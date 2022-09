Sapete chi è Andrea Dianetti? Età, Fidanzata, Amici, fidanzata, carriera e Tale e Quale Show 2022

Andrea Dianetti, 35 anni, membro della community dei fan di Amici di Maria De Filippi, è un attore, regista, conduttore televisivo e radiofonico nato a Roma. Grazie alla sua apparizione ad Amici di Maria De Filippi nel 2006, Andrea Dianetti ha recitato in Un medico in famiglia, Camera Café e I Cesaroni 3. È un interprete poliedrico e conduttore di programmi come Isola Party e Pupa Party. Carlo Conti condurrà Tale e Quale Show 2022 a partire dal 30 settembre, in cui Andrea Dianetti è un concorrente.

Chi è Andrea Dianetti?

N om e: Andrea Dianetti

Andrea Dianetti Età: 35 anni

35 anni Data di nascita: 9 maggio 1987

9 maggio 1987 Luogo di nascita: Roma

Roma Segno Zodiacale: Toro

Toro Professione : Attore, regista, doppiatore, conduttore radiofonico e televisivo

: Attore, regista, doppiatore, conduttore radiofonico e televisivo Altezza: 180 cm

180 cm Peso: 68 Kg

68 Kg Tatuaggi: nessuno visibile

nessuno visibile Profilo Instagram Ufficiale: @andreadianetti

Biografia

Andrea Dianetti è nato a Roma il 9 maggio 1987. Interessato alla recitazione fin dall’infanzia, Andrea ha iniziato a frequentare corsi di teatro e di danza fin da giovane. Diventa famoso nel 2006 quando partecipa per la seconda volta ad Amici 5 come attore professionista. Dopo il diploma alla De Filippi, Andrea Dianetti ha preso parte a numerose fiction e sitcom televisive come I Cesaroni, Camera Café e Un medico in famiglia. Oltre al teatro, è apparso anche in Svegliati e sogna, Nemmeno un uragano e Nessuno. Nel 2008 ha debuttato al cinema e nel 2012 ha iniziato anche il doppiaggio. Inviato speciale del Music Summer Festival 2013, collaboratore di Detto fatto nel 2017 e di Isola Party nel 2021, lo vediamo in televisione e in radio. Dopo la conduzione de La pupa e il secchione 2022 (webserie allegata al programma La pupa e il secchione 2022), sarà uno dei partecipanti a Tale e quale.

Lavoro e Carriera

La professione artistica di Andrea Dianetti inizia in teatro nel 2000, quando studia per diventare attore. Nel 2006, Andrea Dianetti si è fatto conoscere dal grande pubblico apparendo in televisione, al cinema, in teatro, doppiando, dirigendo e conducendo programmi televisivi e radiofonici. Nel corso della sua professione, Andrea Dianetti ha partecipato a produzioni come:

Festival del Mediterraneo – 2008 (conduttore);

– 2008 (conduttore); I delitti del cuoco – 2010, con Enrico Silvestrin;

– 2010, con Enrico Silvestrin; I Cesaroni 3 – 2010, con Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi e Margherita Vicario;

– 2010, con Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi e Margherita Vicario; Nemmeno un uragano – 2011 (al teatro come regista e attore);

– 2011 (al teatro come regista e attore); Paspartù – 2011 (al teatro);

– 2011 (al teatro); Una cella in due – 2011 (al cinema);

– 2011 (al cinema); Dimmi che destino avrò – 2012 (al cinema);

– 2012 (al cinema); Fanta Fun – 2013 (conduttore);

– 2013 (conduttore); Maria Express – 2016 (conduttore);

– 2016 (conduttore); 3 Uomini e una cuccia – 2019 (al teatro);

– 2019 (al teatro); Din Don – Una parrocchia in due/ Il ritorno/ Un paese in due – 2019/2022

Quest’anno rivedremo Andrea Dianetti alle prese con le imitazioni canore a Tale e Quale Show 2022, in partenza il 30 settembre e giunto alla decima edizione. Andrea Dianetti è fidanzato con Miriam Milani, una ragazza originaria di Roma (per la precisione di Nettuno), da almeno due anni. I due pubblicano spesso sui loro profili social foto e video che li vedono insieme e innamoratissimi tra vacanze insieme e momenti di tempo libero.

