Programmi Tv Stasera venerdì 24 giugno 2022: Film live prima e seconda serata

Programmi Tv su Rai 1
6.00 RAINEWS24
6.30 TC1 MATTINA
9.10 UNOMATTINA ESTATE
12.00 CAMPER
13.30 TG1 TELEGIORNALE
14.00 DON MATTEO 7
15.55 SEI SORELLE
17.00 TG1 TELEGI0RNALE/17.10 TG1ECONOMIA
17.20 ESTATE IN DIRETTA
18.45 REAZIONE A CATENA
20.00TG1 TELEGIORNALE
20.35 TECHETECHETE’
21.25 TOP DIECI
23.55 RICCHI DI FANTASIA
Programmi Tv su Rai 2
6.55 UN CICLONE IN CONVENTO
7.45 HEARTLAND
8.30 TG2 TELEGIORNALE
8.45 RADIO2 SOCIAL CLUB
10.10 TG2 ITALIA
11.20 CORTE DEI CONTI: GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
12.00 UN CICLONE IN CONVENTO
13.00 TG2?IORNO/13.3Q TG2 EAT PARADE
13.50 TG2 SÌ, VIAGGIARE
14.00 ITALIANI FANTASTICI E DOVE TROVARLI
14.55 SQUADRA SPECIALE COBRA
15.50 NUOTO: CAMPIONATI MONDIALI
20.00DRUSILLA E L’ALMANACCO DEL GIORNO DOPO
20.30 TG2 TELEGI0RNALE/21.00 TG2 POST
21.20 MEDITERRANEO
23.20 LA REGINA DEL PECCATO
Programmi Tv su Rai Tre
7.00 TGR BUONGIORNO ITALIA
7.30 TGR BUONGIORNO REGIONE
10.10 ELISIR – A GENTILERKHIESTA
11.10 DOC MARTIN
12.00 TG3 TELEGIORNALE/12.25 TG3 FUORI TG
12.45 QUANTE STORIE
13.15 PASSATO E PRESENTE
14.00 TG REGI0NE/14.20 TG3 TELEGIORNALE
14.50 TGR LEONARDO/15.O5 PIAZZA AFFARI
15.10 TG3 L.I.S./15.15 RAI PARLAMENTO
15.20 INVITO ALLA LETTURA
16.00 OVERLAND 20: VERSO L’AFRICA CHE CAMBIA
17.45 GEO MAGAZINE
19.00 TG3 TELEGI0RNALE/19.30 TG REGIONE
20.00 BLOB
20^45 GENERAZIONE BELLEZZA
20.25 UN POSTO AL SOLE
21.20 UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK
23.00 PERFETTI SCONOSCIUTI
0.05 TG3 LINEA NOTTE TELEGIORNALE
Programmi Tv su Rete 4
6.00 FINALMENTE SOLI
6.25 TG4 L’ULTIMA ORA MATTINA
6.45 CONTROCORRENTE
7.35 KOJAK
8.35 AGENZIA ROCKFORD
9.40 HAZZARD
10.40 DALLA PARTE DEGLI ANIMALI
11.55 TG4 TELEGIORNALE
12.20 IL SECRETO
13.00 LA SIGNORA IN GIALLO
14.00 LO SPORTELLO DI FORUM
15.30 SPECIALE TG4 • DIARIO DI GUERRA
16.45 IL TULIPANO NERO
19.00 TG4 TELEGIORNALE
19.50 TEMPESTA D’AMORE
20.30 CONTROCORRENTE
21.20 QUARTO GRADO – LE STORIE
0.30 TRAINING DAY
Programmi Tv su Canale 5
6.00 TG5 PRIMA PAGINA TELEGIORNALE
8.00 TG5 MATTINA TELEGIORNALE
8.45 MATTINO CINQUE NEWS
11.00 FORUM
13.00 TG5 TELEGIORNALE
13.40 BEAUTIFUL
14.10 UNA VITA
14.45 UN ALTRO DOMANI
15.50 L’ISOLA DEI FAMOSI
16.00 BRAVE AND BEAUTIFUL
16.30 ROSAMUNDE PILCHER: FIDARSI È BENE, INNAMORARSI È MEGLIO
18.45 AVANTI UN ALTRO!
20.00TG5 TELEGIORNALE
20.40 PAPERISSIMA SPRINT
21.20 NEW AMSTERDAM
23.50 STATION
Programmi Tv su Italia 1
6.45 BLACK-ISH
7.40 PIPPI CALZELUNGHE
8.35 È UN PO’ MAGIA PER TERRY E MAGGIE
9.05 GEÒRGIE
9.35 DR. HOUSE
11.25 CSI: NY
12.25 STUDIO APERTO
13.15 SPORT MEDIASET
13.50 I SIMPSON
15.15 I GRIFFIN
15.45 LETHAL WEAPON
16.40 NCIS: LOS ANGELES
18.30 STUDIO APERTO
19.00 STUDIO APERTO MAG
19.30 CSI: MIAMI
20.25 NCIS-UNITÀ ANTICRIMINE
21.20 INTERSTELLAR
0.55 AUTOMATA
Programmi Tv su La 7
7.00 OMNIBUS NEWS Attualità
7.30 TG LA7 TELEGIORNALE
8.00 OMNIBUS DIBATTITO
9.40 COFFEE BREAK
11.00 L’ARIA CHE TIRA – ESTATE
13.30 TG LA7 TELEGIORNALE
14.15 TAGADÀ- TUTTO QUANTO FA POLITICA
16.40 TAGA FOCUS
17.00 I SEGRETI DELLA CORONA
19.00 EDEN – MISSIONE PIANETA
20.00TG LA7 TELEGIORNALE
20.35 OTTO E MEZZO
21.15 PROPAGANDA LIVE BEST
1.00 TG LA7 TELEGIORNALE 1.10 OTTO E MEZZO
Programmi Tv su TV 8
9.45 LA LINGUA DELL’AMORE
11.15 TG24 TELEGIORNALE
11.30 4 RISTORANTI
12.45 CELEBRITY CHEF
13.00 4 RISTORANTI
14.00 IL MISTERO DELL’ISOLA
15.45 UN’ESTATE ROMANTICA
17.30 AMORE A WINDFIELDS
19.15 HOME RESTAURANT
20.30 CELEBRITY CHEF
21.30 I DELITTI DEL BARLUME – LA TOMBOLA DEI TROIAI
23.15 GOMORRA – LA SERIE
Programmi Tv su Nove
6.50 ALTA INFEDELTÀ
9.30 FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI
13.20 SFUMATURE D’AMORE CRIMINALE
15.20 LA VITA SEGRETA DI UN ASSASSINO
17.15 CRIMINI IN DIRETTA
18.15 CE L’AVEVO QUASI FATTA
19.15 CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ?
20.20 DEAL WITH IT – STAI AL GIOCO
21.25 I MIGLIORI FRATELLI DI CROZZA
22.55 LA CONFESSIONE Talk 0.05 I MIGLIORI FRATELLI DI CROZZA
Programmi Tv su Mediaset 20
6.35 DISTRETTO DI POLIZIA 10
7.15 THE LASTSHIP
8.50 CHUCK
10.30 THE BIG BANG THEORY
11.30 SUPERGIRL
13.10 CHICAGO MED
14.00 THE LASTSHIP
15.40 CHUCK
17.30 SUPERGIRL
19.20 CHICAGO MED
20.10 THE BIG BANG THEORY
21.00 CODICE MERCURY
23.25 BIADE
1.45 MURDER INTHEFIRST
Programmi Tv su Rai 4
6.35 COLO CASE
8.05 IL COMMISSARIO REX
9.50 SENZA TRACCIA
11.20 CRIMINAL MINDS
12.50 COLD CASE T
14.20 CLEOPATRA JONES: LICENZA DI UCCIDERE
15.55 SCORPION
16.40 SENZA TRACCIA
18.10 IL COMMISSARIO REX
19.50 CRIMINALMINDS
21.20 ESCAPE PLAN – FUGA DALL’INFERNO
23.05 IL 13° GUERRIERO
Programmi Tv su La 7 D
6.00 TGLA7
6.10 PASSION FOR FASHION
7.00 THE GOOD WIFE
9.40 I MENÙ DI BENEDETTA
12.45 LA CUCINA DI SONIA
13.45 GREY’S ANATOMY
15.35 THE GOOD WIFE
18.15 TGLA7D
18.20 GHOST WHISPERER
20.10 LA CUCINA DI SONIA
21.20 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN
1.00 LA CUCINA DI SONIA Cucina
Programmi Tv su Cielo
8.00 LA SECONDA CASA NON SI SCORDA MAI Reality
10.15 LOVE IT OR USI IT-PRENDERE 0 LASCIARE VANCOUVER
11.15 PILLOLA TG
11.30 UN SOGNO IN AFFITTO Doc.
13.30 CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA
16.15 FRATELLI IN AFFARI Reality
17.15 BUYING AND SELLING
18.15 LOVE IT OR UST IT – PRENDERLO LASCIARE VANCOUVER
19.15 AFFARI AL BUIO
20.15 AFFARI DI FAMIGLIA
21.15 VANESSA
Programmi Tv su Tv 2000
7.00 SANTA MESSA (8.30; 19.00)
9.30 DI BUON MARINO
9.45 IL MIO MEDICO
10.30 VEDIAMOCI CHIARO
11.00 QUEL CHE PASSA…
11.55 ANGELUS/12.00 TG 2000
12.20 L’ORA SOLARE
13.20 RUBI
15.00 LA CORONCINA ALLA DIVINA MISERICORDIA
15.15 SIAMO NOI
17.30 DIARIO PAPA FRANCESCO
18.00 ROSARIO/18.30 TG 2000
19.35 IN CAMMINO
20.00 ROSARIO/20.30 TG 2000
20.50 GUERRA E PACE Fiction
21.10 LA LEGGENDA DI BAGGER VANCE
23.30 EFFETTO NOTTE
0.05 LA COMPIETA/ROSARIO
Programmi Tv su Mediaset Extra
6.00 TGCOM24
6.05 FINCHÉ C’È DITTA C’È SPERANZA
6.10 CARABINIERI
9.55 CASA VIANELLO
11.00 AVANTI UN ALTRO!
12.00 L’ISOLA DEI FAMOSI – EX-TENDED EDITION
20.30 L’ISOLA DEI FAMOSI – EX-TENDED EDITION
0.55 AVANTI UN ALTRO!
Programmi Tv su Focus
8.05 INDAGINI AD ALTA QUOTA
9.00 LA STORIA DELL’UNIVERSO
11.00 INDAGINI AD ALTA QUOTA
12.00 COSE DI QUESTO MONDO
12.55 AFRICA: PREDATORI LETALI
14.00 PLANET EARTH LE MERAVI-GILE DELLA NATURA
15.00 FEROCI!
17.00 INDAGINI AD ALTA QUOTA 18.00 MEGA-INGEGNERIA
19.00 I GEROGLIFICI SEGRETI DELLE PIRAMIDI
20.15 COSE DI QUESTO MONDO
21.15 AUTOMOBILI: LE GRANDI FABBRICHE
23.15 ENIGMI SVELATI
1.15 INDAGINI AD ALTA QUOTA
Programmi Tv su Iris
6.50 HAZZARD
7.40 WALKER TEXAS RANGER
8.30 NELLA VALLE DI ELAH
10.55 LA FIGLIA DI RYAN
15.00 FORGET PARIS
17.10 L’ERBA DEL VICINO
19.15 HAZZARD
20.05 WALKER TEXAS RANGER
21.00 THE NEW WORLD-IL NUOVO MONDO
23.55 IL DISCORSO DEL RE
Programmi Tv su Rai Movie
8.30 TARANTELLA NAPOLETANA
10.05 L’UOMO SUL TRENO – THE COMMUTER
11.35 BARQUERO
13.55 I TRE DEL COLORADO
15.35 LA RIVOLTA DEI BARBARI
17.00 GUERRIERI
19.30 MANI DI FATA
21.10 NATI STANCHI
22.35 LA PARRUCCHIERA