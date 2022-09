Sapete chi sono le Ebbanesis ospiti di Stefano Bollani e Valentina Cenni? Viviana Cangiano e Serena Pisa

Diamo un’occhiata Ebbanesis: Chi sono Viviana Cangiano e Serena Pisa, laloro carriera e le curiosità su”Qui e ora”.

In breve tempo, l’ensemble musicale EbbaneSiS di Viviana Cangiano e Serena Pisa è diventato un importante fenomeno sociale su Facebook, dove la loro pagina ha raccolto quasi 170 mila “mi piace”. A settembre 2020 saranno presentate da Massimo Ranieri a “Qui e adesso” come presenza fissa.

In questi anni, i loro video su Youtube hanno conquistato il pubblico del web e anche qualche personaggio noto. Non solo Massimo Ranieri, ovviamente, ma anche ad esempio Maurizio De Giovanni, autore de “Il Commissario Ricciardi” e de “I Bastardi di Pizzofalcone”, che le ha volute alla presentazione di un suo romanzo, ormai qualche anno fa.

Da qualche anno hanno anche iniziato a fare tournée: dopo aver iniziato le loro esibizioni al Teatro Sancarluccio di Napoli, i loro spettacoli hanno già superato i confini partenopei. Ad esempio, si sono già esibiti a Milano e a Firenze, dove lo swing incontra la cultura napoletana. In estate si sono esibiti in diversi luoghi della Campania, tra cui Marina di Camerota, Sorrento e Napoli nei giorni che precedono il Ferragosto.

Nonostante il blocco, “Transleit” è stato un grande successo quando è uscito a gennaio. Il pubblico desidera vederli anche in un film. Sono stati scelti anche da Mario Martone per il suo ultimo film, “Qui rido io”, ancora in fase di riprese. Nonostante le difficoltà dei Coronavirus, il personaggio di Eduardo Scarpetta è ancora interpretato da Toni Servillo in “Qui rido io” di Mario Martone, uscito ad aprile. Infine, ad aprile è uscito il loro primo album di inediti, “Schiara Juorno”.