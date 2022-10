Sapete chi Andrea Di Carlo ex fidanzato di Arisa

Andrea Di Carlo è diventato un volto pubblico noto grazie al suo coinvolgimento con la cantante Arisa e l’attore turco Can Yaman, oltre ad essere il manager di Zlatan Ibrahimovic.

Chi è Andrea Di Carlo

Nome : Andrea Di Carlo

: Andrea Di Carlo Segno Zodiacale : Acquario

: Acquario Età : non disponibile

: non disponibile Data di nascita : 6 febbraio

: 6 febbraio Luogo di nascita : Roma

: Roma Professione : manager, autore televisivo

: manager, autore televisivo Altezza : non disponibile

: non disponibile Peso : non disponibile

: non disponibile Tatuaggi: non disponibile

non disponibile Profilo Instagram Ufficiale: @andreadicarlo

Biografia

Andrea Di Carlo, che è nato e risiede attualmente a Roma, ha tre figli avuti dalla precedente moglie e ha raggiunto la notorietà di recente quando è stato rivelato che stava frequentando Rosalba Pippa, conosciuta anche come Arisa. Purtroppo non abbiamo dati sull’anno di nascita e sull’età, quindi non sappiamo quanti anni abbia. Da molti anni è autore televisivo e ha una sua società di talenti, con la quale la cantante Arisa ha firmato proprio quest’anno.

Carriera

Andrea Di Carlo è un importante agente televisivo e autore di molte celebrità italiane. Da anni lavora dietro le quinte della televisione, anche se ora lavora nella rete pubblica. È coautore del Grande Fratello e di Live – Non è la D’Urso, oltre che di altri programmi mediatici. Collabora con Serena Bortone alla realizzazione di Oggi è un altro giorno, che è stato uno dei motivi principali del suo successo su Rai Uno. Come manager di volti noti locali, l’agenzia Adc Management di Di Carlo è fondamentale. Collabora con numerosi artisti e ne è il titolare. In seguito a questa vicenda, Can Yaman, personaggio televisivo turco famoso per il suo ruolo in Day Dreamer – Le Ali del Sogno, appare in Oggi è un altro giorno. È impegnato con Arisa nell’organizzazione della partecipazione della cantante al Festival di Sanremo del 2021, che sarà nuovamente condotto da Amadeus.

Instagram

Andrea Di Carlo è molto attivo su Instagram. Il suo account ha 11.000 follower. È stato fotografato mentre bacia la cantante Arisa in diverse occasioni, tra cui una dell’8 settembre in cui lui stesso scrive: “Una cosa tira l’altra. Sembra anche che sia amico di molti artisti, tra cui Morgan, Asia Argento, Ornella Muti, Caterina Balivo, Alessia Marcuzzi e altri personaggi di spicco. Naturalmente, i suoi figli appaiono in molte delle sue foto su Instagram.

Dal profilo di Andrea apprendiamo quella che forse è la sua filosofia di vita:

“A volte siamo quello che siamo , altre volte siamo quello che gli altri vogliono , a volte siamo un mezzo , altre un fine , a volte siamo tutto altre siamo niente , l’ importante è saperlo”.

Vita privata

Sulla vita privata di Andrea Di Carlo c’è ancora molto da sapere. Sappiamo che ha tre figli di nome Tommaso, Matteo e Davide e che ha una moglie, Arisa. Andrea Di Carlo, che ha una relazione con la cantante Arisa dal 2019, è diventato da poco il suo manager e il suo partner. La coppia, che si era separata nel marzo 2021, stava vivendo una rottura. Secondo il Corriere, Andrea di Carlo l’avrebbe lasciata. Dopo essersi riavvicinati, i due si sono lasciati di nuovo nel maggio 2021 e Arisa ha postato una foto di Andrea sul suo account Instagram insieme a un post con scritto “Addio” e “Single Ladies” di Beyoncé. Sembra che la narrazione sia finita per sempre, così come sembra che la storia sia finita per sempre.