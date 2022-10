Rossella Brescia: sapete chi è il suo fidanzato? E’ un famoso ex professore di Amici

Rossella Brescia è conosciuta da tutti per essere una nota ballerina e anche conduttrice televisiva e radiofonica. In tutti questi anni l’abbiamo vista sicuramente protagonista in diverse trasmissioni televisive ed è stata anche una famosissima professoressa di Amici, la scuola di Maria De Filippi. Di lei sappiamo tanto da un punto di vista artistico e professionale, ma cosa conosciamo invece della sua vita privata?

Rossella Brescia chi è

Il suo vero nome è Rosa e pare che sia nata il 20 agosto del 1971. Ha partecipato e vinto poi Miss Sorriso Puglia ed ha esordito nel 1994 in televisione nello spettacolo intitolato tutti a casa condotto da Pippo Baudo. Nello stesso anno poi ha conseguito la maturità classica e si è diplomata con il massimo dei voti presso l’accademia nazionale di danza di Roma. Si è divisa tra il teatro e la televisione ed ha lavorato come ballerina per alcuni programmi televisivi di un certo calibro come Cuori e denari e Un disco per l’estate.

Carriera

Sembra aver raggiunto il massimo successo, poi quando ha preso parte a Buona domenica come ballerina e poi quando è stata protagonista della pubblicità per la Tissot. Per via delle sue doti da ballerina è diventata una insegnante nel programma Saranno famosi che oggi è conosciuto come Amici di Maria De Filippi. Era una professoressa di ballo e pare che selezionasse giovani artisti. Ad oggi è fidanzata con un famoso professionista che pare facesse parte proprio del corpo docenti di amici?

Vita privata, chi è l’attuale compagno?

In passato è stata sposata con il regista televisivo Roberto Cenci con cui si è separata soltanto dopo 4 anni di matrimonio. Qualche anno dopo poi si è legata ad un famoso ex professore di Amici ovvero Luciano Mattia Cannito. Quest’ultimo è un coreografo, regista ed anche ex professore di Amici. I due si sarebbero conosciuti a teatro durante la Carmen proprio quando la ballerina era protagonista. I due formano una splendida coppia e sono in molti a chiedersi quando possono convolare a nozze.

Rossella Brescia è molto attiva su Instagram e pare che condivida con i suoi fan alcune delle sue più grandi passioni come la danza ma anche il cibo ed il calcio. Possiede anche una scuola di danza dove insegna e pare sia anche molto impegnata nel programma radiofonico a Tutti pazzi per RDS ed è diventata Infatti in questi anni una grande conduttrice e speaker radiofonica.