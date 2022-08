Programmi Tv Stasera mercoledì 3 agosto 2022: Film live e guida tv da non perdere

Su Rai 1 alle 21.25 SuperQuark Anche oggi il programma di Piero Angela (93) si apre con il documentario della Bbc dedicato alla seduzione. Lo scenario è quello dell’acqua dolce, che occupa solo una piccola parte della superficie della Terra ma è un luogo vitale per milioni di creature che si riuniscono per trovare un compagno.

Su Rai 2 alle 21.20 Delitti in paradiso «Le apparenze ingannano» Il cadavere di Gabriel Taylor viene trovato vicino a una cabina telefonica. Parker (Ralf Little, 42) scopre che la figlia della vittima era stata rapita; Taylor era arrivato alla cabina seguendo le istruzioni dei sequestratori. Florence dice a Neville di considerarlo solo un amico.

Su Rai Tre alle 21.20 Le regine del campo La squadra di calcio di un paesino francese viene squalificata per un insulto a un arbitro. L’unica soluzione per non perdere lo sponsor è quella di creare una squadra femminile. Grazie all’allenatore Marco (Kad Merad, 58) e ragazze si preparano a scendere in campo nonostante lo scetticismo generale.

Su Rete 4 alle 21.20 Controcorrente La campagna elettorale riserva ogni giorno colpi di scena, polemiche, scontri verbali spesso roventi: dopo un’estate così, non è difficile immaginare un autunno altrettanto problematico e preoccupante. Se ne parla diffusamente nello studio di Veronica Gentili (40), che come sempre coinvolge numerosi ospiti.

Su Canale 5 alle 21.20 La strada del silenzio Episodio 10 Michalis riesce a evitare l’arresto e torna al nascondiglio dal complice del rapimento. I due decidono di mettere fine alla vicenda e contattano la polizia chiedendo una scadenza per la consegna del riscatto. Thalea (Penelope Tsilika, 35) viene a sapere che Michalis è uno dei rapitori. A seguire, 3 episodi.

Su Italia 1 alle 21.20 Chicago Fire «Chi dovrò temere?» Severide e Seager indagano sul piromane che ha aggredito Padre Anthony. Alla caserma 51 arriva Pelham, il tenente sostituto, e si scontra subito con Gallo. Lui non accetta che qualcuno prenda il posto di Casey (Jesse Spencer, 43). A seguire, «Cos’è successo al Whiskey Point?» e «Winterfest».

Programmi Tv su Rai 1

6.00 RAINEWS24 Telegiornale

6.30 TG1 MATTINA

9.05 UNOMATTINA ESTATE

10.20 LINEA VERDE ESTATE DA SUD A NORD

11.30 CAMPER

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.00 DON MATTEO 9

16.00 SEI SORELLE

17.00 TG1 TELEGIORNALE/17.10 TG1 ECONOMIA

17.20 ESTATE IN DIRETTA

18.45 REAZIONE A CATENA

20.00 TG1 TELEGIORNALE

20.35 TECHETECHETE’

21.25 SUPERQUARK

23.45 SUPERQUARK NATURA

0.55 RaiNews24 Telegiornale 1.30

Programmi Tvs u Rai 2

6.10 LA GRANDE VALLATA

7.00 SEA PATROL

7.45 HEARTLAND

8.30 TG2 TELEGIORNALE

8.45 RADIO2 HAPPY FAMILY

10.10 TG2 – DOSSIER

11.00 TG SPORT GIORNO

11.10 DREAM HOTEL: BALI T

13.00 TG2/13.30 TG2 ESTATE CON COSTUME

13.50 TG2 MEDICINA 33 Salute e benessere

14.00 SQUADRA SPECIALE COBRA 11

15.40 CASTLE

18.00 TG PARLAMENTO/18.10 TG2 L.I.S.

18.15 TG2 TELEGIORNALE/TG SPORT SERA

19.00 HAWAII FIVE-O

19.40 BLUE BLOODS

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG POST

21.20 DELITTI IN PARADISO

22.30 PROFESSOR T

23.20 NUDES

0.35 CRAZY EX-GIRLFRIEND

Programmi Tv su Rai Tre

6.00 RAINEWS24

8.00 AGORÀ ESTATE

10.00 ELISIR – A GENTILE RICHIESTA

11.10 DOC MARTIN

12.00 TG3 TELEGIORNALE

12.15 QUANTE STORIE

13.15 PASSATO E PRESENTE

14.00 TG REGIONE/14.20 TG3 TELEGIORNALE

14.50 PIAZZA AFFARI/15.05 TG3 L.I.S.

15.10 OSSI DI SEPPIA

15.35 PLAYBOOKS

16.00 ITALIA VIAGGIO NELLA BELLEZZA

16.50 OVERLAND 15 Viaggi

17.55 GEO MAGAZINE

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.20 VIAGGIO IN ITALIA

20.45 UN POSTO AL SOLE

21.20 REGINE DEL CAMPO

23.05 TG3 LINEA NOTTE

23.40 QUASI NEMICI

Programmi Tv su Rete 4

6.00 FINALMENTE SOLI

6.35 TG4 L’ULTIMA ORA MATTINA

6.45 CONTROCORRENTE

7.35 KOJAK

8.35 AGENZIA ROCKFORD

9.40 RIZZOLI & ISLES

10.40 RIS 3 – DELITTI IMPERFETTI «

11.55 TG4 TELEGIORNALE

12.20 IL SEGRETO

13.00 HAMBURG DISTRETTO 21

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 TG4 DIARIO DEL GIORNO

16.45 I TEMERARI

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 CONTROCORRENTE

21.20 CONTROCORRENTE PRIMA SERATA

0.35 L’UOMO DELLE STELLE

Programmi Tv su Canale 5

6.00 TG5 PRIMA PAGINA TELEGIORNALE

8.00 TG5 MATTINA TELEGIORNALE

8.45 MORNING NEWS

11.00 FORUM

13.00 TG5 TELEGIORNALE

13.40 BEAUTIFUL

14.35 TERRA AMARA

15.35 UN ALTRO DOMANI

16.35 TATA GIRAMONDO – MISSIONE CANADA

18.45 AVANTI UN ALTRO!

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 PAPERISSIMA SPRINT

21.20 LA STRADA DEL SILENZIO

Programmi Tv su Italia 1

6.45 FRIENDS

7.40 SORRIDI PICCOLA ANNA

8.10 UN OCEANO DI AVVENTURE

8.40 È QUASI MAGIA JOHNNY

9.35 DR. HOUSE

11.25 CSI: NY

12.25 STUDIO APERTO

13.05 SPORT MEDIASET

13.50 I SIMPSON

15.20 I GRIFFIN

15.45 LETHAL WEAPON

16.40 NCIS: LOS ANGELES

18.30 STUDIO APERTO

19.00 STUDIO APERTO MAG

19.30 CSI: MIAMI

20.25 NCIS: NEW ORLEANS

21.20 CHICAGO FIRE

24.00 IL RISOLUTORE

Programmi Tv su La 7

7.00 OMNIBUS NEWS

7.30 TG LA7 TELEGIORNALE

8.00 OMNIBUS DIBATTITO

9.40 COFFEE BREAK

11.00 L’ARIA CHE TIRA – ESTATE

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.00 EDEN – UN PIANETA DA SALVARE

17.15 HUNTING HITLER

18.15 PADRE BROWN

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 IN ONDA

21.15 ATLANTIDE ALBUMS

0.35 TG LA7 TELEGIORNALE

0.45 IN ONDA

1.25 L’ARIA CHE TIRA – ESTATE

Programmi Tv su TV 8

9.45 UN’OASI DI PARADISO

11.15 TG24 TELEGIORNALE

11.30 4 RISTORANTI

12.45 BRUNO BARBIERI – 4 HOTEL

14.00 GIOVANI, RICCHI E PERICOLOSI

15.45 LA LINGUA DELL’AMORE

17.30 AMORE A QUATTRO MANI

19.15 4 RISTORANTI

20.15 BRUNO BARBIERI – 4 HOTEL

21.30 X FACTOR – IL MEGLIO DELLE AUDIZIONI

23.45 QUATTRO MATRIMONI IN ITALIA

Programmi Tvs u Nove

6.00 FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI

6.50 ALTA INFEDELTÀ

9.30 WEB OF LIES – QUANDO INTERNET UCCIDE

13.20 SUMMER CRIME – AMORE E ALTRI DELITTI

15.20 DELITTO (IM)PERFETTO

17.15 911: OMICIDIO AL TELEFONO

19.15 CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ?

20.20 DEAL WITH IT – STAI AL GIOCO

21.25 LARA CROFT – TOMB RAIDER

23.35 IL MONDO DEI REPLICANTI

Programmi Tv su Mediaset 20

6.10 SHOW REEL SERIE

6.35 THE FLASH

7.15 COVERT AFFAIRS

8.50 CHUCK

9.40 IZOMBIE

10.35 THE BIG BANG THEORY

11.30 DC’S LEGENDS OF TOMORROW

13.15 CHICAGO MED

14.00 THE 100

15.40 CHUCK

16.30 IZOMBIE

17.30 DC’S LEGENDS OF TOMORROW

19.20 CHICAGO MED

20.15 THE BIG BANG THEORY

21.05 SOLO PER VENDETTA

23.20 SMOKIN’ ACES

Programmi Tv su Rai 4

6.10 REVENGE

6.50 COLD CASE

8.20 HUDSON & REX

9.50 SENZA TRACCIA

11.20 CRIMINAL MINDS

12.50 COLD CASE

14.20 L’UOMO CHE UCCISE HITLER E POI IL BIGFOOT

16.00 SCORPION

16.40 REVENGE

18.10 JUST FOR LAUGHS

18.25 HUDSON & REX

19.55 CRIMINAL MINDS

21.20 LA STIRPE DEL MALE

22.50 THE NEST

Programmi Tv su La 7 D

6.00 TG LA7

6.10 LA7 DOC

7.00 THE GOOD WIFE

9.40 I MENÙ DI BENEDETTA

12.45 LA CUCINA DI SONIA a

13.45 GREY’S ANATOMY

15.35 THE GOOD WIFE

18.15 TG LA7D

18.20 GHOST WHISPERER

20.10 LA CUCINA DI SONIA

21.20 PAGE EIGHT

23.20 COLLATERAL

Programmi Tv su Cielo

7.00 CASE IN RENDITA

8.00 LA SECONDA CASA NON SI SCORDA MAI

10.15 LOVE IT OR LIST IT – PRENDERE O LASCIARE UK

11.15 PILLOLA TG

11.30 LOVE IT OR LIST IT – PRENDERE O LASCIARE UK

13.30 MASTERCHEF ITALIA

16.15 FRATELLI IN AFFARI: UNA CASA È PER SEMPRE

17.15 TINY HOUSE NATION

18.15 LOVE IT OR LIST IT – PRENDERE O LASCIARE TORONTO

19.15 AFFARI AL BUIO

20.15 AFFARI DI FAMIGLIA

21.15 SWAMP SHARK

23.15 PECCATO VENIALE

Programmi Tv su Tv 2000

7.00 SANTA MESSA

9.15 UDIENZA GENERALE

10.15 DI BUON MATTINO Attualità

11.00 QUEL CHE PASSA IL CONVENTO

11.55 ANGELUS

12.20 L’ORA SOLARE

13.20 IL SEGRETO DI JOLANDA

15.00 LA CORONCINA…

15.15 SIAMO NOI

16.00 IL SEGRETO DI JOLANDA

17.30 IL DIARIO PAPA FRANCESCO

18.00 ROSARIO/18.30 TG 2000

19.35 IN CAMMINO

20.00 ROSARIO/20.30 TG 2000

20.50 ITALIA IN PREGHIERA – RECITA DEL ROSARIO

21.40 QUESTA È VITA

23.45 LA COMPIETA/ROSARIO

Programmi Tv su Mediaset Extra

6.05 FINCHÉ C’È DITTA C’È SPERANZA

6.10 CARABINIERI 5

9.15 CASA VIANELLO

10.30 ANNA E I CINQUE LA NUOVA SERIE

12.30 I CESARONI 3

14.30 AVANTI UN ALTRO!

15.35 MAURIZIO COSTANZO SHOW – LA STORIA

16.40 LA SAI L’ULTIMA? SNACK

17.00 ZELIG CIRCUS

19.00 SQUADRA ANTIMAFIA 4 – PALERMO OGGI

21.15 BATTITI LIVE

0.30 MAURIZIO COSTANZO SHOW – LA STORIA Talk

Programmi Tv su Focus

11.00 MAYDAY: AIR DISASTER

12.00 STRANEZZE DI QUESTO MONDO

12.55 WATERWORLD AFRICA

14.00 LE ULTIME GIRAFFE

15.00 I GRANDI MITI DELL’UMANITÀ – MISTERI E RIVELAZIONI

16.00 I SEGRETI DI POMPEI Doc.

17.00 MAYDAY: AIR DISASTER

18.00 GIGA STRUTTURE Doc.

19.00 TESORI NASCOSTI

20.15 STRANEZZE DI QUESTE MONDO

21.15 BIG CAT COUNTRY Doc.

23.15 MAYDAY: AIR DISASTER

2.00 GIGA STRUTTURE Doc.

Programmi Tv su Iris

8.25 GLI EROI DEL WEST

10.20 LA LEGGE DEL SIGNORE

13.00 UN CORPO DA REATO

14.55 PISTOLE ROVENTI

16.45 LA TEMPESTA PERFETTA

19.15 CHIPS

20.05 WALKER TEXAS RANGER

21.00 CUORI IN ATLANTIDE

23.15 MISSION