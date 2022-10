Sapete chi è Vito Coppola attuale compagno e fidanzato di Arisa

Vito Coppola, originario di Eboli e ballerino di 28 anni, è campione di balli latini e insegnante di danza a Ballando con le stelle, reality show di casa Rai dove balla con Arisa. La coppia ha vinto il concorso e ora è fidanzata.

Chi è Vito Coppola?

Nome: Vito Coppola

Vito Coppola Data di nascita: 1992

1992 Età: 29 anni

29 anni Segno zodiacale: informazione non disponibile

informazione non disponibile Professione: ballerino

ballerino Luogo di nascita: Eboli

Eboli Altezza: informazione non disponibile

informazione non disponibile Peso: informazione non disponibile

informazione non disponibile Tatuaggi: ha alcuni tatuaggi sul suo corpo, una scritta sul bicipite sinistro accompagnata dagli occhi di una tigre, una data in lettere romane sul deltoide sinistro

ha alcuni tatuaggi sul suo corpo, una scritta sul bicipite sinistro accompagnata dagli occhi di una tigre, una data in lettere romane sul deltoide sinistro Profilo Instagram ufficiale:@vitocopppola

Biografia

Quando Vito Coppola è nato a Eboli, in Italia, nel 1992, mostrava già una passione per la danza. Nel 2005, all’età di quattordici anni, Vito si esibisce nella sua prima prova agonistica presso la scuola Roland di Agropoli (di proprietà degli zii). Il suo talento e la sua passione per la danza sono diventati una rapidamente carriera che lo ha portato in giro per il mondo.

Relazione con Arisa

Anche se Arisa ha dichiarato, dopo la vittoria di Ballando con le stelle, che lei e Vito si sentivano benissimo insieme, è troppo presto per parlare di un legame. I due hanno continuato a vedersi anche dopo il programma e lo stesso Vito Coppola ha dichiarato: “Ci siamo detti: “Viviamo, quello che succederà succederà”. Una cosa che non piace a entrambi è forzare la descrizione di una relazione. Nonostante risiediamo lì da tre mesi, è ancora poco tempo che ci conosciamo”. Durante le vacanze di Natale, Vito e Arisa sono stati fotografati insieme in albergo e alcune foto su Instagram hanno lasciato intendere che si stessero frequentando. Nel marzo del ’22, Vito e Arisa hanno fatto mistero sulla natura della loro relazione quando sono apparsi a Domenica In di Mara Venier. Alla domanda diretta sul loro legame, Arisa ha dichiarato: “Sono impegnata con lui, anche se lui non lo sa”. Anche se non si sono fidanzati ufficialmente, i due continuano ad apparire in pubblico.

Lavoro

Vito Coppola, ballerino salernitano dalle enormi capacità, ha iniziato la sua carriera in giovane età sui palcoscenici più importanti della sua zona. Dal 2008 Vito ha vinto tredici campionati di danza latina in tutto il mondo (Bulgaria, Filippine, Italia e altri Paesi). Di conseguenza, ha potuto partecipare a diverse competizioni, sia nazionali che internazionali. Dall’edizione 2021 è membro del corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi e maestro di ballo di Ballando con le stelle, popolare programma di Rai 1. È inoltre ospite de Il Cantante Mascherato, dove si esibisce con Arisa.