’arrivo a Ciampino ha però visto un ulteriore episodio di agitazione da parte dell’uomo. Kaufman ha accusato gli agenti di polizia che lo accompagnavano di averlo aggredito durante il volo dalla Grecia. Sebbene le autorità non abbiano confermato le sue dichiarazioni, il comportamento instabile del sospettato ha portato alla decisione di trasferirlo in ospedale prima del suo ingresso in carcere.

La vicenda di Villa Pamphili ha sconvolto l’opinione pubblica italiana e internazionale. L’assassinio della giovane madre e della sua bambina ha sollevato interrogativi sulla natura dei rapporti tra Kaufman e le vittime, oltre che sulle motivazioni che lo avrebbero spinto a compiere un gesto così atroce. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione i fatti e portare giustizia alle vittime.