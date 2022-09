Sapete chi è Francesca Chillemi? Età, fidanzato, Can Yaman, vita privata e Viola come il mare

Chi è Francesca Chillemi? Tutti la ricordiamo nella popolare serie televisiva Che Dio ci aiuti su Rai Uno. È una splendida attrice o solo una bella donna? Scopriamolo. Chi è Francesca Chillemi? Questo articolo vi fornirà le informazioni che desiderate. Francesca Chillemi è una bella donna o un’ottima attrice? Vogliamo scoprire tutto il possibile su questa bella donna italiana.

Chi è Francesca Chillemi: la sua scheda personale

Ecco la scheda personale di Francesca Chillemi:

Data di nascita : 25 luglio 1985

: 25 luglio 1985 Segno zodiacale: Leone

Professione: Attrice, Modella

Titolo di studio: Diploma

Luogo di nascita: Barcellona Pozzo di Gotto

Altezza: 171 cm

Peso: 57 kg

Chi è Francesca Chillemi: la carriera

Francesca Chillemi è diventata famosa nel 2003, quando è stata nominata Miss Italia. Da quel momento la sua professione è decollata. La Chillemi è diventata un’apprezzata modella prima di dedicarsi alla recitazione. La Chillemi ha fatto la sua prima apparizione nella quarta stagione di Un medico in famiglia, che ha avuto un grande successo. Laura Flestero è stata un’agente di polizia nella serie televisiva Carabinieri per due stagioni. Nel 2007, la sua interpretazione in Che Dio ci aiuti le ha procurato un ampio riconoscimento.

Chi è Francesca Chillemi: la vita privata

Francesca Chillemi vive a New York con il marito Stefano Rosso e la loro bambina, Rania. Si sono conosciuti grazie a un amico comune, ma solo dopo un lungo periodo di tempo il loro legame è stato ufficializzato. Prima di incontrare il suo attuale coniuge nel 2012, mentre era in vacanza a Miami, la Chillemi ha conosciuto l’imprenditore tecnico cinematografico statunitense Jonathan Chetrit, con il quale ha avuto un legame a distanza per un po’ di tempo, fino alla loro rottura definitiva nel febbraio 2012.

Chi è Francesca Chillemi: Can Yaman e Viola come il mare

Nel 2021, Chillemi interpreterà Viola nel film TV della RAI “Viola come il mare”. Can Yaman interpreterà il suo amante. Il film sarà girato a Roma e a Napoli. A proposito del suo personaggio, la Chillemi ha dichiarato:

“Viola, che è una giovane giornalista, haa una “sensibilità spiccata. E’ un personaggio estremamente positivo e estremamente pulito, per cui tutte le percezioni le arrivano e non ha nessun tipo di giudizio nei riguardi degli altri”.

Di seguito potete trovare l’instagram di Francesca Chillemi.

Chillemi e Viola come il mare lo spot della serie

Una serie annunciata in onda su Canale 5 a partire dal 30 settembre 2022 e per sei serate. Ecco lo spot.