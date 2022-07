Rapita e uccisa mentre andava a scuola: 40 anni dopo l’ex vicino di casa incastrato dal Dna

Anne Pham è scomparsa nel 1982. Quel giorno la bambina avrebbe dovuto recarsi a piedi all’asilo, ma non arrivò mai. Il suo corpo fu scoperto pochi giorni dopo in una base militare, dove era stata rapita e uccisa. Dopo 40 anni, le autorità sono riuscite a identificare l’uomo che l’ha rapita e uccisa come un ex vicino di casa, ora 70enne, che avrebbe abusato di lei e poi l’avrebbe strangolata.

Grazie alle nuove tecnologie nel campo dell'analisi del DNA, le autorità sono riuscite a risolvere il caso. Gli agenti hanno raccolto campioni nel corso degli anni e l'uomo è stato inchiodato alle sue responsabilità grazie alle nuove tecnologie, confrontando il campione con quelli raccolti nel corso degli anni. Il 6 luglio, l'uomo è stato arrestato nella sua casa in Nevada, con l'accusa di abuso di minore e omicidio. Secondo la polizia, l'8 giugno era stato arrestato anche per violazione degli arresti domiciliari. Secondo le informazioni delle forze dell'ordine, l'uomo ha numerosi precedenti penali.