Rossella Brescia: la ballerina operata d’urgenza, il racconto del dramma

Rossella Brescia la conosciamo tutti per essere una nota donna dello spettacolo ed uno dei personaggi più famosi di anche più apprezzati. Ha ricoperto diversi ruoli nel mondo dello spettacolo sia come conduttrice che anche come ballerina. Pare che abbia raggiunto la massima popolarità e notorietà grazie alla sua notevole bellezza che le ha dato un modo di prendere parte al concorso di bellezza Miss Italia dove ha ottenuto una grande risonanza mediatica. La sua carriera è stata da sempre appartenuta al mondo della danza. Si è diplomata presso l’accademia nazionale di danza di Roma e poi è approdata al piccolo schermo come ballerina professionista di alto livello. La vera svolta però è arrivata nel 1997 quando è diventata la prima ballerina del programma Buona domenica.

Rossella Brescia, grande successo per la conduttrice e ballerina

La sua carriera sembra non si sia limitata però soltanto a quella di ballerina nei programmi televisivi, ma si è alternata tra diversi ruoli grazie proprio al suo essere così competente. È stata la prima insegnante di ballo del talent show Amici di Maria De Filippi e poi ha condotto anche tanti altri programmi televisivi come Colorado. Per quanto riguarda la sua vita privata, dopo il matrimonio finito con il regista Roberto Cenci, sembra abbia avuto una storia d’amore molto bella con il coreografo Luciano Cannito. Nel momento in cui la ballerina ha scoperto di essere affetto da una malattia piuttosto particolare sembra che l’uomo abbia deciso di rimanere al suo fianco per darle tutto il supporto possibile.

La malattia della ballerina

Si è fatta notare dal grande pubblico e già negli anni 90 pare che abbia trasmesso sempre grande positività e soprattutto il fatto di avere una grande passione per il suo lavoro. Recentemente Rossella Brescia pare abbia vissuto un momento piuttosto delicato ovvero pare abbia scoperto di essere affetta dalla malattia cronica con cui ha dovuto imparare a convivere. Rossella è affetta infatti da un endometriosi che ha scoperto proprio quando ha capito che qualcosa non stia andando per il meglio. Pare che la donna abbia notato che le sue mestruazioni erano abbondanti e spesso dolorose, accompagnate da stress e gonfiore. Pare che il ginecologo le avesse detto che si trattava soltanto di una forma di colite. Poi la ballerina ha voluto approfondire ed è venuta a conoscenza di questa patologia.

Il dramma e poi l’intervento

Di questo ne ho parlato nel corso di un’intervista rilasciata un po’ di tempo fa. Pare che abbia scoperto di essere affetta da endometriosi quando si è recata in ospedale per dei dolori fortissimi. Pare che i medici le abbiano trovato delle cisti endometriosiche che andavano operate di urgenza. In un primo momento sembra che la ballerina si sia Rifiutata di sottoporsi all’intervento, ma poi è stata costretta. Quando sembrava che le cose stessero cominciando per andare bene purtroppo la ballerina ha dovuto combattere con un altro problema. Si tratta di un fibroma molto brutto ed è stata operata nuovamente per poterlo rimuovere.