Programmi Tv Stasera martedì 29 novembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 20. 00 Galles-Inghilterra Occhi puntati sul campo di gioco dell’Ahmad bin Ali Stadium, ad Al Rayyan, dove oggi si disputa un derby britannico che promette scintille. Ad animarlo saranno i gallesi guidati da Robert Page e i favoriti inglesi, vicecampioni d’Europa, che presentano come commissario tecnico Gareth Southgate.

Stasera su Rai due alle 21.20 Il collegio Ultimo appuntamento con gli studenti del Convitto Nazionale Regina Margherita, pronti a riavere i loro amati cellulari dopo gli esami. Tra i momenti da ricordare, l’autoespulsione di Damiano Severoni, che ha lasciato la scuola senza dare al preside Paolo Bosisio (73) la soddisfazione di cacciarlo.

Stasera su Rai Tre alle 21.20 #cartabianca Al momento di scegliere gli argomenti da mettere nella scaletta del programma, in questo periodo più che mai Bianca Berlinguer (62) ha solo l’imbarazzo della scelta: dalle polemiche della politica italiana a quelle legate alla nuova candidatura di Trump, fino al dramma sempre attuale dei migranti.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Fuori dal coro Come già annunciato nelle scorse settimane, quella di stasera è l’ultima puntata dell’anno per l’approfondimento ideato e condotto da Mario Giordano (56), che tornerà in onda all’inizio del 2023. Anche in questa occasione al centro del dibattito ci sono i temi politici ed economici di cui tutti parlano.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Con l’aiuto del cielo Seconda puntata Una professoressa universitaria viene trovata morta nell’Aula magna della facoltà di Maryam. Elli scopre che la vittima aveva avuto una relazione con un suo ex assistente, David, che diventa un sospettato. Con l’aiuto di Clément (Mathieu Spinosi, 32), Elli scopre che l’uomo è innocente.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Le Iene Ancora una serata in compagnia del programma che Davide Parenti firma dal 1997. In studio ritroviamo Belen Rodriguez (38) e Teo Mammucari con i comici Max Angioni e Eleazaro Rossi, oltre a un ospite a sorpresa. Il programma sta ottenendo buoni ascolti con uno share che sfiora il 10%.

Stasera su La 7 alle 21.15 DI MARTEDÌ Per raccontare le tribolazioni degli italiani in questa delicata fase sociale, Giovanni Floris si affida ai sondaggi a cura di Nando Pagnoncelli, che illustrano lo stato d’animo dell’opinione pubblica, e alla discussione con gli ospiti.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 CHI VUOLE SPOSARE MIA MAMMA O MIO PAPÀ? Anche stasera mamme e papà single sono pronti a rimettersi in gioco e a cercare una seconda chance in amore. I concorrenti partecipano accompagnati dai loro figli maggiorenni. Conduce Caterina Balivo.

Stasera su Nove alle 21.25 CORPI DA REATO (Usa 2013) di Paul Feig con Sandra Bullock, Melissa McCarthy La metodica agente dell’Fbi Sarah Washburn collabora con Shannon Mullins, poliziotta senza mezze misure di Boston. Insieme dovranno catturare uno spietato narcotrafficante…

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 THE WAR – IL PIANETA DELLE SCIMMIE (Usa ‘17) di Matt Reeves con Andy Serkis Per vendicare le perdite subite tra i suoi simili, Cesare dichiara guerra alla razza umana. Di fronte a lui si dispiegano gli squadroni corazzati dello spietato colonnello McCullough.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 JUMANJI: THE NEXT LEVEL (Usa 2019) di Jake Kasdan con Dwayne Johnson Spencer torna nel mondo di Jumanji: Martha, Fridge e Bethany rientrano nel gioco per riportarlo a casa. Ma scoprono che esistono più pericoli di quanti ne ricordassero…

Stasera su Iris alle 21.00 UN DOLLARO D’ONORE (Usa ‘59) di Howard Hawks con John Wayne, Dean Martin LMMMMM Lo sceriffo Chance non si piega alle prepotenze di una banda di allevatori. Ma può contare solo su pochi alleati: il vicesceriffo dedito all’alcol, un giovane pistolero e un’avventuriera.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 IERI, OGGI, DOMANI (It. 63) con Sophia Loren, Marcello Mastroianni Tre episodi: Adelina evita il carcere grazie a continue gravidanze; la ricca Anna tradisce il marito con un poveraccio; la prostituta Mara fa innamorare un seminarista.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 LA FIGLIA DELLA SCIAMANA 2 – IL DONO DEL SERPENTE (Dan./Rep. Ceca ‘19) con Rebecca Emilie Sattrup LMM Drakan rapisce e imprigiona Davin e Nico. Così Dina deve intraprendere un pericoloso viaggio per liberarli: l’aiuterà un misterioso sconosciuto.

Stasera su La 5 alle 21.10 GRANDE FRATELLO VIP Non solo litigi e positivi al Covid nel reality condotto da Alfonso Signorini: sono anche nate due coppie. Si tratta di Antonino Spinalbese con l’influencer Oriana Marzoli e dell’ex schermidrice e modella Antonella Fiordelisi con Edoardo Donnamaria.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 IL PESCE INNAMORATO (Italia 1999) di e con Leonardo Pieraccioni, Yamila Diaz LMM Arturo, scrittore di libri per l’infanzia, conosce per caso la bella Matilde durante un breve soggiorno per promuovere il suo libro. E fra i due sarà amore a prima vista.

Stasera su Rai 5 alle 21,15 LO SCANDALO KENNEDY (Usa 2017) con Jason Clarke LMMM A causa di un incidente d’auto, il senatore Ted Kennedy provoca la morte di una volontaria della sua campagna elettorale: il fatto viene messo a tacere per non ostacolare la sua ascesa.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 STUDIO BATTAGLIA con Barbora Bobulova, Giorgio Marchesi Anna e Massimo lavorano sul caso di una donna che vuole procedere all’impianto degli embrioni congelati dell’ex marito. Poi le sorelle Battaglia scoprono che il padre è stato costretto a separarsi da loro.

Stasera su Real Time alle 21.20 PRIMO APPUNTAMENTO Tra i single che sperano di trovare l’anima gemella stasera con l’aiuto di Flavio Montrucchio ci sono Valentina, giovane veterinaria, e Domenica che, dopo una serie di delusioni d’amore, ha paura di rimettersi in gioco.

Stasera su Giallo alle 21.10 TANDEM (6ª st., ep. 7) «L’arche de Noé» con S. Blancafort La direttrice dello zoo viene trovata morta nel recinto dei ghepardi. Ma non è stato l’animale, che pure si trovava lì dove non doveva essere, a uccidere la donna… Segue ep. 8 «Frères de sang».

Stasera su Top Crime alle 21.10 LAW & ORDER: UNITÀ SPECIALE (23ª st., ep. 20) «Credevi nei miracoli?» con M. Hargitay Quando la scuola denuncia la scomparsa di una studente, il team deve rintracciare un amico di famiglia per ottenere risposte. Olivia riceve una sorpresa per la festa della mamma.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 SPIDER-MAN: HOMECOMING (Usa 2017) di Jon Watts con Tom Holland Otto anni dopo l’esperienza con gli Avengers, Peter è tornato a casa, dove vive con la zia May. Ma quando l’Avvoltoio riprende a colpire, Spider- Man rientra in azione.

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 THE LOBSTER (Grecia ‘15) di Yorgos Lanthimos con Colin Farrell, Rachel Weisz In un futuro prossimo, i Single vengono arrestati e trasferiti in un Hotel, costretti a trovarsi un partner. Se falliscono vengono trasformati in animali: David farà di tutto per fuggire…

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 CATERINA VA IN CITTÀ (Italia 2003) di Paolo Virzì con Alice Teghil, Margherita Buy La tredicenne Caterina si trasferisce a Roma con la famiglia. Il padre la costringe a frequentare le compagne più ricche nella speranza che le amicizie possano giovare anche a lui. Ma…

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 BASTARDI DI GUERRA (Usa ‘15) con Dolph Lundgren Il capitano Jack Wosick guida alcuni uomini che devono infiltrarsi tra i nazisti per carpire i segreti di una super arma. Avrà l’aiuto del tedesco Hans, arruolato nella Legione francese, e di Aj, un veterano.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 SONGBIRD (Usa 2020) di Adam Mason con K.J. Apa 2024, Los Angeles. A 4 anni dall’inizio della pandemia da Covid-19, il virus continua a mutare e i contagiati vengono rinchiusi. Nico, un’immune, deve correre contro il tempo per salvare la sua fidanzata, Sara.

Stasera su Sky uno alle 21.15 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI Rivediamo la puntata in cui Alessandro Borghese è a Milano in cerac del miglior ristorante di pesce della città. In sfida ci sono El Pecà, Ristorante Da Giulia, T4 Bistrot Exprerience, Shannara 2.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 SHERLOCK – IL BANCHIERE CIECO (G.B. ‘10) con Benedict Cumberbatch, Una Stubbs Sherlock e Watson indagano su una strana irruzione in una banca della City londinese e sulla morte di un impiegato. Nell’ufficio di quest’ultimo Sherlock trova un messaggio in codice.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 CHICAGO MED (8ª st., ep. 3) «Winning the Battle, But Still Losing the War» con Brian Tee Charles e Cuevas discutono sul trattamento di un paziente paranoico. Choi cura una donna in gravidanza. Marcel e Taylor aiutano un uomo che ha bisogno di un delicato intervento.

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 DELITTI AI TROPICI (2ª st., ep. 1) «Un nuovo inizio» con Sonia Rolland, Julien Béramis Gaëlle torna dopo essere stata in mare per cinque mesi. Insieme a Melissa, indaga sulla morte di una donna, il cui corpo viene ritrovato nella piscina di un albergo. Segue ep. 2.

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 #ILPIACERESECONDOLEI (Svizz./Ger. ‘18) di B. Miller 5 donne, di diversa origine, raccontano le loro battaglie per avere una relazione paritaria nel XXI secolo: una scrittrice in esilio, una psicoterapeuta somala, un’artista giapponese, una ex suora e un’attivista.