Roma, terribile incidente sulla Tangenziale: auto si ribalta, morte due ragazze di 21 anni

Due donne di 21 e 22 anni sono morte in un incidente mortale in via del Foro Italico a Roma nella tarda serata di lunedì 11 luglio 2022.

Un incidente mortale si è verificato nella tarda serata di lunedì 11 luglio 2022 in via del Foro Italico a Roma. Secondo quanto riportato, due veicoli si sono scontrati. Le ragazze, una 21enne e una 22enne, sono morte in seguito allo scontro. I vigili del fuoco hanno comunicato che la strada è stata chiusa al traffico. Monte Antenne si trova sulla Tangenziale all’altezza di Via del Foro Italico, numero 605, dove è avvenuto l’incidente.

All’inizio è stato accertato che l’incidente ha coinvolto una Citroen e un’Alfa Romeo. Le due auto viaggiavano in direzioni opposte e si sono scontrate frontalmente. La Citroen proveniva da Tor di Quinto mentre l’Alfa Romeo si trovava sulla corsia di sorpasso Quando sono arrivati i soccorsi, le due ragazze erano già morte e i sanitari del 118 non hanno potuto salvarle. Le indagini sono ancora in corso per stabilire i particolari dell’incidente, ma una distrazione, un tamponamento causato da una velocità eccessiva o un cambio di corsia illegale sono tutte cause possibili.