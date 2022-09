Programmi Tv Stasera martedì 27 Settembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Imma Tataranni 2 «Il peso dell’anima» Sul cellulare di Pietro arrivano delle foto di Imma (Vanessa Scalera, 45) e Calogiuri. In una in particolare il giovane carabiniere ha le labbra molto vicine a quelle della pm. In realtà i due sono insieme per incontrare un collaboratore di giustizia disposto a incastrare Saverio Romaniello.

Stasera su Ra2 alle 21.20 Bad Boys for Life Il detective della polizia di Miami Mike Lowrey (Will Smith, 54) si ritrova nel mirino di una sanguinaria assassina che proprio lui aveva spedito in carcere. La donna, evasa di prigione, vuole vendetta, e a Lowrey non resta che chiedere aiuto al suo storico partner Marcus Burnett (Martin Lawrence, 57).

Stasera su Rai Tre alle 21.25 #cartabianca Questa settimana l’argomento d’obbligo per tutti i talk show di approfondimento è il risultato delle elezioni politiche di domenica, con la relativa analisi degli scenari che si vanno materializzando. Anche nello studio del programma di Bianca Berlinguer (62) se ne parla con politici e giornalisti.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Fuori dal coro Oltre a commentare, al pari di tutti i suoi colleghi, i risultati delle elezioni, registrando i commenti a caldo delle parti in causa, Mario Giordano (56) non rinuncia alla sua battaglia personale in difesa dei cittadini: chiunque sia chiamato a governare, dovrà farsi carico di misure a tutela di chi è in difficoltà.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Tolo Tolo Checco (Checco Zalone, 45) si ritrova sommerso dai debiti dopo aver aperto un ristorante di sushi in un paese della Puglia. Quando il locale fallisce, il giovane fugge in Africa, dove trova lavoro come cameriere in un villaggio turistico. Lo scoppio di una guerra civile gli farà scoprire la dura vita del migrante…

Stasera su Italia 1 alle 20.30 Portogallo-Spagna Riflettori puntati sullo Stadio comunale di Braga, in Portogallo, dove si gioca una delle sfide più spettacolari del turno di Nations League in corso di svolgimento. I padroni di casa, allenati da Fernando Santos, puntano sull’estro del goleador Cristiano Ronaldo (37) per avere la meglio sulle «Furie rosse».

Stasera su la 7 alle 21.15 DI MARTEDÌ I risultati delle elezioni sono i protagonisti assoluti della puntata odierna del programma di Giovanni Floris. Prima si ride con la copertina di Luca e Paolo, poi si analizza il voto con interviste, sondaggi e il parere degli ospiti.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 PECHINO EXPRESS – LA ROTTA DEI SULTANI La 4ª tappa del reality porta i concorrenti a Istanbul. La coppia che si aggiudica la prova immunità passa la notte in un albergo di lusso e fa una crociera sul Bosforo. Conduce Costantino della Gherardesca.

Stasera su Nove alle 21.25 AIR FORCE ONE (Usa 1997) di Wolfgang Petersen con Harrison Ford, Gary Oldman Per ottenere il rilascio di un dittatore dell’Est europeo, un commando di terroristi rapisce il presidente americano, mentre si trova in volo sul suo aeroplano, l’Air Force One.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 WORLD WAR Z (Usa 2012) di Marc Forster con Brad Pitt, Daniella Kertesz Un’infenzione improvvisa rende gli uomini simili a zombie. Gerry Lane, ex funzionario delle Nazioni Unite, torna in servizio per salvare la sua famiglia e isolare il virus.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 12 SOLDIERS (Usa 2018) con Chris Hemsworth In seguito agli attentati dell’11 settembre, l’America invia 12 soldati in Afghanistan, guidati dal Capitano Nelson. Sarà la prima risposta all’attacco terroristico che sconvolse il mondo intero…

Stasera su Iris alle 21.00 HONDO (Usa 1966) di Lee H. Katzin con Ralph Taeger Hondo, guida di frontiera, ha sposato la figlia del capo Apache Vittorio. Quando il governo lo incarica di mediare tra la tribù e i soldati di Fort Lowell, lui parte per incontrare gli Apache. Ma durante il viaggio…

Stasera su Rai Movie alle 21.10 PANDORUM – L’UNIVERSO PARALLELO (Usa/Ger. ‘09) di C. Alvart con Dennis Quaid Gli astronauti Payton e Bower si risvegliano a bordo di una navicella che sembra abbandonata. Non ricordano nulla, né chi sono né quale possa essere la loro missione.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 DRAGONHEART (Usa 1996) con Dennis Quaid Inghilterra: intorno all’anno 1000 i dragoni stanno scomparendo. Bowen, cavaliere specializzato nella caccia ai mostri, si allea con l’ultimo esemplare per combattere un tiranno e…

Stasera su La 5 alle 21.10 GRANDE FRATELLO VIP Rivediamo la puntata trasmessa ieri sera su Canale 5. Alfonso Signorini è per la quarta volta al timone del reality in versione vip. Al suo fianco come opinioniste la confermata Sonia Bruganelli e la new entry Orietta Berti.

Stasera su Cine 34 alle 21.15 LUI È PEGGIO DI ME (It. ‘84) di E. Oldoini con Renato Pozzetto, Adriano Celentano Gli amici Luciano e Leonardo, scapoli impenitenti, sono i proprietari di un’azienda che affitta auto d’epoca. Quando uno di loro decide di sposarsi cominciano i problemi.