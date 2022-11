Programmi Tv Stasera venerdi 25 novembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su rai 1 alle 20 .00 Inghilterra-Usa Protagonista della gara di stasera un’altradelle formazioni più quotate del calcio mondiale:

si tratta della squadra inglese vice campione

d’Europa che, agli ordini del commissario

tecnico Gareth Southgate, sfida gli Stati

Uniti. L’incontro si disputa allo stadio Al-bayt

di Al Khor, teatro della cerimonia d’apertura.

Stasera su Rai 2 alle 21-20 S.W.A.T. «Affari sporchi» Fred ha perso un figlio dopo

un trapianto per il quale è stato usato un organo

comprato al mercato nero. L’uomo inizia

a prendersela con l’ospedale, col ragazzo che

gli aveva procurato il rene e col chirurgo che

l’ha operato. La squadra di Hondo (Shemar

Moore, 52) interviene. Segue «Complotto».

Stasera su Rai Tre alle 21.25 La vita che verrà – Herself Esasperata da un marito violento, Sandra (Clare Dunne, 35) se ne va di casa con le sue

due bambine. Ottenere un alloggio dai servizi

sociali è impossibile, e allora la donna

decide di costruirsi lei stessa un’abitazione.

Sembra un’idea irrealizzabile, ma con l’aiuto

di nuovi amici e una grinta indescrivibile…

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Quarto grado Anche stasera Gianluigi Nuzzi (53), affiancato da Alessandra Viero, aggiorna i telespettatori

sui casi più scottanti di cronaca nera

avvalendosi di ricostruzioni, testimonianze

inedite e collegamenti con gli inviati. In studio

intervengono esperti e giornalisti, chiamati

a commentare i temi della puntata.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Mio fratello, mia sorella Nikola (Alessandro Preziosi, 49) e la sorella Tesla (Claudia Pandolfi, 48) non si vedono

da 20 anni. Si ritrovano al funerale del padre,

e scoprono che nel testamento è scritto che,

per accedere all’eredità, i figli devono vivere

insieme per un anno nella casa di famiglia.

La convivenza all’inizio non è facile, ma poi…

Stasera su Italia 1 alle 21.10 Io sono leggenda New York, 2012. Lo scienziato Robert (Will Smith, 54), sopravvissuto a un’epidemia, di

giorno vaga in una città deserta. Al tramonto

si barrica in casa con il cane mentre le

strade sono invase da umani tramutati in

zombie. Robert sta sperimentando un antidoto

e vuole testarlo su uno dei mostri.

Stasera su La 7 alle 21.15 PROPAGANDA LIVE

Tra sforamenti di bilancio,

polemiche politiche e bollette

astronomiche, nei mesi a venire

ci sarà poco da ridere.

Diego Bianchi e i suoi compagni

di viaggio provano almeno

a guardare la realtà con un

pizzico di ironia e disincanto.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 MASTERCHEF ITALIA

Continua l’11ª stagione del reality

condotto, tra gli altri, da

Giorgio Locatelli. Per la prova

“Mystery Box’ I cuochi amatoriali

devono realizzare un piatto

a loro scelta utilizzando acqua

di mare. Ospite della puntata, il

pasticciere Iginio Massari.

Stasera su Nove alle 21.25 FRATELLI DI CROZZA

Maurizio Crozza e i suoi personaggi

continuano a ottenere

buoni ascolti ottenendo

uno share superiore al 6% con

picchi di oltre 1,5 milioni di

telespettatori. Tra le imitazioni

ricorrenti: Giorgia Meloni,

Enrico Letta e Mattia Binotto.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 CAPPUCCETTO ROSSO SANGUE

(Usa ‘11) con Amanda

Seyfried, Gary Oldman

Valerie è stata promessa in sposa

al ricco Henry, ma lei è innamorata

di Peter. Quando i due

ragazzi decidono di fuggire, la

sorella di Valerie viene uccisa

da un lupo mannaro e…

Stasera su Rai 4 alle 21.20 JAILBIRDS (Fr. ‘15) di Audrey

Estrougo con Sophie Marceau,

Marie-Sohna Condé

Mathilde finisce in carcere a sua

volta per aver aiutato il marito

a evadere dalla prigione. Dovrà

così imparare a sopravvivere in

un ambiente ostile. Isipirato a

una storia vera.

Stasera su Iris alle 21.00 CORAGGIO… FATTI AMMAZZARE

(Usa ‘83) di e con Clint

Eastwood, Jack Thibeau

L’ispettore Callaghan si occupa

di alcuni strani omicidi. Durante

le indagini, scopre che

tutte le vittime avevano partecipato

anni prima allo stupro

di una pittrice.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 SEPARATI MA NON TROPPO

(Francia 2017) con Gilles Lellouche,

Louise Bourgoin

Il matrimonio di Yvan e Delphine

è in crisi e i due si separano.

Ma a causa di problemi economici,

l’uomo è costretto a tornare

a casa: la forzata convivenza

riserverà ai due molte sorprese.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 CELL 213 – LA DANNAZIONE

(Canada 2011) con Eric Balfour,

Michael Rooker

Il procuratore Parks viene incaricato

di uccidere un cliente,

detenuto nel penitenziario di

Dodgeville. L’uomo è nella cella

d’isolamento n. 213, riservata ai

colpevoli di atti violenti…

Stasera su La 5 alle 21.10 …E ALLA FINE ARRIVA POLLY

(Usa 2003) con Jennifer Aniston,

Ben Stiller

Reuben, uomo rigido e razionale,

dopo essere stato tradito

dalla moglie in luna di

miele, si innamora di Polly che

gli farà mettere in discussione

il suo stile di vita.

Stasera su Cine 34 alle 21.10 LA MOGLIE VERGINE (Italia

1975) di Marino Girolami con

Edwige Fenech

Giovanni, noto per la sua virilità,

non riesce a consumare il matrimonio

con la procace sposa,

scatenando maldicenze di amici

e parenti. Solo la giovanile

suocera gli darà fiducia…

Stasera su Rai 5 alle 21.45 FILARMONICA DELLA SCALA. TEMA

Si conclude il racconto della

storia della Filarmonica con alcune

pagine tratte dai concerti

diretti da Fabio Luisi, impegnato

nel Don Juan di Strauss, e

Bobby McFerrin, in opere di

Bernstein, Fauré e Vivaldi.

Stasera su Rai Premium alle 21.25 IO CI SONO (Italia 2016) con

Cristiana Capotondi

Lucia viene sfregiata con l’acido

dall’ex fidanzato Luca. Quel

gesto, che nell’idea dell’aggressore

doveva annientarla, diventa

per la donna l’occasione di

una rinascita, rendendola più

forte e determinata.

Stasera su Real Time alle 21.20 BAKE OFF ITALIA: DOLCI IN FORNO «Pasticceria moderna»

Siamo giunti alla tanto attesa

pasticceria moderna, la prova

che decide le sorti dei semifinalisti

in gara nel programma di

Benedetta Parodi. Tra stratificazioni

e glasse super lucide, chi

riuscirà ad arrivare in finale?

Stasera su Giallo alle 21.10 GRANTCHESTER (5ª st., ep. 3

e 4) con Robson Green, Tom

Brittney, Al Weaver

Will chiede a Ellie di andare al

cinema nello stesso locale dove

Keating è stato chiamato a

fare un sopralluogo, e dove sta

per succedere qualcosa di brutto…

A seguire ep. 4.

Stasera su Top Crime alle 21.10 CHICAGO P.D. (8ª st., ep. 3)

«L’età dell’innocenza»

con Marina Squerciati

Burgess e Ruzek trovano una

bambina che cammina da sola

in mezzo alla strada. Quando la

riaccompagnano a casa scoprono

che la sua famiglia è stata

assassinata. Segue ep. 4.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 IL GRANDE GIOCO «Ritiro» con

Giancarlo Giannini, Francesco

Montanari, Elena Radonicich

Dino inizia a sospettare del tradimento

di Elena. Nel frattempo,

Corso porta Lagioia al Milan

e, ormai salvata l’immagine di

Quintana, lo spinge verso Kirillov.

A seguire «Contropiede».

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 BOMBSHELL – LA VOCE DELLO

SCANDALO (Usa 2019) con

Charlize Theron

Gretchen Carlson accusa di

molestie sessuali Roger Ailes,

fondatore di Fox News. La sua

decisione spinge la giornalista

Megyn Kelly a farsi avanti con

la sua storia.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 COSMOBALL (Russia 20) di

Dzhanik Fayziev con Evgeniy

Romantsov Cosmoball è un gioco intergalattico

tra umani e alieni. Anton,

che ha un potere di natura sconosciuta,

si unisce alla squadra

di supereroi in cambio di una

cura per la madre morente.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 PAYCHECK (Usa 2003) di John

Woo con Ben Affleck

Michael Jennings, giovane

informatico, accetta che alla

fine di ogni incarico gli venga

cancellata la memoria. Dopo

l’ultimo lavoro, però, si ritrova

con una fidanzata e braccato

da alcuni sicari e dall’Fbi.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 SPIRAL – L’EREDITÀ DI SAW

(Usa/Can. ‘21) con Chris Rock,

Samuel L. Jackson

Il detective Banks e la recluta

Schenk indagano su una serie

di omicidi che sembra ispirata

a un’altra terribile vicenda. Ma

si ritrovano così intrappolati

nel morboso gioco del killer.

Stasera su Sky Uno alle 21.15 QUATTRO MATRIMONI IN ITALIA

Rivediamo Costantino della

Gherardesca mettere alla prova

4 spose convinte di aver organizzato

delle nozze “da favola“.

Come sempre, ognuna valuta

abito, banchetto, location ed

evento in generale delle altre 3.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 IL GRANDE GIOCO «Ritiro» –

con Elena Radonicich, Francesco

Montanari, Giancarlo Giannini

Dino inizia a sospettare del tradimento

di Elena. Nel frattempo,

Corso porta Lagioia al Milan

e, ormai salvata l’immagine di

Quintana, lo spinge verso Kirillov.

A seguire «Contropiede».

Stasera su Sky Serie alle 21.15 SEX AND THE CITY (6ª st.,

ep. 11) «Effetto domino» con

Sarah Jessica Parker

Big viene operato e Carrie gli

sta accanto dopo l’intervento.

Miranda conosce la ragazza

di Steve e Charlotte si sottopone

alle cure per la fertilità.

Seguono altri tre episodi.

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 I MISTERI DI AURORA TEAGARDEN:

IL CLUB DEI DELITTI

IRRISOLTI (Usa 2016) con

Candace Cameron Bure

Un membro del circolo viene

ucciso. Aurora scopre che l’assassino

ha imitato l’omicidio

di cui lei avrebbe dovuto parlare

alla riunione…

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 A GIRL IN THE RIVER – IL PREZZO DEL PERDONO

Il documentario, Oscar 2016,

racconta la storia di Saba, una

ragazza pakistana di 18 anni

che, contro la volontà della famiglia,

sposa il ragazzo che

ama. Il padre e lo zio cercheranno

di ucciderla “per onore”.

Programmi Tv su Rai 1

14.05 OGGI È UN ALTRO GIORNO

16.05 IL PARADISO DELLE SIGNORE

17.05 LA VITA IN DIRETTA

18.10 L’EREDITÀ

19.20 TG1 TELEGIORNALE

20.00 MONDIALI DI CALCIO: INGHILTERRA-USA

Gruppo B, in diretta da Al Khor

22.00 MONDIALI DI CALCIO

22.15 IL CIRCOLO DEI MONDIALI

23.30 BOBOTV

23.35 TV7 – SETTIMANALE DEL TG1

Programmi Tv su Rai Due

13.45 MONDIALI DI CALCIO

14.00 MONDIALI DI CALCIO: QATAR-SENEGAL G

16.05 TG PARLAMENTO/16.15 TG2 L.I.S./16.20 TG2

16.40 MONDIALI DI CALCIO Prepartita

17.00 MONDIALI DI CALCIO: OLANDA-ECUADOR

19.00 HAWAII FIVE-0

19.40 F.B.I.

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST

21.20 S.W.A.T.

22.55 ULTIMA TRACCIA BERLINO

23.45 UNA SQUADRA

Programmi Tv su Rai Tre

14.00 TG REGIONE/14.20 TG3 TELEGIORNALE

14.50 LEONARDO

15.05 PREPARARSI AL FUTURO

15.35 PIAZZA AFFARI/15.50 RAI PARLAMENTO

16.00 È SOLO ACQUA E VENTO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.10 VIA DEI MATTI NUMERO ZERO

20.40 IL CAVALLO E LA TORRE

20.50 UN POSTO AL SOLE

21.25 LA VITA CHE VERRÀ – HERSELF

23.10 OSSI DI SEPPIA

23.55 TG3 LINEA NOTTE/1.05 TG MAGAZINE

Programmi Tv su Rete 4

13.00 LA SIGNORA DEL WEST

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 TG4 DIARIO DEL GIORNO Attualità

16.35 RITRATTO IN NERO

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA

21.20 QUARTO GRADO

0.50 MARADONAPOLI

Programmi Tv su Canale 5

13.40 BEAUTIFUL

14.10 TERRA AMARA

14.45 UOMINI E DONNE

16.10 AMICI

16.40 GRANDE FRATELLO VIP

16.50 UN ALTRO DOMANI

17.25 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21.20 MIO FRATELLO, MIA SORELLA

23.25 MAURIZIO COSTANZO SHOW

Programmi Tv su Italia 1

13.00 GRANDE FRATELLO VIP

13.20 SPORT MEDIASET

14.05 I SIMPSON

15.35 NCIS: LOS ANGELES

17.25 THE MENTALIST

18.20 TIPI DA CROCIERA

18.30 STUDIO APERTO

19.00 STUDIO APERTO MAG

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.25 NCIS

21.20 IO SONO LEGGENDA

23.15 INVASION

1.15 MANIFEST

Programmi Tv su La 7

11.00 L’ARIA CHE TIRA

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.15 TAGADÀ – TUTTO QUANTO FA POLITICA

16.40 TAGA FOCUS

17.00 PADRE BROWN

18.50 LINGO – PAROLE IN GIOCO

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO

21.15 PROPAGANDA LIVE

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE

1.10 OTTO E MEZZO Attualità

Programmi Tv su Tv 8

12.45 ALESSANDRO BORGHESE – CELEBRITY CHEF Reality

14.00 PRIGIONIERA D’AMORE

15.45 UN BIGLIETTO DAL PASSATO

17.30 UN AMORE A DISTANZA

19.30 ALESSANDRO BORGHESE- CELEBRITY CHEF Reality

20.30 100% ITALIA

21.30 MASTERCHEF ITALIA

0.15 GOMORRA 5 – STAGIONE

Programmi Tv su Nove

13.20 OMBRE E MISTERI Doc.

15.20 STORIE CRIMINALI Doc.

17.15 SULLE ORME DELL’ASSASSINO

19.15 CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ?

20.20 DON’T FORGET THE LYRICS – STAI SUL PEZZO

21.25 FRATELLI DI CROZZA

22.55 ACCORDI & DISACCORDI

0.05 FRATELLI DI CROZZA Var.

1.30 AIRPORT SECURITY SPAGNA

Programmi Tv su Mediaset 20

11.30 ARROW

13.15 CHICAGO FIRE

14.00 LETHAL WEAPON

15.40 DR. HOUSE

17.30 ARROW

19.20 CHICAGO FIRE

20.15 THE BIG BANG THEORY Sitcom

21.05 CAPPUCCETTO ROSSO SANGUE

23.20 THE NEXT THREE DAYS

Programmi Tv su Rai 4

11.10 FLASHPOINT

12.40 SENZA TRACCIA

14.10 CLEANSKIN

16.00 JUST FOR LAUGHS

16.15 STREGHE

17.40 DELITTI IN PARADISO

19.50 FLASHPOINT

21.20 JAILBIRDS

23.00 INNOCENTI BUGIE