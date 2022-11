Sai chi è Luisella Costamagna? Età, vita privata, biografia, Ballando con le stelle, compagno, marito e figli

Chi è Luisella Costamagna

Nome completo: Luisella Costamagna

Luisella Costamagna Data di nascita: 16/12/1968

16/12/1968 Luogo di nascita: Torino

Torino Segno zodiacale: Sagittario

Sagittario Altezza: 1.75 m

1.75 m Nazionalità: Italia

Italia Professione: conduttrice, giornalista, scrittrice

conduttrice, giornalista, scrittrice Data debutto: 1996

1996 Social: Instagram, Twitter

Biografia

La ballerina Luisella Costamagna, che parteciperà all’edizione 2022 del talent show Ballando con le stelle di Milly Carlucci, è giornalista e conduttrice televisiva. La sua carriera è iniziata in un’emittente locale piemontese, Teletime, dove ha condotto l’edizione del TGTime. Nel 1996 ha esordito sulla TV nazionale collaborando con Michele Santoro nel suo programma Moby Dick. Alla fine degli anni ’90 ha condotto l’edizione serale di Studio Aperto; nel 2001 è tornato con Santoro a condurre Sciuscià e Sciuscià.

Un anno dopo la sua prima trasmissione su Rai2, è autrice e conduttrice di Donne, cinque speciali in seconda serata su Rai2. Poco dopo passare nuovamente a Mediaset, nel Maurizio Costanzo Show – Raccontando, per il quale realizza interviste e servizi, oltre che per Tutte le mattine e Pandora, rubrica di interviste femminili. Dal settembre 2006 è in studio, al fianco di Costanzo, per condurre il magazine show pomeridiano Buon pomeriggio. Dopo anni a Rai3 e La7, tutti possono seguire Luisella Costamagna su La7, dove conduce il dibattito quotidiano Omnibus Estate, e nei servizi che realizza per W l’Italia diretta da Riccardo Iacona. Dal 2008, però, è tornata con Santoro come coautrice di Annozero (dove presenta anche Così stanno le cose) al fianco del più recente Luca Telese, che verrà sostituito da Nicola Porro con non poche polemiche.

Il direttore di Rai3 Antonio Di Bella ha annunciato di aver affidato alla Costamagna il programma Robinson nel 2012. Ha scritto anche il suo primo libro, Noi che costruiamo gli uomini (edito da Mondadori), seguito dal volume Pensa di noi. Nel 2014 approda a Sky Italia sul nuovo canale Crime+Investigation e nel novembre successivo diventa il volto di Agon Channel, nuovo canale del digitale terrestre, dove conduce il programma di attualità politica Lei non sa chi sono io. Dal 2020 al 2022 ha condotto Agorà, sostituendo Serena Bortone come conduttrice di collegamento.

Vita privata

Costamagna, nata a Torino il 16 dicembre 1968, ha studiato filosofia laureandosi con 110 e lode e discutendo una tesi su Alberto Savinio. È iscritta all’albo dei giornalisti professionisti dal 2000, dopo essere stata pubblicista dal 1995. La conduttrice è legata sentimentalmente allo scrittore Dario Buzzolan. Insieme hanno un figlio, Davide. Attualmente la Costamagna fa parte del cast dell’edizione 2022 del talent show Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci.