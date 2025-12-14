Romina Power risponde ad Al Bano: “Se a me consigliava i ritocchini, chissà se lui li ha fatti al cervello”





Nella puntata di Verissimo andata in onda domenica 14 dicembre, Romina Power ha condiviso momenti significativi della sua vita, in particolare il suo legame con Al Bano, con cui ha condiviso 29 anni di matrimonio prima di separarsi nel 1999. Durante l’intervista condotta da Silvia Toffanin, l’artista ha toccato anche il tema della sua suocera, Jolanda Ottino, esprimendo un affetto sincero nei suoi confronti.





Parlando di Al Bano, Romina Power ha rivelato che la decisione di lasciare il marito è stata sua, ma ha sottolineato che l’affetto per lui è rimasto intatto: “Penso che non si smetta mai di amare una persona che hai amato, soprattutto da giovane.” La cantante ha anche raccontato di un recente incontro in cui Al Bano le avrebbe suggerito di considerare qualche ritocco estetico. Con la sua tipica ironia, ha commentato: “Mi ha detto: ‘Potresti farti qualche ritocchino’, ma io non ho tempo di farli. Chissà se l’è fatto anche lui qualche ritocchino, ma al cervello.” Nonostante i loro rapporti siano buoni, ha confermato che i due non si vedono mai.

Un altro momento toccante dell’intervista è stato dedicato alla memoria di Jolanda Ottino, madre di Al Bano, scomparsa nel 2019. Romina Power ha raccontato come, inizialmente, la suocera fosse diffidente nei suoi confronti, vedendola come un’attrice e figlia d’arte con sospetto. “Pensava che tutte le attrici fossero zo**ole,” ha ricordato Romina. Tuttavia, col passare del tempo, il rapporto tra le due si è evoluto in qualcosa di profondo e affettuoso. Jolanda è diventata per Romina una figura materna, una presenza costante nella sua vita quotidiana. Insieme, spesso cucinavano, raccoglievano capperi e preparavano conserve. Dopo la scomparsa di Jolanda, Romina ha spiegato che la casa a Cellino San Marco ha perso la sua anima, sottolineando quanto fosse importante per lei.

Questa intervista ha messo in luce non solo il legame tra Romina Power e Al Bano, ma anche l’importanza delle relazioni familiari e dell’affetto che trascende il tempo e le difficoltà. Con il suo racconto, Romina ha dimostrato come i legami familiari possano evolversi e come il ricordo di chi non c’è più possa continuare a influenzare le dinamiche familiari.

Il dialogo aperto e sincero di Romina Power su questi temi ha offerto uno spaccato della sua vita personale e professionale, evidenziando le sfide e le gioie che ha affrontato nel corso degli anni. La sua capacità di riflessione e il suo senso dell’umorismo hanno reso l’intervista un momento significativo per i telespettatori, che hanno potuto apprezzare non solo l’artista, ma anche la persona dietro il personaggio pubblico.



