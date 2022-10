Programmi Tv Stasera sabato 29 ottobre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 20.35 Ballando con le stelle Tra i vip che si sono distinti all’inizio di questa edizione ci sono Gabriel Garko (con Giada

Lini) e Luisella Costamagna (con Pasquale La

Rocca). Nella giuria, che vota sotto lo sguardo

di Milly Carlucci (68), ritroviamo Carolyn

Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto,

Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Blue Bloods «Un’unica chance» Quando viene ritrovata

una pistola in un fiume, Anthony teme di

aver fatto condannare una donna innocente

e, per rimediare, va contro gli ordini di

Erin. Danny (Donnie Wahlberg, 53) e Baez

aiutano un uomo a trovare la sorella scomparsa.

A seguire, «Fatti furbo o sei morto».

Stasera su Rai Tre alle 21.45 Sapiens, un solo pianeta Mario Tozzi (62) apre la puntata raccontando la storia di Teotihuacan, la più grande

città del Mesoamerica, e della sua «Piramide

del sole». Si continua poi a con le grandi

civiltà del passato: dai Maya agli Etruschi,

dagli Anasazi (nativi del Nord America vissuti

nel 7°secolo) ai Micenei.

Stasera su Rete 4 alle 21.25 La battaglia di Hacksaw Ridge La storia vera del medico americano Desmond Doss (Andrew Garfield, 39), obiettore

di coscienza che nel 1945, durante la battaglia

di Okinawa, salvò 75 uomini senza mai

imbracciare un’arma. Alla fine della guerra,

Doss ricevette la medaglia d’onore dal presidente

degli Stati Uniti Harry Truman.

Stasera su Canale 5 alle 21.25 Tú sí que vales Grande successo per il talent condotto da Belen Rodriguez che, anche dopo la partenza

di «Ballando con le stelle», continua a

registrare ottimi ascolti con uno share vicino

al 26%. I talenti più bizzarri trovano il

loro spazio, come sempre, nella speciale

scuderia del «giudice» Gerry Scotti (66).

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Sing Il koala Buster Moon ha dedicato la sua vita

al teatro, accumulando però una serie di

debiti. Per far fronte ai problemi, organizza

un talent e sceglie una simpatica serie di

aspiranti artisti: un topo imbroglione, una

timida elefantina, una madre di 25 maialini,

un giovane gorilla, una porcospina punk-rock.

Stasera su La 7 alle 20.35 IN ONDA

Concita De Gregorio e David

Parenzo passano in rassegna

gli avvenimenti più significativi

della settimana. Con l’aiuto

degli ospiti e di servizi

esclusivi, si parla tra l’altro del

nuovo esecutivo e delle tensioni

internazionali.

Stasera su Tv 8 alle 21.15 BRUNO BARBIERI – 4 HOTEL

Quarta tappa della quarta

stagione: Bruno Barbieri è a

Milano. In lizza ci sono LaFavia

b&b, Grand Hostels Coconut,

Ostelzzz e Un posto a Milano

in Cascina Cuccagna di via

Cuccagna. In palio 5 mila euro

da investire nell’attività.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 INTO THE SUN (Usa 2005) di

Mink con Steven Seagal LMM

L’agente speciale della Cia Travis

Hunter viene inviato in Giappone

per indagare sull’omicidio

del governatore di Tokyo. All’inizio,

il detective sospetta della

yakuza, la malavita locale,

ma la verità è un’altra.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 IL GIUSTIZIERE DELLA NOTTE

(Usa ‘18) di Eli Roth con Bruce

Willis, Elisabeth Shue

Paul Kersey è un chirurgo che

vive una vita tranquilla. Ma

quando la sua famiglia viene

aggredita, decide di far giustizia

a modo suo e si trasforma

in uno spietato vendicatore.

Stasera su Iris alle 21.00 SOLO PER VENDETTA (Usa

‘11) di Roger Donaldson con Nicolas

Cage, January Jones

Will, tranquillo insegnante, vede

il suo mondo crollare quando

la moglie viene violentata. Il

senso di impotenza lo porta ad

accettare la proposta di un uomo

che si offre di fare giustizia

Stasera su Rai Movie alle 21.10 IL GRANDE PASSO (It. ‘19) di

Antonio Padovan con Giuseppe

Battiston, Stefano Fresi

Dario e Mario, figli dello stesso

padre e di madre diversa,

sono molto diversi tra loro e

vivono lontani. Ma una follia

di Dario li induce a riunirsi,

cambiando la loro vita.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 IT: CAPITOLO DUE (Usa 2019)

di Andy Muschietti con James

McAvoy, Bill Skarsgård

Il malvagio Pennywise ritorna

a Derry dopo ventisette anni.

Il clown, infatti, vuole ancora

tormentare Bill e tutta la banda

dei Perdenti che da tempo

si è persa di vista.

Stasera su La 5 alle 21.45 QUARTO GRADO

Rivediamo la puntata trasmessa

ieri su Rete 4 e condotta da

Gianluigi Nuzzi. Si torna sul

caso di Denise Pipitone, scomparsa

a Mazara del Vallo nel

2004. Recentemente si è parlato

di una nuova pista che

porterebbe in Valtellina.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 LA SCORTA (It. ‘93) di Ricky

Tognazzi con Carlo Cecchi, Claudio

Amendola

Un sostituto Procuratore di

Varese viene trasferito a Palermo

per indagare sui legami fra

mafia, politica e forze dell’ordine.

Ma ben presto diventerà

un personaggio scomodo…

Stasera su Rai 5 alle 21.15 M, IL FIGLIO DEL SECOLO

Seconda parte dello spettacolo

tratto dal romanzo “M” di Antonio

Scurati, che narra l’ascesa

al potere di Benito Mussolini.

Nel cast, Massimo Popolizio,

nei panni di Benito “il teatrante”,

e Tommaso Ragno, in

quelli di Benito Mussolini.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 VINCENZO MALINCONICOAVVOCATO D’INSUCCESSO

con Massimiliano Gallo

Malinconico accompagna in

questura il suo vicino di casa,

Giustino, preoccupato per la

scomparsa della moglie ucraina.

Una ferita dell’uomo insospettisce

la polizia…

Stasera su Real Time alle 21.20 AMICHE AL LIMITE

Il nuovo reality che ha per

protagoniste quattro amiche

sovrappeso che lottano insieme

per dimagrire. Tra loro ci

sono Meghan, che si è operata

senza però alcun risultato,

e Vanessa che continua a

mangiare cibi non salutari.

Stasera su Giallo alle 21.10 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE (16ª st., ep. 7)

«Sete…di vendetta» con Jakob

Seeböck, Kristina Sprenger

Un editore viene soccorso dopo

una caduta durante un’arrampicata.

La polizia sospetta che

non si sia trattato di un incidente.

Segue «Tango mortale».

Stasera su Top Crime alle 21.10 POIROT (1ª st., ep. 1) «La maledizione

della tomba egizia»

con David Suchet

Un archeologo muore dopo

aver violato una tomba egizia.

La vedova incarica Poirot di indagare

mentre altri componenti

della spedizione perdono la

vita in circostanze misteriose.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITÀ (Italia 2019) di Daniele

Luchetti con Pif

Paolo è vittima di un incidente

stradale. L’uomo si rivede in

paradiso, dove gli viene concesso

di tornare sulla Terra per

breve tempo e sistemare le faccende

importanti in sospeso…

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 MARGHERITA – REGINA DEL NORD (Danimarca 2021) con

Trine Dyrholm

1402. Margarete I governa l’Unione

di Kalmar, un impero del

Nord che riunisce Danimarca,

Norvegia e Svezia, attraverso il

figlio adottivo, re Erik. Ma qualcuno

cospira alle sue spalle.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 RANGO (Usa 2011) di Gore

Verbinski

Il camaleonte Rango si ritrova

nella cittadina di Polvere, nel

deserto del Mojave, e inizia a

spacciarsi per grande pistolero.

Gli abitanti, vessati da

predatori e brutti ceffi, lo nominano

subito sceriffo.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 STATE OF PLAY (Usa 2009) di

Kevin Macdonald con Russell

Crowe, Ben Affleck

Cal McAffrey, affermato giornalista,

indaga sulla morte di

una donna. La vittima era

l’assistente e amante di

Stephen Collins, ambizioso

astro nascente della politica.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 UN BACIO PRIMA DI MORIRE

(G.B. ‘91) di James Dearden con

Sean Young, Matt Dillon

Jonathan Carliss, un giovane

rampante, prende di mira due

ricche sorelle gemelle. Ne uccide

una mentre seduce e

sposa l’altra, riuscendo anche

gradito al suocero.

Stasera su Sky Uno alle 21.15 X FACTOR «Live 1»

Dal Teatro Repower di Assago,

Francesca Michielin dà il via ai

Live Show, la vera e propria gara

in diretta. I concorrenti sono

divisi in quattro squadre da tre

artisti ciascuna, capitanate da

Ambra Angiolini, Dargen D’Amico,

Fedez e Rkomi.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 HOUSE OF THE DRAGON (1ª

st., ep. 9) «Il Concilio Verde»

con Olivia Cooke, Rhys Ifans

Il Concilio si spacca tra Verdi e

Neri: Alicent e Ser Otto, con Lord

Lyman Beesbury, stabiliscono

che la corona spetta ad Aegon

II. Intanto Rhaenyra e Daemon

riuniscono i loro fedeli.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 MR SELFRIDGE (2ª st., ep. 7)

con F. O’Connor, J. Piven

La polizia fa una violenta irruzione

nel negozio e nell’abitazione

dei Selfridge. Rose scopre

che Herry sta svolgendo un lavoro

per il Governo e cerca in

tutti i modi di prendere in mano

la situazione. Segue ep. 8.

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 LITTLE MURDERS BY AGATHA CHRISTIE (1ª st., ep. 9)

«Un cadavere sul cuscino» con

Marius Colucci, Antoine Duléry

Larosiere viene accusato di

aver strangolato una prostituta.

La situazione è grave e

Lampion farà di tutto per provare

la sua innocenza.

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 IL PILOTA INVISIBILE

di Phil Lott, Ari Mark

La vicenda di Gary Betzner, padre

di tre figli, veterano della

Marina e stimato pilota specializzato

nell’irrorazione di aree

agricole in Arkansas. Nel 1977

inscenò il suo suicidio per coprire

un contrabbando di droga

