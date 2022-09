Programmi Tv Stasera giovedì 29 Settembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Imma Tataranni 2 «La doppia vita di mister E.» Pietro, che non riesce a perdonare a Imma (Vanessa Scalera, 45) la foto compromettente con Calogiuri, si trasferisce per qualche giorno a casa della madre. Intanto, la Pm si occupa di un caso spinoso: la morte di John Gardiner, costumista inglese da tempo residente a Matera.

Stasera su Rai 2 alle 21.00 Speciale Tg2 Post Il direttore Gennaro Sangiuliano e i suoi giornalisti coprono l’intera prima serata del giovedì commentando e analizzando i risultati delle elezioni del 25 settembre. A questo punto la composizione del Parlamento e il profilo del nuovo (o nuova) Presidente del Consiglio dovrebbero essere ben definiti.

Stasera su Rai Tre alle 21.15 Official Secrets – Segreto di stato La storia vera della giovane britannica Katharine Gun (Keira Knightley, 37), che nel 2003 lavorava presso l’Agenzia governativa per la sicurezza. Quando ricevette per errore una mail che dimostrava le pressioni dei servizi segreti Usa per far approvare l’invasione dell’Iraq, decise di renderla pubblica.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Dritto e rovescio Gli italiani hanno votato, e non è difficile prevedere che, al di là delle conseguenze politiche che presto verranno, nelle prime giornate post-elettorali i leader politici alterneranno sorrisi e musi lunghi. Col garbo e l’ironia che lo distinguono, Paolo Del Debbio (64) ci guida alla scoperta dei nuovi scenari.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Grande Fratello Vip Tra i nuovi inquilini della Casa di Cinecittà non mancano volti molto amati dal pubblico del daytime. Come Edoardo Donnamaria, da anni nel cast di «Forum», e Luca Salatino, ex tronista di «Uomini e donne». Stasera Alfonso Signorini (58) presenta la quarta puntata di questa settima edizione del reality.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Gran Varietà Il ciclo «Italia 1 on stage» si chiude stasera con lo spettacolo di Giuseppe Giacobazzi (59) registrato qualche settimana fa al teatro Masini di Faenza. Sul palco il comico romagnolo propone monologhi inediti, esilaranti cavalli di battaglia, nati in 25 anni di attività, e duetti con i suoi ospiti.

Stasera su La 7 alle 21.15 PIAZZA PULITA Anche per chi ha vinto le elezioni si profilano nubi all’orizzonte. Vanno affrontate sfide proibitive, soprattutto sul versante economico, e probabilmente chiedere altri sacrifici agli italiani. Ne parla Corrado Formigli con gli ospiti.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 SPIDER-MAN: HOMECOMING (Usa 2017) di Jon Watts con Tom Holland Otto anni dopo l’esperienza con gli Avengers, Peter è tornato a casa, dove vive con la zia May. Ma quando l’Avvoltoio riprende a colpire, Spider- Man rientra in azione.

Stasera su Nove alle 21.25 MASCHI CONTRO FEMMINE (Italia 2010) di Fausto Brizzi con Fabio De Luigi L’allenatore Walter tradisce la moglie con un’atleta; Andrea e Marta s’innamorano della stessa ragazza; il playboy Diego perde la testa per l’ecologista Chiara, l’unica che gli ha detto no.

Stasera su Tv 8 alle 21.05 IL CAVALIERE OSCURO (Usa 2008) di Christopher Nolan con Christian Bale Con l’aiuto del commissario Gordon e del procuratore Dent, Batman cerca di ripulire dal crimine le strade di Gotham City. Ma non ha fatto i conti con l’arrivo del Joker…

Stasera su Rai 4 alle 21.20 RESIDENT ALIEN (2ª st., ep. 1) «Old Friends» con Alan Tudyk, Sara Tomko Harry, l’alieno, è tornato sulla Terra ma non riesce a ricordare nulla della propria identità. Solamente Asta può tenerlo al sicuro. Segue l’episodio numero 2 «The Wire».

Stasera su Iris alle 21.00 TRAPPOLA DI CRISTALLO (Usa 1988) di John McTiernan con Bruce Willis L’agente McLane raggiunge a Los Angeles l’ex moglie per le feste di Natale. La donna lavora in un grattacielo, dove fa irruzione un commando armato. Lui entra in azione.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 SE FOSSI LEI (Usa 2004) di Curtis Hanson con Toni Collette, Cameron Diaz Le sorelle Maggie e Rose hanno in comune solo il numero di scarpe, ma sono molto diverse l’una dall’altra. Dopo una traumatica rottura, impareranno però a volersi bene…

Stasera su Italia 2 alle 21.15 THE LODGERS – NON INFRANGERE LE REGOLE (Irl. ‘17) con Charlotte Vega I gemelli Rachel ed Edward vivono da reclusi nella decadente casa di famiglia, rispettando tre regole ferree. Mentre il ragazzo è rassegnato, Rachel decide di ribellarsi…

Stasera su La 5 alle 21.10 MAMMA MIA! (G.B./Usa/Ger. ‘08) di Phyllida Lloyd con Meryl Streep, Pierce Brosnan Alla vigilia delle nozze, Sophie decide di scoprire chi sia suo padre. La madre Donna non le ha mai detto nulla: e così la giovane invita alla cerimonia i tre probabili papà.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 SOTTO IL SOLE DI RICCIONE (It. 2020) di YouNuts! con Saul Nanni, Cristiano Caccamo Mentre si trovano a passare le vacanze sulle spiagge di Riccione, alcuni ragazzi fanno amicizia tra loro e si aiutano a vicenda a gestire le relazioni romantiche e le cotte estive

Stasera su Rai 5 alle 21.15 LA DAMA DI PICCHE Al Teatro alla Scala va in scena l’opera composta da Petr Il’ic Cajkovskij su libretto del fratello Modest e basata sull’omonimo racconto di Aleksandr Puskin. Dirige Valery Gergiev. Nel cast: Asmik Grigorian (Liza) e Najmiddin Mavlyanov (Hermann).

Stasera su Rai Premium alle 21.20 SEI SORELLE con Álex Adróver, Mariona Tena Le sorelle devono affrontare nuovi problemi in fabbrica mentre cercano di nascondere la morte del padre. Gli operai scioperano per protestare contro il ritardo degli stipendi. Diana rassicura Salvador.

Stasera su Real Time alle 21.20 SORELLE AL LIMITE Tammy prende una decisione che le cambia la vita. Amy inizia a vedere realizzato il suo desiderio di cambiare, ma purtroppo non dura a lungo; Chris deve affrontare le ripercussioni di un intervento chirugico d’urgenza.

Stasera su Giallo alle 21.10 MODERN MURDER – DUE DETECTIVE A DRESDA (1ª st., ep. 7) «Il nido» con C. Gröschel La Commissaria Karin Gorniak viene seriamente ferita da un killer: lei e la nuova collega Leonie Winkler dovranno trovare l’aggressore prima che agisca di nuovo…

Stasera su Top Crime alle 21.10 DELITTO IN ALSAZIA (Fr. ‘19) di Arnauld Mercadier con Sara Forestier, Pierre Rochefort A Strasburgo, nove studenti di una scuola vengono rapiti e il loro insegnante ucciso. La delicata indagine sul caso è affidata alla giovane commissaria Maya Rosetti.

Stasera su Sky cinema uno alle 21.10 NOI E LA GIULIA (Italia 2015) di Edoardo Leo con Luca Argentero, Carlo Buccirosso Diego, Fausto e Claudio decidono di sistemare un vecchio casale e trasformarlo in un agriturismo. L’arrivo di un camorrista che vuole il pizzo dà inizio a una serie di eventi tragicomici.

Stasera su Sky Cinema due alle 21.15 THE LOBSTER (Grecia ‘15) di Yorgos Lanthimos con Colin Farrell, Jessica Barden In un futuro prossimo, i Single vengono arrestati e trasferiti in un Hotel, costretti a trovarsi un partner. Se falliscono vengono trasformati in animali: David farà di tutto per fuggire…

Stasera su Sky cinema Family alle 21.00MASTER SPY – UNA SPIA PER AMICO (Olanda 2016) con Stijn van der Plas Il piccolo Tim si trasferisce con la famiglia in un vecchio albergo sulla costa. Qui fa la conoscenza di Simon, un’ex spia che deve risolvere un vecchio caso: i due decidono di unire le forze…

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 BUSHWICK (Usa 2017) di Jonathan Milott, Cary Murnion con Brittany Snow Lucy esce dalla metropolitana di Brooklyn e trova il suo quartiere sotto attacco. C’è caos ovunque, ma lei decide ugualmente di attraversare gli insidiosi isolati per tornare a casa.

Stasera su Sky Suspense alle 21.00 LA TERRAZZA SUL LAGO (Usa 2008) di Neil Labute con Samuel L. Jackson Una giovane coppia mista, appena trasferitasi nella casa dei suoi sogni, viene presa di mira da un poliziotto di colore che “disapprova” la loro unione. È l’inizio di un incubo…