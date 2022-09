Sapete chi è Can Yaman? Età, biografia, fidanzata, Francesca Chillemi e Viola come il mare

Yaman, attore, modello e avvocato turco di Istanbul, è protagonista di fiction televisive turche come Bitter Sweet – Ingredients of Love, DayDreamer Le ali del sogno e Mr Wrong. Sposato con Diletta Leotta, è noto in Italia per aver interpretato Ferit Aslan in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e Can Divit in DayDreamer Le ali del sogno. Nell’estate del 2022 apparirà in un programma Disney + TV intitolato El Turco.

Nome: Can Yaman

Età: 32 anni

Data di Nascita: 8 novembre 1989 (ufficiale, la vera data però è il 7 novembre)

Segno Zodiacale: Scorpione

Luogo di Nascita: Istanbul

Professione: Attore e Avvocato

Altezza: 183 cm

Peso: 80 Kg

Tatuaggi: Can Yaman non ha tatuaggi, ma è famoso quello finto che ha realizzato sul petto per la serie Daydreamer le Ali del sogno e che rappresenta un Albatros in volo

Profilo Instagram Ufficiale: @canyaman

Biografia

Yaman, nato a Istanbul, in Turchia, l’8 novembre 1989, è l’unico figlio dei genitori turchi Güven e Guldem Yaman (il padre è sempre solidale con Yaman su Instagram). A causa dei suoi nonni macedoni, Yaman è cresciuto a Istanbul, in Turchia. La madre e il padre di Yaman sono immigrati negli Stati Uniti dalla Turchia nel 1989, dove Yaman ha studiato presso la Scuola Superiore Italiana. È stato uno degli studenti più promettenti grazie ai suoi risultati alla facoltà di legge. Si è laureato presso la facoltà di legge dell’Università Yedipete nel 2012 e ha iniziato subito a lavorare come avvocato. Yaman conosce bene il turco, l’inglese, l’italiano, il tedesco e lo spagnolo, che sta attualmente imparando. Il suo nome in turco significa “spirito”, “vita”, “anima” o “cuore”.

Ha seguito diversi corsi di recitazione dopo aver lavorato per sei mesi in un ufficio aziendale e si è reso conto di non essere adatto a quel tipo di lavoro. Ha iniziato la sua carriera di attore nel 2014 per seguire la sua passione. È diventato uno degli attori turchi più noti grazie alle sue apparizioni in molti programmi televisivi. Ha fatto il suo debutto internazionale in Bitter Sweet e Can Divit Erkenci Kus, dove ha interpretato un ginnasta di nome Ferit Aslan e Can Divit. Ha svolto il servizio militare in Turchia nel gennaio 2020, dove ha tagliato i suoi lunghi capelli in onore dell’occasione. È molto impegnato nelle attività fisiche e lo si vede scattare foto in cui fa boxe o gioca a basket.

Fidanzata

Anche se Can Yaman è impegnato in uno show televisivo, la sua vita sentimentale è stata sotto i riflettori. Sebbene i giornali di gossip abbiano pubblicato informazioni non verificate secondo cui vorrebbe uscire con Maria di Napoli, Can Yaman sembra essere single. È un po’ come cercare Maria a Roma…”. (p. 10). Secondo Chi, la fidanzata di Can Yaman è Maria Giovanna Adamo. Il 10 gennaio 2021, Can Yaman ha visitato il nostro Paese per girare uno spot pubblicitario della De Cecco e si è fermato nel nostro Paese per alcuni giorni. Durante il suo soggiorno in Italia, la nota presentatrice e giornalista sportiva Diletta Leotta è stata fotografata con Can Yaman nel loro albergo. Inoltre, la rivista “chi” ha fotografato la coppia in atteggiamenti molto intimi.

Yaman e Diletta Leotta sono stati una coppia a tutti gli effetti e Can ha chiesto a Diletta di sposarlo regalandole un anello da 40.000 euro? Se così fosse, la storia d’amore è finita, perché ora i due sono coinvolti in impegni di lavoro che li porteranno lontano l’uno dall’altra dopo l’estate.

È scoppiata una polemica tra il vicepresidente della Roma, Ryan Friedkin, e la coppia Yaman-Leotta, che si considera al centro di un mini scandalo. Al centro della questione c’è il bacio tra Friedkin e Diletta Leotta, documentato da Dagospia e Oggi. A seguito di questo episodio, la conduttrice Can Leylan è indignata e sostiene che non c’è stato alcun tradimento da parte sua perché il bacio incriminato con Friedkin sarebbe avvenuto il 20 dicembre 2020, prima che Can e Diletta iniziassero a frequentarsi. Purtroppo Diletta Leotta non si è ancora espressa né ha smentito l’accaduto, anche se è ovviamente avvilita e arrabbiata per il trattamento ricevuto, in quanto donna.

Posso dire che mi sono stufata? Anche per rispetto ai lettori ingannati da giornalisti male informati. E per amore delle persone che mi sono accanto e che spesso vengono ferite per via delle falsità sul mio conto.

Friedkin e Yaman si rifiutano di parlare dell’incidente. Pochi giorni dopo, il 20 ottobre 19, Can Yaman e Diletta Leotta si recano in vacanza romantica sul Lago di Como. La coppia è stata poi fotografata nel giugno 2021 ai Faraglioni di Capri, mentre trascorreva del tempo insieme. Nell’agosto 2021, le tracce della coppia si fanno confuse: nessuno dei due condivide più foto o dediche, e vengono avvistati separatamente a Venezia e in vacanza. La loro relazione sta attraversando un momento critico, e non è più indiscutibilmente innamorata. A settembre Verissimo ha intervistato Diletta Leotta, che ha dichiarato, sempre a Verissimo, che lei e Can non hanno ancora chiuso la loro relazione, ma che affrontare la loro vita sotto i riflettori è difficile. Al momento siamo lontani”, ha dichiarato.

Famiglia e Vita Privata

L’account Instagram di Diletta Mazzeo è disponibile QUI. La vita privata di Can Yaman era molto riservata. Si è detto che Bestmsu Ozdemir, un’altra attrice, sia stata la sua ultima fidanzata ufficiale dopo Diletta Mazzeo, dalla fine delle riprese di Erkenci Kus (Daydreamer Le Ali Del Sogno). Can Yaman e Demet Ozdemir sono stati a lungo oggetto di voci di una storia d’amore fin dalle riprese di Erkenci Kus (Dreamer Le Ali Del Sogno). Le voci di una storia d’amore sono nate e si sono alimentate grazie al grande feeling e alla complicità dimostrata dai due attori durante le riprese di Erkenci Kus, una storia d’amore molto romantica. Non si sa se Can e Demet abbiano giocato sull’equivoco per motivi pubblicitari o se abbiano scelto di mantenere privata la loro storia d’amore. Durante una recente intervista, Can ha parlato della sua collega: “Demet e io non ci siamo mai incontrati, ma sembrava che ci conoscessimo da molto tempo […] È molto spiritosa, quindi tra me e lei le cose sono andate benissimo fin dall’inizio”.