Sapere chi è Alessandro Carollo fidanzato di Paola Barale?

È noto che Paola Barale è una star del programma “Ballando con le stelle” e in una recente intervista a Serena Bortone ha rivelato di avere da tempo una relazione con un uomo. Anche se non ha fatto il nome, è Alessandro Carollo la persona di cui si parla in rete e che è stato visto con lei sui social media di recente.

Alessandro Carollo ha 15 anni in meno di Paola Barale e sembra aver fatto un notevole sforzo per corteggiare la donna, inizialmente titubante. Come sappiamo, la relazione più famosa e duratura di Paola Barale è stata quella con Raz Degan, che sembra essersi conclusa con una nota negativa. Per un certo periodo la showgirl non ha avuto altre relazioni. Proprio di recente, però, si è aperta con il conduttore di Oggi è un altro giorno e ha rivelato ulteriori dettagli sulla sua attuale vita privata.

Alessandro, 40 anni, è un osteopata rinomato nel mondo dello spettacolo, motivo per cui lui e l’altra persona si sono messi insieme. Negli ultimi tempi, le loro immagini e clip sono state osservate molto sui social media, suggerendo che la storia d’amore è iniziata nel 2019 e si è solidificata solo di recente. Carollo ha lavorato anche con la squadra della Fiorentina.

Paola Barale è rimasta silenziosa sulla sua vita sentimentale negli ultimi tempi, il che potrebbe essere attribuito alla frenesia mediatica che ha circondato la sua relazione con Raz Degan. Entrambi hanno goduto di un’immensa fama e popolarità durante il loro periodo insieme.

Nel 2015, la relazione di Paola Barale con Raz Degan si è conclusa e lei ha voluto mantenere la cosa privata. Di conseguenza, ha continuato a definirsi single e a non cercare un nuovo partner. Tuttavia, durante un’apparizione al programma televisivo Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone, si è aperta un po’ a causa delle insistenti domande della conduttrice. La Bortone le ha anche chiesto un parere sulla dichiarazione scherzosa di Selvaggia Lucarelli di essere attratta sessualmente da Paola Barale.

Paola Barale ha rivelato candidamente che il suo cuore è pieno di attività al momento: “Non ho una relazione né sono fidanzata, ma ultimamente ho preso in considerazione una persona”. Ha precisato che si tratta di un legame a due, anche se questa persona non sempre si comporta in modo appropriato, “come tutti gli uomini”, ed è per questo che i due non stanno insieme ufficialmente.

La sua dichiarazione ha suscitato molto clamore, e non è una novità, visto che l’attrice è stata più volte oggetto di voci di relazioni sentimentali, la più recente delle quali con la sua istruttrice di ballo a Ballando con le stelle, Roly Maden.

Oltre a Raz Degan, Paola Barale aveva un ex partner famoso, Gianni Sperti, opinionista di Uomini e Donne ed ex ballerino. Questo legame è stato ricordato da Fabio Canino a Ballando quando ha osservato: “L’unica cosa che hai in comune con il tuo ex è il ballo”, al che lei ha replicato: “Probabilmente è per questo che non sono brava a ballare”, un commento che non dipinge un atteggiamento positivo nei confronti del suo ex e che potrebbe far pensare a una relazione finita in termini non proprio positivi.