Programmi Tv Stasera giovedì 1 dicembre 2022: Film live Rai guida e palinsesto

Stasera su Rai 1 alle 20.00 Giappone-Spagna Dopo la battaglia di domenica contro i tedeschi, oggi le «furie rosse» scendono di nuovo in campo: sul terreno di gioco del Khalifa International Stadium di Doha affrontano il Giappone allenato da Hajime Moriyasu. La partita è valida per il girone E, che comprende oltre alla Germania anche il Costa Rica.

Stasera su Rai Due alle 21.20 Che c’è di nuovo Ogni puntata del programma di approfondimento condotto da Ilaria D’Amico (49) affronta il “fatto nuovo” della settimana, ma allarga il campo anche a tutto quello che è poco raccontato nella politica, nella cronaca, nella società, nella cultura, nella scienza, sul web e nella vita di tutti i giorni.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Confusi e felici Dopo aver scoperto di avere una malattia che lo renderà cieco, lo psicanalista Marcello (Claudio Bisio, 65) cade in depressione. Per risollevarlo, Silvia (Anna Foglietta, 43), la sua segretaria, chiede aiuto ai pazienti dell’uomo. Tra questi c’è anche Nazareno, uno spacciatore affetto da attacchi di panico.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Dritto e rovescio Polemiche tra governo e opposizione, caro bollette, il conflitto in Ucraina: l’attualità è di casa nello studio di Paolo Del Debbio (64). Giovedì prossimo 8 dicembre, festa dell’Immacolata, il programma non andrà in onda: l’appuntamento con i telespettatori è fissato per il giovedì successivo, 15 dicembre.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Passaporto per la libertà Seconda puntata Nella prigione di Sachsenhausen, le guardie picchiano e umiliano i prigionieri ebrei. Zumkle promette a Vivi che farà liberare suo padre, ma l’uomo viene ucciso. João (Rodrigo Lombardi, 46) e Aracy (Sophie Charlotte, 33) fanno l’amore per la prima volta, ma Zumkle li osserva da una fessura della porta.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Mi presenti i tuoi? Greg (Ben Stiller, 56) sta per sposare Pam Byrnes (Teri Polo). Ora è necessario che i loro genitori si conoscano. Così, Jack (Robert De Niro), ex agente della Cia, e Dina Byrnes partono alla volta di Miami. Lì incontreranno i coniugi Fotter, Bernie (Dustin Hoffman, 85) e Roz (Barbra Streisand).

Stasera su La 7 alle 21.15 PIAZZA PULITA Con il rigore e il puntiglio che gli hanno meritato negli anni il rispetto dei telespettatori, Corrado Formigli affronta senza filtri il dibattito sulla situazione politica italiana, scandita da reciproche accuse tra governo e opposizione.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 4 RISTORANTI Alessandro Borghese si trova a Termoli, alla ricerca del miglior ristorante sulla costa del Molise. Il bonus va ai migliori “Polipetti in purgatorio”. In gara: La Dimora del Gusto, la Trattoria Nonna Maria, il Ristorante Cian dal 1976 e Oyster Fish.

Stasera su Nove alle 21.25 NOVE RACCONTA Vediamo uno speciale in due parti intitolato, «Sulle tracce dell’assassino: Il caso Yara». A 12 anni dal giorno della scomparsa di Yara Gambirasio, si ricostruisce la vicenda della 13enne di Brembate, trovata morta nel febbraio 2011.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 ROGUE ONE: A STAR WARS STORY (Usa ‘16) con Felicity Jones, Diego Luna L’impero sta per completare l’arma finale, la “Morte Nera”, tanto potente da distruggere un intero pianeta. La giovane Jyn e un gruppo di eroi faranno di tutto per salvare la galassia.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 INSIEME DOPO LA MORTE (Usa 2017) di Karen Moncrieff con Carrie Coon, Lee Pace Jacob muore in un incidente d’auto. I genitori divorziano a seguito di questa tragedia. I due si ritrovano qualche anno dopo e, sotto pressione, si trovano a rivivere la depressione.

Stasera su Iris alle 21.00 HOSTAGE (Usa ‘04) di Florent Emilio Siri con Bruce Willis LMM Dopo aver fallito il negoziato per la liberazione di due ostaggi, l’agente Jeff Talley si ritira in un paesino della California. Ma, quando la sua famiglia viene rapita da una banda di balordi, torna in azione…

Stasera su Rai Movie alle 21.10 DOPPIO TAGLIO (Usa 1985) di Richard Marquand con Glenn Close, Jeff Bridges Jack Forrester, editore di succeso, è accusato di avere ucciso la moglie. Un’avvocatessa lo crede innocente e decide di difenderlo. Il guaio è che poi se ne innamora.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 LA NOTTE DEL GIUDIZIO (Usa 2013) di James DeMonaco con Ethan Hawke Nel 2022, il governo Usa ha istituito un periodo di 12 ore, detto “Sfogo”, durante il quale una volta l’anno gli atti criminali sono legali. James Sanders e la sua famiglia si preparano.

Stasera su La 5 alle 21.10 RETURN TO CHRISTMAS CREEK (Usa ‘19) di Don Mcbrearty con Tori Anderson Poco prima delle feste, Amelia, designer in carriera, torna nella città natale. Qui ritrova lo zio Harry con cui riallaccia i legami rotti in passato e rincontrerà il suo amico d’infanzia Mike.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 ROBA DA RICCHI (It. ‘87) di Sergio Corbucci con Renato Pozzetto, Francesca Dellera A Montecarlo s’intrecciano le vicende di tre uomini alle prese col gentil sesso. Tra loro c’è anche don Vittorino, costretto dai superiori a sedurre la principessa Topazia.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 MACBETH Lo spettacolo è andato in scena nel 1997 al Teatro alla Scala. Domina la scena un cubo mastodontico, “un luogo della mente”, secondo il regista Graham Vick. Nel cast Renato Bruson e Carlo Colombara. Dirige Riccardo Muti.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 STASERA TUTTO È POSSIBILE Lo show più pazzo e divertente della tv condotto da Stefano De Martino. Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli vecchi e nuovi amici del programma: comici, attori e personaggi dello spettacolo con le loro prove tutte da ridere.

Stasera su Real Time alle 21.20 DR. PIMPLE POPPER: LA DOTTORESSA SCHIACCIA BRUFOLI «Cicatrici» La nota dermatologa aiuta Ed che vorrebbe far rimuovere un bozzolo sulla pancia prima che la sua fidanzata esca di prigione. Poi James, che ha un’enorme protuberanza sulla testa.

Stasera su Giallo alle 21.10 L’ISPETTORE BARNABY (22ª st., ep. 5) «Tragica operetta» con Neil Dudgeon La Midsomer Mummers, compagnia teatrale amatoriale, è impegnata nelle prove per un concerto quando, in teatro, viene trovato un cadavere. Barnaby e Winter indagano…

Stasera su Top Crime alle 21.10 DELITTO SULLA LOIRA: IL MISTERO DEL CORPO SENZA TESTA (Fr. ‘15) con C. Borotra Nel corso di un’indagine, Marie scopre la testa di un uomo, mozzata da poco, nella bara di una ragazza morta 15 anni prima. Subito dopo, viene ritrovato un cadavere…

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 TUTTO TUTTO NIENTE NIENTE (It, 2012) di Giulio Manfredonia con Antonio Albanese Il politico Cetto La Qualunque, il secessionista Rodolfo Favaretto e il tossicodipendente Frengo Stoppato finiscono in galera. Grazie a un maneggione torneranno in libertà…

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 DALLAS BUYERS CLUB (Usa 2013) di Jean-Marc Vallée con Matthew McConaughey Ron Woodroof scopre di essere malato di Aids. Dopo aver provato varie cure, si trasferisce in Messico alla ricerca di farmaci più efficaci, ma non approvati negli Stati Uniti.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 A-X-L – UN’AMICIZIA EXTRA ORDINARIA (Usa ‘18) di Oliver Daly con Alex Neustaedter Durante una corsa di rally, il motociclista Miles s’imbatte in un cane robotizzato di nome AXL. Tra loro s’instaura subito una sincera amicizia, ma gli scienziati lo rivogliono.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 ELEPHANT WHITE (Usa 2011) di Prachya Pinkaew con Kevin Bacon, Djimon Hounsou Un killer viene ingaggiato da un padre disperato: la figlia è finita nelle grinfie del racket della prostituzione minorile. Il sicario si reca in Thailandia per sterminare gli aguzzini…

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 MOTHERLESS BROOKLYN – I SEGRETI DI UNA CITTÀ (Usa ‘19) di e con E. Norton Anni 50. Lionel è un investigatore privato affetto dalla sindrome di Tourette. Quando il suo unico amico viene ucciso, avvia le indagini ma s’imbatte in corruzione e criminalità.

Stasera su Sky Uno alle 21.15 X FACTOR Francesca Michielin dà il via alla semifinale: per i cantanti rimasti in gara è l’ultimo scoglio da affrontare per accedere alla Finale dell’8 dicembre. Stasera si gioca quindi il tutto per tutto tra i roster di Ambra, Dargen, Fedez e Rkomi.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 S.W.A.T. (1ª st., ep. 1) «Come una famiglia» con S. Moore Il sergente Daniel “Hondo” Harrelson, ex marine, viene incaricato di dirigere un team altamente addestrato che lotti contro la criminalità nei quartieri più a rischio di Los Angeles. Segue ep. 2 «Caccia all’uomo».

Stasera su Sky Serie alle 21.15 BAYWATCH (5ª st., ep. 1) «La faglia di Malibù 1ª parte» con Pamela Anderson, David Charvet Matt, C.J. e Logan salvano alcuni bagnanti. Intanto, un gruppo di geologi si appresta a installare un sismografo nella faglia, ma una scossa di terremoto semina il panico. Segue 2ª p.

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 BALTHAZAR (4ª st., ep. 1) «In volo» con Tomer Sisley A bordo dell’aereo su cui sta viaggiando Balthazar qualcuno ha contaminato il cibo con una tossina. Inizia una corsa contro il tempo per smascherare l’attentatore e salvare le vittime. A seguire episodio 2.

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 MOMENTI DI GLORIA – STORIE DI CALCIO MONDIALE I momenti più iconici della storia dei Mondiali di calcio: cartellini rossi, euforia, ma anche disperazione. Stasera si parla tra l’altro di Beckham che ai Mondiali 2002 giocò nonostante la frattura di pochi mesi prima.

Programmi Tv su Rai 1

16.00 MONDIALI DI CALCIO: CROAZIA-BELGIO

17.45 MONDIALI DI CALCIO

18.10 L’EREDITÀ – SFIDA MONDIALE

19.20 TG1 TELEGIORNALE

19.45 MONDIALI DI CALCIO

20.00 MONDIALI DI CALCIO: GIAPPONE-SPAGNA

22.00 MONDIALI DI CALCIO

22.15 IL CIRCOLO DEI MONDIALI

23.30 BOBOTV

23.35 PORTA A PORTA

Programmi Tv su Rai 2

17.00 NEI TUOI PANNI

18.00 TG PARLAMENTO/18.10 TG2 L.I.S./18.15 TG2

19.00 HAWAII FIVE-0

19.40 F.B.I.

20.30 TG2 TELEGIORNALE

21.20 CHE C’È DI NUOVO

23.55 BAR STELLA

Programmi Tv su Rai Tre

16.10 ASPETTANDO GEO

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.10 NUOVI EROI

20.40 IL CAVALLO E LA TORRE

20.50 UN POSTO AL SOLE

21.25 CONFUSI E FELICI

23.15 100 OPERE – ARTE TORNA A CASA

23.55 TG3 LINEA NOTTE/1.05 TG MAGAZINE

Programmi Tv su Rete 4

16.45 IL GRANDE CUORE DI CLARA

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA

21.20 DRITTO E ROVESCIO

0.50 TO ROME WITH LOVE

Programmi Tv su Canale 5

16.10 AMICI

16.40 GRANDE FRATELLO VIP Reality

16.50 UN ALTRO DOMANI

17.25 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21.20 PASSAPORTO PER LA LIBERTÀ

23.40 STATION 19

Programmi TV su Italia 1

17.25 THE MENTALIST

18.20 TIPI DA CROCIERA

18.30 STUDIO APERTO/STUDIO APERTO MAG

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.25 NCIS

21.20 MI PRESENTI I TUOI?

23.45 BAD MOMS – MAMME MOLTO CATTIVE

Programmi Tv su La 7

17.00 STORIE DI UN REGNO

18.50 LINGO – PAROLE IN GIOCO

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO

21.15 PIAZZA PULITA

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE

1.10 OTTO E MEZZO

Programmi Tv su Tv 8

15.45 DUE MATRIMONI E UN NATALE

17.30 LA TRADIZIONE DEL NATALE

19.15 ALESSANDRO BORGHESE – CELEBRITY CHEF

20.30 100% ITALIA

21.30 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI

24.00LA COSA PIÙ DOLCE…

Programmi Tv su Nove

15.20 DELITTI SOTTO L’ALBERO Doc.

17.15 SULLE ORME DELL’ASSASSINO

19.15 CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ?

20.20 DON’T FORGET THE LYRICS STAI SUL PEZZO

21.25 SULLE TRACCE DELL’ASSASSINO: IL CASO YARA

23.05 PALERMO MILANO SOLO ANDATA

Programmi Tv su Mediaset 20

14.05 LETHAL WEAPON

15.40 DR. HOUSE

17.30 ARROW

19.25 CHICAGO FIRE

20.15 THE BIG BANG THEORY

21.05 ROGUE ONE: A STAR WARS STORY

23.55 NO ESCAPE – COLPO DI STATO

Programmi Tv su Rai 4

16.00 JUST FOR LAUGHS

16.10 STREGHE

17.40 DELITTI IN PARADISO

19.50 FLASHPOINT

21.20 INSIEME DOPO LA MORTE

22.55 ALIENS – SCONTRO FINALE

Programmi Tv su La 7 D

18.10 TG LA7D

18.15 GHOST WHISPERER

20.00 LA CUCINA DI SONIA

20.30 LINGO – PAROLE IN GIOCO

21.30 BROTHERS & SISTERS

0.30 LA CUCINA DI SONIA

Programmi Tv su Cielo

16.45 FRATELLI IN AFFARI

17.45 BUYING AND SELLING

18.45 LOVE IT OR LIST IT – PRENDERE

O LASCIARE TORONTO

19.45 AFFARI AL BUIO

20.15 AFFARI DI FAMIGLIA

21.15 ATTRITION

Programmi Tv su Tv 2000

15.15 SIAMO NOI

16.00 FIORI D’ARANCIO

17.30 DIARIO DI PAPA FRANCESCO

18.00 ROSARIO/18.30 TG 2000

19.30 IN CAMMINO

20.00 ROSARIO/20.30 TG 2000

20.55 DUE CANDIDATI PER UNA POLTRONA

22.45 STORIE STRAORDINARIAMENTE NORMALI

23.45 LA COMPIETA/ROSARIO

Programmi Tv su Fous

17.00 MAYDAY: AIR DISASTER THE ACCIDENT FILES

18.00 GIGA STRUTTURE

19.00 IL MISTERO DELLA GEMMA DI TUTANKHAMON Doc.

20.15 COSE DI QUESTO MONDO

21.15 JIM AL-KHALILA, I SEGRETI DELLA FISICA E ALTRE COSE DIVERTENTI

23.15 FREEDOM OLTRE IL CONFINE

Programmi Tv su Iris

14.50 MISS MAGIC

17.00 I CANNONI DI SAN SEBASTIAN

19.15 CHIPS

20.05 WALKER TEXAS RANGER

21.00 HOSTAGE

23.25 NEVER BACK DOWN – MAI ARRENDERSI

Programmi Tv su Rai Movie

15.30 UN GENIO, DUE COMPARI,UN POLLO

17.40 LA CARICA DEGLI APACHES

19.15 32 DICEMBRE

21.10 DOPPIO TAGLIO

23.05 NESSUNA PIETÀ

Programmi Tv su Italia 2

17.30 NARUTO SHIPPUDEN Car.

19.00 DUE UOMINI E MEZZO

21.15 LA NOTTE DEL GIUDIZIO

23.05 ONE PIECE Cartoni

0.35 MY HERO ACADEMIA Car.

Programmi Tv su La 5

14.45 UNA MAMMA PER AMICA

16.45 AMICHE MIE

18.50 GRANDE FRATELLO VIP

19.00 GRANDE FRATELLO VIP

19.10 AMICI

19.40 UOMINI E DONNE

21.10 RETURN TO CHRISTMAS CREEK

23.00 NATALE A BRAMBLE HOUSE

0.40 GRANDE FRATELLO VIP

Programmi Tv su Cine 34

14.45 BIANCO ROSSO E VERDONE

17.00 ACQUA E SAPONE

19.05 UNA FESTA ESAGERATA

21.00 ROBA DA RICCHI

23.15 BELLI FRESCHI