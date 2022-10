Rossella Brescia chi è la nota ballerina tra le più conosciute ed apprezzate del panorama televisivo italiano? L’abbiamo conosciuta meglio ad Amici di Maria De Filippi il noto Talent dove Rossella pare fosse la professoressa di danza e poi ballerina professionista. È stato grazie al suo talento, ma anche alla sua particolare bellezza ed eleganza che in tutti questi anni ha conquistato il cuore di migliaia di telespettatori che continuano ancora oggi a seguirla con tanto affetto. Ma cosa sappiamo di lei e della sua vita privata? Conosciamola meglio.

Rossella Brescia chi è?

È nata il 20 agosto 1971 a Martina Franca e dopo aver conseguito la maturità classica nel 1994 si è diplomata presso l’ accademia nazionale di danza classica a Roma con il massimo dei voti. Ha sempre potuto contare sull’affetto e sul sostegno della famiglia che non l’ha mai ostacolata. È fidanzata dal 2008 con Luciano Cannito. Ovviamente grazie alla sua particolare bellezza, Rossella ha partecipato a diversi concorsi di bellezza vincendo nel 1992 il titolo di Miss Sorriso Puglia.

Carriera

Poi nel 1994 ha debuttato in televisione con lo spettacolo intitolato Tutti a casa con Pippo Baudo. Il vero grande successo di Rossella è arrivato nel 1997, quando è diventata la prima ballerina di Buona domenica per ben tre anni. Dal 2001 fino al 2003 è stata anche professoressa ad Amici di Maria De Filippi. Successivamente dal 2004 al 2010 ha condotto Colorado Caffè su Italia 1 e nel 2008 ancora presentato il Wind Music Awards con Cristina Chiabotto. Oltre ad essere ballerina e conduttrice, Rossella Brescia ha anche avuto modo di fare qualche esperienza come attrice. Nel 2012 ha Infatti recitato nella fiction Benvenuti a tavola Nord vs sud e nel 2004 condotto The chef talent, lo show culinario su Canale 5. Nel 2017 è stata scelta per essere una dei capitani a Piccoli giganti e nel 2018 ha condotto il programma radiofonico della mattina Tutti pazzi per RDS un lavoro che la vede impegnata esattamente dal 2006.

Chi è il compagno di Rossella Brescia

Come abbiamo già avuto modo di vedere, il compagno di Rossella Brescia si chiama Luciano Cannito ed è un coreografo e regista italiano apprezzato e stimato anche in tutto il mondo. Cannito ha lavorato nei principali teatri internazionali come La Scala di Milano, passando poi per New York, Los Angeles ed altri paesi europei. La loro relazione è molto solida, visto che stanno insieme dal lontano 2008 ma ad oggi non si sono mai sposati anche se entrambi si definiscono come marito e moglie.