Programmi Tv Stasera giovedì 15 Settembre 2022: Film live anche in streaming

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Porta a porta Speciale Politiche Bruno Vespa (78) propone due appuntamenti in prima serata (il secondo è previsto per giovedì 22) dedicati all’imminente consultazione elettorale. Un viaggio per conoscere meglio programmi e protagonisti degli schieramenti in lizza, con l’aiuto di interviste agli addetti ai lavori e schede di presentazione.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Delitti in Paradiso «Un amore malato» Ayana, una nota cantante ricoverata in un centro di riabilitazione, viene trovata morta nella sua stanza. La donna pare aver avuto una reazione allergica a una medicina che le era stata somministrata al posto del suo solito farmaco. Intanto, la sorella di Parker (Ralf Little, 42) arriva sull’isola.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 La casa delle stelle Un anziano regista, uno scrittore frustrato, la famosa attrice Mara Ordaz (Graciela Borges, 81) e suo marito condividono una casa nella campagna argentina. L’arrivo di una giovane coppia, che cerca di convincere Mara a vendere la dimora, costringerà gli altri a usare tutte le loro capacità per impedirlo.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Dritto e rovescio Anche in questa nuova stagione, appena iniziata, l’approfondimento ideato e condotto da Paolo Del Debbio (64) cerca di conciliare il compito di informare puntualmente i telespettatori con il desiderio di stare dalla parte di chi è maggiormente in difficoltà, raccontando i fatti in modo semplice e chiaro.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Anche se è amore non si vede Amici di infanzia, l’intraprendente Salvo (Salvo Ficarra, 51) e il riservato Valentino (Valentino Picone, 51) gestiscono una piccola società di servizi turistici. Quando Gisella (Ambra Angiolini), la fidanzata storica di Valentino, decide di lasciarlo, l’altro fa di tutto per trovargli un’altra compagna.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 FBI: Most Wanted «L’incendiario» LaCroix (Julian McMahon, 54) e la squadra danno la caccia a un uomo che lancia bombe incendiarie al napalm. Presto viene alla luce che l’incendiario aveva subito atti di bullismo nell’esercito e che la madre ha problemi di salute causati dal marito ludopatico. A seguire, «Il cacciatore».

Stasera su La 7 alle 21.15 PIAZZA PULITA Le previsioni che emergono dai sondaggi pre-elettorali verranno confermate dalle urne? Dobbiamo aspettarci una nuova ondata di contagi Covid? Come si può porre argine al caro prezzi? Se ne parla con Corrado Formigli

Stasera su TV 8 alle 21.00 ISTANBUL BASAKSEHIR – FIORENTINA La formazione toscana allenata da Vincenzo Italiano affronta la prima trasferta in Conference League. Allo Stadio Basaksehir di Istanbul scende in campo contro i padroni di casa in una gara del girone A.

Stasera su Nove alle 21.15 SEI GIORNI SETTE NOTTI (Usa ‘98) di Ivan Reitman con Anne Heche, Harrison Ford Alla vigilia delle nozze, la capricciosa giornalista newyorkese Robin rimane bloccata su un’isola deserta con lo scontroso pilota Quinn. I due non si sopportano, ma poi…

Stasera su Mediaset 20 alle 21.15 IL CORVO (Usa ‘94) di Alex Proyas con Brandon Lee Un anno dopo essere stato assassinato assieme alla sua ragazza, il chitarrista Eric Draven torna dall’oltretomba. Guidato da un corvo, mette in atto la vendetta contro il malvagio che tiranneggia la città.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 THE SANDMAN (Usa ‘17) di P. Sullivan con Shae Smolik Madison è dotata di poteri che le consentono di materializzare una creatura fatta di sabbia che la protegge da chi vuole farle del male. Un’agenzia governativa s’interessa alla bambina e non ha buone intenzioni…

Stasera su Iris alle 21.00 LO SPECIALISTA (Usa 1994) di Luis Llosa con Sylvester Stallone, James Woods LMM Miami, Florida. Ray Quick e Ned Trent, ex colleghi alla Cia, si rivedono dopo anni. Ned è al soldo del boss Leon, Ray è stato ingaggiato da May per vendicare la morte dei genitori…

Stasera su Rai Movie alle 21.10 GREEN BOOK (Usa ‘18) di Peter Farrelly con Mahershala Ali, Viggo Mortensen LMMMMM 1962. L’italoamericano Tony Lip accetta di lavorare come tuttofare per Don Shirley, pianista afroamericano in tour nel sud degli Stati Uniti, dove i pregiudizi razziali sono ancora forti

Stasera su Italia 2 alle 21.15 THE BOY (Usa/Cina/Can. ‘16) di William Brent Bell con Lauren Cohan, James Russell LMM Greta accetta di fare da babysitter per gli Heelshire, una famiglia inglese che abita in campagna. Ma il piccolo a cui deve badare è in realtà una bambola a grandezza naturale

Stasera su La 5 alle 21.10 ANOTHER CINDERELLA STORY (Usa 2008) con Selena Gomez, Andrew Seeley LMM Mary, che vive con la matrigna e due sorellastre, sogna di diventare una ballerina professionista. A una festa in costume incontra Joey, un giovane cantante pop…

Stasera su Cine 34 alle 21.00 ABBRONZATISSIMI (Italia 1991) di Bruno Gaburro con Jerry Calà LMM In una torrida estate romagnola, s’intrecciano le vite di alcuni personaggi alle prese con tragicomiche avventure, progetti matrimoniali e tormentate storie d’amore.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 LA TRAVIATA L’opera lirica più rappresentata al mondo è tornata questa estate all’Arena di Verona nella sontuosa produzione ideata da Franco Zeffirelli. Violetta è interpretata da Nina Minasyan, Alfredo da Vittorio Grigòlo. Dirige Marco Armiliato.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 SEI SORELLE con Mariona Tena Le sorelle Silva sono eleganti, belle e raffinate. Per il loro padre, Don Fernando, è un giorno molto speciale: sua figlia Blanca si fidanza ufficialmente con il rampollo della famiglia Loygorri.

Stasera su Real Time alle 21.20 LADY D: LE VERITÀ NASCOSTE Prosegue la ricostruzione delle indagini svolte sull’incidente in cui perse la vita Lady D a Parigi il 31 agosto 1997. Sei anni e mezzo dopo, spinta dall’opinione pubblica, la polizia londinese decide di interrogare nuovi testimoni.

Stasera su Giallo alle 21.10 MODERN MURDER – DUE DETECTIVE A DRESDA (1ª st., ep. 5) «Déjà Vu» con Karin Hanczewski, Alwara Hoefels Il cadavere di un bambino viene trovato sulla riva del fiume. Gorniak e Sieland lottano per bilanciare le loro emozioni, e risolvere il terribile caso…

Stasera su Top Crime alle 21.10 DELITTO A BLOIS (Fr. ‘22) con A. Charrier, O. Marchal LMM Durante una rievocazione storica al castello di Blois, il duca di Guisa è accusato dell’omicidio di Enrico III, interpretato da un’industriale farmaceutico. Deschamps e il padre di Arthur cercheranno di scagionarlo ma…

Programmi Tv su Rai 1

18.45 REAZIONE A CATENA

20.00 TG1 TELEGIORNALE

20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO

21.25 PORTA A PORTA SPECIALE ELEZIONI POLITICHE 2022

23.30 MI CHIAMO SAM

Programmi Tv su Rai 2

19.40 BLUE BLOODS

20.25 IL COLLEGIO – LE SELEZIONI

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST

21.20 DELITTI IN PARADISO

22.30 PROFESSOR T

23.25 ELEZIONI POLITICHE 2022: INTERVISTE

23.45 ULTIMA TRACCIA BERLINO

Programmi Tv su Rai Tre

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.15 VIA DEI MATTI N° 0

20.40 IL CAVALLO E LA TORRE

20.50 UN POSTO AL SOLE

21.25 LA CASA DELLE STELLE

23.30 OSSI DI SEPPIA

Programmi Tv su Rete 4

16.45 NON PIÙ DI UNO

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA

21.20 DRITTO E ROVESCIO

Programmi Tv su Canale 5

16.30 TERRA AMARA

17.25 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 PAPERISSIMA SPRINT

21.20 ANCHE SE È AMORE NON SI VEDE

Programmi Tv su Italia 1

18.30 STUDIO APERTO

19.00 STUDIO APERTO MAG

19.30 NCIS

20.25 NCIS: NEW ORLEANS

21.20 FBI: MOST WANTED

23.05 EXTRACTION

1.00 MANIFEST