Programmi Tv Stasera martedi 22 novembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su rai 1 alle 20.00 Francia-Australia Allo stadio di Al Wakrah scendono in campo i campioni del mondo in carica: si tratta dei

transalpini allenati da Didier Deschamps, che

giocano contro la formazione australiana di

Graham Arnold in un match del gruppo D.

Dello stesso raggruppamento fanno parte

anche la Danimarca e la Tunisia.

Stasera su Rai Due alle 21.20 Il collegio Penultimo appuntamento con i ragazzi che

al Convitto Nazionale Regina Margherita di

Anagni stanno vivendo come se fossero nel

1958. Tra i loro insegnanti anche quest’anno

c’è Andrea Maggi (48). Alessandro Orlando

e Apollinaire Manfredi sono stati espulsi perché

avevano usato il cellulare.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 #cartabianca Introdotto da servizi, sondaggi e interviste,

il dibattito tra Bianca Berlinguer (62) e i suoi

ospiti abbraccia tutti gli argomenti che negli

ultimi giorni hanno conquistato le prime

pagine dei quotidiani e le aperture dei telegiornali:

dalle roventi polemiche sui migranti

alle preoccupazioni per le mosse di Putin.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Fuori dal coro Salvo nuovi cambiamenti di palinsesto da

parte di Rete 4, Mario Giordano (56) celebra

stasera il penultimo appuntamento con il

suo programma prima di prendersi una pausa

fino al 10 gennaio. Come sempre al centro

della sua attenzione la difesa dei cittadini

maggiormente in difficoltà.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Con l’aiuto del cielo «Elli e Clement» Il capitano di polizia di Montpellier Elli Taleb (Sabrina Ouazani, 33)

raggiunge un monastero nella campagna

occitana, dove un anziano frate è stato pugnalato

durante le preghiere del mattino. Qui

Elli conosce il novizio Clément (Mathieu Spinosi,

32), cresciuto tra i frati fin da bambino.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Le Iene Teo Mammucari (57) e Belen Rodriguez lanciano

i servizi realizzati dagli inviati del programma.

Tra loro c’è Alice Martinelli, che

recentemente si è occupata dei casi di bullismo

e violenza che accadono nelle scuole.

Toscana, 36 anni, giornalista, la Martinelli

ha iniziato a lavorare al Secolo XIX di Genova.

Stasera su La 7 alle 21.15 DI MARTEDÌ

L’attualità politica italiana, tra

accuse reciproche e polemiche

sui migranti, la fa da padrona

nel programma di Giovanni

Floris. Prima si ride con la

copertina di Luca e Paolo, poi

si commentano le ultime

news con l’aiuto degli ospiti.

Stasera su TV 8 alle 21.30 CHI VUOLE SPOSARE MIA MAMMA O MIO PAPÀ?

Proseguea la seconda edizione

del programma condotto

da Caterina Balivo. Protagonisti,

questa volta madri e

padri single alla ricerca di un

nuovo amore, accompagnati

nella scelta dai propri figli.

Stasera su Nove alle 21.25 TRAPPOLA IN FONDO AL MARE

(Usa ‘05) di J. Stockwell con

Jessica Alba, Paul Walker

Bahamas: Jared e i suoi amici,

appassionati di immersioni,

scoprono i rottami sommersi

di un aereo che trasportava

un grosso carico di droga.

Per loro è l’inizio di un incubo.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 IL RISOLUTORE – A MAN APART (Usa 2003) di F. Gary Gray con Vin Diesel

Dopo la brutale uccisione della

moglie, Sean Vetter, un

agente speciale della narcotici,

inizia la sua guerra contro

la malavita alla frenetica ricerca

degli assassini.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 JUMANJI – BENVENUTI NELLA GIUNGLA (Usa ‘17) di J. Kasdan con Dwayne Johnson

Giocando con una vecchia consolle,

Spencer e i suoi amici si

ritrovano catapultati nel videogame

ambientato nella giungla.

Dovono superare difficili ostacoli

per riuscire a tornare a casa…

Stasera su Iris alle 21.00 EL DORADO (Usa 1967) di Howard

Hawks con John Wayne,

Robert Mitchum

Il pistolero Cole Thornton,

nonostante gli acciacchi, accetta

di aiutare l’amico sceriffo

J.P. Harrah nella battaglia

contro alcuni loschi allevatori

che si fanno beffe della legge.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 LA CIOCIARA (It./Fr. 1960) di

Vittorio De Sica con Sofia Loren,

Eleonora Brown

Italia, 1943. Per sfuggire ai bombardamenti,

la giovane vedova

Cesira si rifugia tra i monti della

Ciociaria, dov’è nata, assieme

alla figlia Rosetta. Le attende

un tragico destino.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 LA FIGLIA DELLA SCIAMANA

(Dan. ‘15) di Kenneth Kainz con

Rebecca Emilie Sattrup

Dina ha ereditato le capacità

soprannaturali della mamma.

Sarà costretta a usarle per scoprire

la verità sull’omicidio della

famiglia reale, del quale è

stato accusato l’erede al trono.

Stasera su La 5 alle 21.10 GRANDE FRATELLO VIP

Rivediamo la puntata trasmessa

ieri da Canale del reality

condotto da Alfonso Signorini,

affiancato da Orietta

Berti e Sonia Bruganelli nella

vesti di opinioniste. Il programma

proseguirà fino al

marzo del 2023.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 IL PRINCIPE E IL PIRATA (It.

‘01) di e con Leonardo Pieraccioni,

Massimo Ceccherini

Leopoldo, maestro elementare,

scopre di avere un fratello

giocatore d’azzardo e donnaiolo.

I due stringono amicizia

durante un viaggio per incassare

l’eredità paterna.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 ANGEL OF MINE (Usa ‘18) di K.

Ferrant con N. Rapace

Lizzie non si è mai ripresa dalla

morte della figlia, che ha

messo in crisi il matrimonio e

il rapporto con il figlio Thomas.

La donna proietta la sua

ossessione su una compagna

di scuola di Thomas.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 STUDIO BATTAGLIA con Barbora

Bobulova, Lunetta Savino

Lo Studio Battaglia è il più prestigioso

studio di avvocate divorziste.

Lì lavorano Anna, la

madre Marina e le sorelle Nina

e Viola. Quest’ultima, intanto,

accetta un nuovo incarico lavorativo

presso lo studio Zander.

Stasera su Real Time alle 21.20 PRIMO APPUNTAMENTO

Tra gli ospiti di Flavio Montrucchio

troviamo Helen, donna di

origini francesi, e Franco, ex

impiegato metalmeccanico di

Imperia. Inoltre, in cerca di un

partner, ci sono anche Ludovico

e Chiara. Scatterà la scintilla tra

i single in cerca d’amore?

Stasera su Giallo alle 21.10 TANDEM (6ª st., ep. 5) «Coeur

de pirate» con Stéphane Blancafort,

Astrid Veillon

Un uomo travestito da pirata

viene trovato morto in mare,

mani e piedi legati come in

un’antica tortura dei corsari. Che

razza di macabro scherzo è questo?

Segue ep. 6 «Dernier Vol».

Stasera su Top Crime alle 21.10 LAW & ORDER: ORGANIZED CRIME (2ª st., ep. 18) «Cambio

di gioco» con Christopher Meloni

La task force effettua un arresto

chiave nel caso Brotherhood;

l’organizzazione Marcy alza la

posta con un carico di armi illegali.

Stabler cerca di ottenere il

favore di Webb. Segue ep. 19.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 PREMONITIONS (Usa 2015)

di Afonso Poyart con Anthony

Hopkins, Colin Farrell

L’agente Merriwether deve far

luce su una serie di omicidi e

chiede aiuto al dottor John

Clancy, ex psichiatra dotato di

particolari capacità sensitive.

Arrivano presto al killer, ma…

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 LA SCUOLA CATTOLICA (It.

2021) con Giulio Pranno, Benedetta

Porcaroli 1975. In un quartiere residenziale

di Roma sorge una scuola

cattolica maschile dove vengono

educati i ragazzi della migliore

borghesia. Ma una notte, un

omicidio sconvolge gli equilibri.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 JUMANJI (Usa ‘95) di J. Johnston

con Robin Williams

Due ragazzini scovano uno

strano gioco chiamato Jumanji,

che li mette in comunicazione

con un mondo

fantastico. Lì si trova Alan, che

è rimasto intrappolato nel

gioco per ben 26 anni.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 NEMESI (Usa ‘16) di W. Hill

con Sigourney Weaver

Rachel, chirurgo plastico, è

rinchiusa in un ospedale psichiatrico.

A un medico racconta

la terribile vendetta da lei

inflitta all’assassino di suo

fratello: lo ha operato cambiandogli

sesso.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 L’AVVOCATO DEL DIAVOLO

(Usa 1997) di T. Hackford con Al

Pacino, Keanu Reeves

Kevin Lomax, un giovane e

rampante avvocato, scopre

che il segreto del suo successo

sta negli oscuri poteri di un

legale di New York che manovra

la sua carriera.

Stasera su Sky Uno alle 21.15 QUATTRO MATRIMONI IN ITALIA

Costantino della Gherardesca

mette alla prova 4 spose determinate

a sbaragliare le rivali per

aggiudicarsi la crociera in palio.

Ma scopriranno chi è la vincitrice

solo a fine puntata con l’arrivo

del suo sposo in limousine.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 SHERLOCK (1ª st.) «Uno studio

in rosa» con Benedict Cumberbatch,

Martin Freeman

Il dottor Watson, di ritorno

dall’Afghanistan, incontra il

brillante Sherlock Holmes e

va a vivere con lui al 221B di

Baker Street. Insieme indagano

su alcuni strani suicidi.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 CHICAGO MED (8ª st., ep. 2)

«The Wrecking Ball and The

Butterfly» con S. Weber, B. Tee

Dopo l’incendio dell’appartamento

di Halstead, Marcel,

Choi e Archer cercano di salvare

i sopravvissuti. Charles e

il nuovo collega Cuevas aiutano

un paziente paranoico.

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 DELITTI AI TROPICI (1ª st., ep.

7) «Bambola assassina» con

Béatrice de la Boulaye

La direttrice di un hotel viene

pugnalata a morte e il corpo

ritrovato da alcuni escursionisti

nella foresta. Mélissa e Gaëlle

vengono chiamate sulla scena

del crimine. Segue ep. 8.

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 IL SEQUESTRO DOZIER -UN’OPERAZIONE PERFETTA

Il 28 gennaio 1982, la polizia

irrompe nell’appartamento

dove è tenuto prigioniero il

generale James Lee Dozier

senza sparare un colpo. I brigatisti

vengono arrestati. Ma

persistono ombre sulla vicenda.

Programmi Tv su Rai 1

14.05 OGGI È UN ALTRO GIORNO

16.05 IL PARADISO DELLE SIGNORE

16.55 TG1 TELEGIORNALE

17.05 LA VITA IN DIRETTA

18.10 L’EREDITÀ

19.20 TG1 TELEGIORNALE

20.00 MONDIALI DI CALCIO: FRANCIA-AUSTRALIA

22.00 MONDIALI DI CALCIO

22.15 IL CIRCOLO DEI MONDIALI

23.30 BOBOTV

23.35 PORTA A PORTA

1.20 RaiNews24

Programmi Tv su Rai 2

13.00 TG2 GIORNO/13.30 COSTUME E SOCIETÀ

13.45 MONDIALI DI CALCIO

14.00 MONDIALI DI CALCIO: DANIMARCA-TUNISIA

16.05 TG PARLAMENTO/16.15 TG2 L.I.S./16.20 TG2

16.40 MONDIALI DI CALCIO Prepartita

17.00 MONDIALI DI CALCIO: MESSICO-POLONIA

19.00 HAWAII FIVE-0

19.40 F.B.I.

20.30TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST

21.20 IL COLLEGIO

23.30 BELVE Talk

0.30 Generazione Z

Programmi Tv su Rai Tre

14.00 TG REGIONE/14.20 TG3 TELEGIORNALE

14.50 LEONARDO/15.05 PIAZZA AFFARI

15.15 TG3 L.I.S./15.20 RAI PARLAMENTO

15.25 ALLA SCOPERTA DEL RAMO D’ORO C

16.10 ASPETTANDO GEO

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.15 VIA DEI MATTI NUMERO ZERO

20.40 IL CAVALLO E LA TORRE

20.50 UN POSTO AL SOLE

21.25 #CARTABIANCA

23.55 TG3 LINEA NOTTE/1.05 TG MAGAZINE

Programmi Tv su Rete 4

13.00 LA SIGNORA DEL WEST

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 TG4 DIARIO DEL GIORNO

16.40 LA MERAVIGLIOSA ANGELICA

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA

21.20 FUORI DAL CORO

0.55 90 MINUTI PER SALVARLA

Programmi Tv su Canale 5

13.40 BEAUTIFUL

14.10 TERRA AMARA

14.45 UOMINI E DONNE Talk show

16.10 AMICI

16.40 GRANDE FRATELLO VIP

16.50 UN ALTRO DOMANI

17.25 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21.20 CON L’AIUTO DEL CIELO

23.30 X-STYLE Moda e Lifestyle

Programmi Tv su Italia 1

13.00 GRANDE FRATELLO VIP

13.20 SPORT MEDIASET

14.05 I SIMPSON

15.35 NCIS: LOS ANGELES

17.25 THE MENTALIST

18.20 TIPI DA CROCIERA

18.30 STUDIO APERTO/STUDIO APERTO MAG

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.25 NCIS

21.20 LE IENE

1.05 I GRIFFIN